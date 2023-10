Utiliser Paint de Windows 11 pour générer des images IA est désormais plus facile : voici comment utiliser la fonction Cocreateur

Dans la mise à jour 2023 de Windows 11 (pas celle ultra technique 23H2), Microsoft intègre des fonctionnalités et des outils intelligents dans de nombreuses applications de base. Microsoft a introduit un assistant IA appelé AI Copilot, qui s’intègre parfaitement au système d’exploitation. Il existe également un outil dans Paint qui peut facilement supprimer les arrière-plans des images et qui fait plutôt du bon travail. De plus, Microsoft a ajouté une nouvelle fonctionnalité permettant de créer des images IA dans l’application Paint de Windows 11.

Microsoft appelle cette fonctionnalité « Cocreator » et elle utilise le modèle DALL-E d’OpenAI. Avec ces nouvelles fonctionnalités et la prise en charge des calques, l’application Paint offre désormais de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Si vous souhaitez essayer d’utiliser Cocreator pour créer des images IA dans Paint, suivez simplement ce guide.

Windows 11 Cocreator est désormais disponible pour les Windows Insiders

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Cocreator pour créer des images IA dans Paint de Windows 11 uniquement si vous êtes un Windows Insider utilisant la version Dev Build 23560 ou une version ultérieure. Elle n’est également disponible que dans certains pays comme les États-Unis, le Royaume-Unis, la France, l’Australie, le Canada, l’Italie et l’Allemagne, mais uniquement pour les personnes utilisant l’anglais dans l’application. Pour y avoir accès, vous devrez vous inscrire sur une liste d’attente et une fois que votre compte sera approuvé, vous pourrez commencer à utiliser Cocreator. Microsoft prévoit de rendre cette fonctionnalité disponible pour tous les utilisateurs dans les prochains mois.

Étapes pour configurer et utiliser Cocreator dans Windows 11

Si vous souhaitez essayer la fonctionnalité Cocreator dans Paint de Windows 11, vous devrez passer au dernier canal Windows Insider Dev depuis l’application Paramètres.

Après être passé au canal Dev de Windows 11, ouvrez Microsoft Store. Ensuite, recherchez « Paint » dans le Microsoft Store et mettez-le à jour vers la dernière version, qui devrait être la version 11.2309.24.0 ou ultérieure.

Maintenant, ouvrez l’application Paint sur votre PC.

En haut à droite, cliquez sur votre profil pour vous assurer que vous êtes connecté avec votre compte Microsoft. Pour générer des images IA dans Paint de Windows 11, cliquez sur le bouton « Cocreator ».

Pour accéder à la fonctionnalité Cocreator, cliquez sur le bouton « Rejoindre la liste d’attente ». Vous recevrez un e-mail lorsque vous aurez accès à la fonctionnalité. Une fois que votre compte est approuvé, ouvrez Paint et vous pouvez entrer votre demande pour créer des images IA en utilisant le modèle DALL-E d’OpenAI. Vous pouvez également sélectionner différents styles et variations pour l’image générée. Et la bonne nouvelle, c’est que vous commencez avec 50 crédits pour créer ces images dans l’application Paint.

Notre avis

Voilà tout sur la génération d’images IA dans l’application Paint de Windows 11. La mise à jour 2023 de Windows 11 propose plusieurs fonctionnalités intéressantes, notamment un outil de capture d’écran revu. Essayez Cocreator sur votre PC Windows 11 et partagez votre expérience avec nous. Profitez de la découverte des nouvelles fonctionnalités.

Source / Via : Beebom.com

