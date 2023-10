iOS 17.1 sera lancé le 24 octobre : Correction SAR pour iPhone 12

La saga entourant les hauts niveaux de DAS de l’iPhone 12 en France touche à sa fin. Apple a annoncé qu’elle publiera une mise à jour, spécifiquement iOS 17.1, d’ici le 24 octobre pour résoudre le problème pour tous les utilisateurs français d’iPhone. Cette information provient de l’Autorité nationale des fréquences (ANFR) de la France.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs français d’iPhone 12 : la mise à jour iOS 17.1 corrige les valeurs de DAS

Pour récapituler brièvement, l’iPhone 12 faisait face à une interdiction de vente en France en raison de ses hauts niveaux de DAS, comme découvert par l’ANFR. En réponse, Apple a assuré qu’une correction logicielle serait mise en place. Le mois dernier, les autorités françaises ont approuvé la mise à jour, et maintenant elles ont révélé la date de sortie.

Une fois arrivé le 24 octobre, on s’attend à ce que les hauts niveaux de DAS de l’iPhone 12 ne posent plus de problème. Cependant, il y a un inconvénient à cette résolution. Apple attribue les hauts niveaux de DAS à une fonction de détection hors du corps dans iOS. Cette fonction détecte lorsque le téléphone n’est pas en contact direct avec le corps et augmente la puissance d’émission en conséquence. En France, cette fonction sera désactivée, ce qui peut entraîner une connectivité de données moins bonne dans les zones avec une couverture limitée.

En plus de résoudre les problèmes de DAS, iOS 17.1 apporte plusieurs autres améliorations. Les utilisateurs peuvent s’attendre à un système de favoris pour Apple Music, la prise en charge d’AirDrop via Internet, des options améliorées pour les soldes bancaires et cartes dans l’application Wallet, un indicateur dynamique de lampe de poche sur l’île, la compatibilité avec le contrôleur Nintendo Switch N64, des améliorations de la fonction Photo Shuffle sur l’écran verrouillé, et la désactivation de certaines fonctionnalités du bouton d’action (comme l’appareil photo, la lampe de poche, le mémo vocal, la mise au point et la loupe) lorsque l’iPhone est dans une poche.

Avec la sortie imminente de la mise à jour iOS 17.1, les utilisateurs français d’iPhone 12 pourront bientôt profiter de valeurs de DAS améliorées et explorer les nouvelles fonctionnalités et améliorations qui l’accompagnent. L’engagement d’Apple à résoudre les problèmes réglementaires renforce sa détermination à offrir une expérience utilisateur fluide tout en respectant les normes nationales.

