Téléphone pliable HONOR Magic Vs2 officiellement lancé en Chine

HONOR, une marque de technologie mondiale, a lancé aujourd’hui en Chine le téléphone portable repliable HONOUR Magic Vs2. Le HONOR Magic Vs2 établit un nouveau record en tant que téléphone portable repliable le plus léger. Il est doté d’une série d’innovations technologiques uniques, brisant la barrière du poids entre les appareils repliables et les téléphones bar standard. HONOR propose des téléphones portables repliables haut de gamme et lifestyle dans toutes les gammes de prix. Avec cela, l’entreprise a renforcé sa position de leader sur le marché chinois des téléphones repliables.

George Zhao, PDG de HONOR Device Co. Ltd a déclaré

« Nous sommes ravis de présenter le HONOR Magic Vs2. Avec sa gamme étendue de fonctionnalités révolutionnaires et ses performances puissantes, le HONOR Magic Vs2 est destiné à stimuler l’adoption généralisée des téléphones repliables en offrant une couverture de gamme de prix plus complète, apportant une expérience repliable efficace et pratique à un plus grand nombre de consommateurs. »

Design léger et fin

Le HONOR Magic Vs2 ne pèse que 229 g. Avec ce chiffre, cet appareil repousse les limites de l’innovation repliable sur le marché des téléphones repliables. Le HONOR Magic Vs2 est encore plus léger que son prédécesseur. Le châssis est en alliage de magnésium de terres rares de qualité aérospatiale qui est 33% moins dense. Il couvre également 72% de la surface située sous le panneau d’affichage. Cela en réalité le téléphone portable repliable le plus léger à ce jour.

La charnière en titane super léger, créée à l’aide de la technologie d’impression 3D de pointe, offre le mélange idéal de poids et de résistance. La charnière a une structure sans engrenage et un design goutte d’eau suspendue. Cela garantit une ouverture et une fermeture en douceur, permettant de le maintenir facilement en suspension à des angles variés.

Affichage et expérience visuelle

Pour offrir une grande clarté visuelle, le HONOR Magic Vs2 est doté d’un écran OLED extérieur de 6,43 pouces au format 20:9. Cet appareil est également doté d’une résolution de 2376 x 1060 et d’une luminosité maximale de 2 500 nits. Une fois déplié, il possède un écran OLED interne repliable de 7,92 pouces. Cet écran interne a une résolution de 2344 x 2156 et une luminosité de 1 600 nits. Cet écran offre une vue plus large.

Le HONOR Magic Vs2 maintient son engagement envers une technologie centrée sur l’humain en incluant des fonctionnalités innovantes qui maximisent le confort de l’utilisateur. Le HONOR Magic Vs2 est sans risque pour les yeux. Cela est dû à la prise en charge d’une diminution de la modulation d’impulsion de largeur de 3 840 Hz sur les écrans extérieur et intérieur pour réduire la fatigue oculaire numérique.

Capacités de l’appareil photo pour la photographie

Au niveau de l’appareil photo, ce nouveau téléphone portable phare est doté d’une configuration à triple caméra arrière. Le HONOR Magic Vs2 est équipé d’un appareil photo principal de 50 MP ainsi que d’un objectif téléobjectif de 20 MP. Pour compléter la configuration à triple caméra arrière, il y a un appareil photo grand angle de 12 MP à l’arrière. Cela permet aux utilisateurs de produire des photos décentes grâce à ses capacités de captation de lumière correctes. L’appareil photo frontal est un capteur de 16 MP.

Le capteur téléobjectif prend en charge un zoom jusqu’à 40x, une capture de mouvement AI et des algorithmes de prise de vue optimisés pour les portraits, les scènes de nuit, etc. Le HONOR Vs2 peut créer des chefs-d’œuvre en quelques secondes, à tout moment et n’importe où dans la vie quotidienne.

Matériel, logiciel et performances

Alimenté par la plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen1, le HONOR Magic Vs2 offre d’excellentes performances. Grâce aux solutions GPU Turbo X et OS Turbo X exclusives de HONOR, le HONOR Magic Vs2 offre une expérience utilisateur plus rapide et plus fluide, basée sur des optimisations des ressources à l’échelle du système.

Pour rester allumé, cet appareil est doté d’une batterie de 5 000 mAh (capacité typique de 4 900 mAh) prenant en charge la charge rapide HONOR SuperCharge de 66 W. Le HONOR Magic Vs2 est à la pointe des téléphones repliables en termes de capacité de batterie. Cela permet aux utilisateurs de rester connectés sans avoir à recharger constamment.

Le Magic Vs2 dispose d’une configuration de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. L’appareil n’a pas de certification IP mais est résistant aux éclaboussures. Il dispose également de l’AI Privacy Call 2.0, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de masquer leur numéro de téléphone pendant les appels.

Au niveau logiciel, cet appareil est alimenté par le MagicOS 7.2. Le HONOR Magic Vs2 maximise la productivité en proposant la fonction de survol et une variété de modes d’écran partagé qui ouvrent un nouveau niveau d’engagement interactif.

Le Magic Vs2 dispose d’une nouvelle charnière en titane et acier conçue pour résister à plus de 400 000 pliages. Cela signifie que cet appareil peut être plié jusqu’à 100 fois par jour pendant 10 ans. Il dispose également d’une certification de durabilité de SGS. Le couvercle de charnière est 150 % plus solide et 27 % plus étroit que le couvercle de la charnière Magic V.

Couleur, tarification et disponibilité

Le HONOR Magic Vs2 sera disponible dans une gamme de couleurs élégantes : Midnight Black, Violet Coral et Glacier Blue. Les ventes de cet appareil ont déjà commencé, mais il n’est disponible à l’achat qu’en Chine pour le moment. Le prix des différents modèles est le suivant :

12 Go de RAM + 256 Go de stockage – 6999 CNY (958 $)

16 Go de RAM + 512 Go de stockage – 7699 CNY (1054 $)

Notre avis

Le HONOR Magic Vs2 est un nouvel ajout sur le marché des téléphones repliables. Il a un prix plus bas que le Magic V2 et est légèrement plus épais mais plus léger. L’appareil dispose d’une charnière durable et d’un processeur puissant. Le Magic Vs2 est équipé d’une configuration à triple caméra arrière et d’une caméra frontale. Il est résistant aux éclaboussures et dispose de l’AI Privacy Call 2.0.

À propos de HONOR

HONOR est un fournisseur mondial de premier plan de dispositifs intelligents. Il est dédié à devenir une marque technologique emblématique et à créer un nouveau monde intelligent pour tous grâce à ses produits et services puissants. Avec un accent constant sur la R&D, il s’engage à développer une technologie qui donne aux personnes du monde entier le pouvoir d’aller au-delà, en leur offrant la liberté d’accomplir davantage. Offrant une gamme de téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables et appareils portables de haute qualité adaptés à tous les budgets, le portfolio innovant, haut de gamme et fiable de HONOR permet aux personnes de devenir une meilleure version d’elles-mêmes.

