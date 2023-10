Optimisez la durée de vie de la batterie de votre Samsung Galaxy avec One UI : Astuces et conseils

Si vous avez remarqué que votre smartphone Samsung Galaxy se décharge rapidement, notamment lors de journées d’utilisation intensive avec des activités telles que les jeux, les réseaux sociaux et les innombrables groupes WhatsApp, vous pouvez utiliser des techniques pour réduire la consommation de batterie de votre téléphone sans avoir besoin d’applications supplémentaires. Vous pouvez y parvenir en tirant le meilleur parti des fonctionnalités offertes par One UI, l’interface présente sur les téléphones et les tablettes Samsung.

One UI est riche en fonctionnalités et options de configuration, ce qui vous permet de prendre le contrôle des actions et des restrictions de votre appareil. Bien que ces options puissent parfois être un peu difficiles à localiser, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Si vous souhaitez prolonger la durée de vie de la batterie de votre appareil Samsung Galaxy, vous trouverez ci-dessous une compilation de conseils et d’ajustements de configuration pour maximiser les performances de la batterie de votre Galaxy.

Voici les ajustements que nous recommandons pour optimiser les paramètres d’affichage de votre appareil afin de conserver la durée de vie de la batterie:

Commencez par les bases : Accédez au menu des paramètres, allez dans la section « Affichage » et activez le mode sombre sur votre appareil mobile. Ce mode réduit considérablement la consommation de batterie, notamment sur les écrans AMOLED, par rapport au mode lumineux. Dans la section « Affichage », désactivez la fonction appelée « Luminosité supplémentaire ». Dans la plupart des cas, cette luminosité supplémentaire est inutile et consomme plus de batterie, sauf si vous vous trouvez directement sous un soleil intense sur la plage. Vous pouvez également activer la luminosité adaptative dans la même section « Affichage ». Cela permet à votre smartphone d’ajuster automatiquement la luminosité de l’écran en fonction des conditions d’éclairage ambiantes. Cependant, si vous préférez conserver le contrôle des réglages de luminosité, vous pouvez choisir de ne pas activer cette fonctionnalité. Toujours dans la section « Écran », certains appareils Samsung Galaxy vous permettent de modifier la résolution de l’écran. Une résolution FullHD+ (2316x1080p) offre généralement une expérience de visualisation similaire à une résolution WQHD+ (3088x1440p) tout en consommant moins de puissance de batterie dans la plupart des circonstances. Dans la même section « Écran », vous pouvez également ajuster le taux de rafraîchissement, appelé « Fluidité des mouvements ». Passez du mode adaptatif (capable d’atteindre 120 Hz) au mode standard (limité à 60 Hz). Le mode standard est naturellement plus économe en énergie. Revenez au menu principal des paramètres et accédez à la section « Écran de verrouillage ». Ici, sélectionnez « Always On Display ». Vous avez le choix de désactiver complètement cette fonction pour maximiser les économies de batterie ou de choisir l’option « Taper pour afficher », qui active l’écran Always On Display pendant un bref instant lorsque vous touchez l’écran. De cette façon, vous pouvez vérifier l’heure et les notifications sans éclairer complètement l’écran. Ma recommandation personnelle est d’utiliser le réglage « Taper pour afficher ». Dans la même section, pensez à activer la luminosité automatique pour Always On Display ou à la régler au niveau minimum, ce qui permet d’économiser encore davantage la batterie.

Voici les changements recommandés que vous pouvez apporter à votre système Galaxy et à vos applications pour économiser la batterie:

Commencez par passer en revue et désinstaller toutes les applications ou jeux que vous n’utilisez plus ou que vous n’avez jamais utilisés. Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées, mais vous pouvez les désactiver pour les empêcher de s’exécuter en arrière-plan. Dans le menu Paramètres de votre mobile, accédez à la section « Batterie et entretien de l’appareil », puis sélectionnez « Optimisation automatique » et activez-la. Cette fonction permettra de maintenir votre téléphone optimisé et de le redémarrer automatiquement en cas de besoin, généralement lorsqu’il n’est pas utilisé. Dans le menu « Batterie et entretien de l’appareil », sélectionnez « Batterie », puis choisissez « Limite d’utilisation en arrière-plan ». Activez l’option « Mettre les applications inutilisées en veille ». Cela garantira que même les applications que vous n’avez pas désinstallées seront mises en veille et ne consommeront pas la batterie en arrière-plan si elles ne sont pas utilisées pendant une période prolongée. Dans la même section « Batterie », allez dans « Autres paramètres de batterie » et activez l’option « Batterie adaptative ». Dans la même section « Batterie », sélectionnez « Profil de performance » et optez pour le mode « Léger ». Cela réduira la vitesse de traitement de votre téléphone pour prolonger la durée de vie de la batterie sans affecter significativement les performances, notamment pendant les jeux. Si vous constatez qu’une application de la section « Batterie » consomme une quantité excessive de batterie, vous pouvez appuyer sur son nom et choisir « Limiter en arrière-plan ». Gardez à l’esprit qu’en faisant cela, vous risquez de ne pas recevoir toutes les notifications et mises à jour de cette application tant que vous ne l’utilisez pas activement. Dans le menu principal des paramètres, accédez à la section « Connexions », puis à « Wi-Fi ». Appuyez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit, et sélectionnez « Wi-Fi économie d’énergie ». Activez le « Mode d’économie d’énergie Wi-Fi ». Revenez à la section « Connexions » et accédez à « Plus de paramètres de connexion ». Vous pouvez désactiver l’option « Recherche d’appareils à proximité ». Cette fonctionnalité permet à votre appareil de rechercher d’autres appareils auxquels se connecter, tels que des écouteurs ou une montre intelligente, ou d’autres mobiles Galaxy pour les transferts de fichiers. Si vous n’utilisez pas régulièrement ces fonctionnalités, désactiver cette option peut aider à économiser la batterie.

Ces changements devraient vous aider à optimiser le système et les applications de votre Galaxy pour améliorer les performances de la batterie. Si vous avez d’autres questions ou avez besoin d’une assistance supplémentaire, n’hésitez pas à demander.

Voici quelques conseils de base à retenir pour optimiser la durée de vie de la batterie et les performances globales de votre Samsung Galaxy:

Panneau de paramètres rapides: Accédez au panneau de paramètres rapides en faisant glisser deux fois vers le bas depuis le haut de l’écran. Utilisez ces options : Désactivez le Wi-Fi et le Bluetooth lorsque vous ne les utilisez pas pour économiser la batterie.

Activez le mode économie d’énergie de la batterie lorsque vous avez besoin de prolonger la durée de vie de votre batterie.

Activez le mode Extra atténué pour réduire encore la luminosité de l’écran, ce qui est particulièrement utile la nuit. Mises à jour régulières des applications et du système: Il est essentiel de maintenir toutes vos applications à jour en vérifiant régulièrement et en installant leurs dernières versions. De plus, assurez-vous que votre appareil Samsung Galaxy dispose de la dernière mise à jour logicielle, notamment lorsque de nouvelles versions comme One UI 6.0 sont disponibles. Ces mises à jour incluent souvent des améliorations de performances, de sécurité et d’efficacité énergétique.

En suivant ces conseils de base, vous devriez pouvoir maintenir les meilleures performances et la meilleure durée de vie de la batterie pour votre appareil Samsung Galaxy. Si vous avez d’autres questions ou avez besoin d’une assistance supplémentaire, n’hésitez pas à demander.

