Maîtriser le partage à proximité dans Windows 11 : Partager des fichiers sans effort

Le partage à proximité est une fonctionnalité utile qui a été transférée de Windows 10 à Windows 11. Il permet de transférer facilement des fichiers et des éléments entre différents PC Windows, comme des ordinateurs portables ou des ordinateurs de bureau. Cette fonction utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour permettre le partage rapide de fichiers sans avoir besoin de services cloud ou de lecteurs USB.

Le partage à proximité dans Windows 11 est différent de Nearby Share de Google pour les appareils Android. Nous nous concentrons sur la fonctionnalité native de Windows 11. C’est facile à utiliser, alors explorons comment l’utiliser!

Veuillez noter que vous devrez vous assurer que les deux appareils sont connectés au même réseau pour que le partage à proximité fonctionne. Par exemple, vous pouvez connecter les deux ordinateurs de bureau au même réseau Wi-Fi ou les connecter via Bluetooth.

Étapes pour activer le partage à proximité dans Windows 11

Pour commencer à utiliser le partage à proximité dans Windows 11, vous devrez ouvrir l’application Paramètres de Windows 11. Assurez-vous d’activer à la fois le Bluetooth et le Wi-Fi pour que cette fonctionnalité fonctionne.

Connectez votre PC principal à un réseau Wi-Fi en cliquant sur l’icône Wi-Fi ou Réseau dans la zone de notification, qui est plus proche de la fréquence.

Accédez au PC principal à partir duquel vous souhaitez partager des fichiers.

Ensuite, ouvrez l’application Paramètres de Windows 11. Pour cela, appuyez rapidement sur la touche Windows en même temps que la touche « I ».

Cliquez sur Système et recherchez le partage à proximité sur la page suivante.



Si vous souhaitez partager uniquement avec des appareils utilisant votre compte Microsoft, activez le Switch « Uniquement mes appareils ».

Si vous souhaitez partager avec tout le monde à proximité, indépendamment du compte utilisé, activez le Switch « Tout le monde à proximité ».

Pour modifier l’emplacement où les fichiers partagés sont enregistrés, cliquez sur le bouton « Modifier », choisissez l’emplacement, puis sélectionnez « Sélectionner le dossier ».

Utilisez les mêmes étapes ci-dessus pour activer le partage à proximité sur votre deuxième PC.

Pour plus de commodité, il est conseillé d’ajouter des actions rapides de partage à proximité. Pour cela, cliquez sur les icônes Wi-Fi et Son ou appuyez sur Ctrl et A pour ouvrir les Actions rapides, choisissez le bouton d’édition (l’icône de crayon) et sélectionnez « Ajouter ». Ensuite, faites glisser pour ajouter l’icône de partage à proximité. Cela vous permet de l’activer et de le désactiver facilement lorsque vous souhaitez partager ou non.

Étapes pour partager des fichiers et des pages Web en utilisant le partage à proximité dans Windows 11

Après avoir configuré le partage à proximité, vous pouvez facilement partager un fichier ou une page Web entre vos PC. Voici comment faire.

Partage de fichiers via la fonctionnalité de partage à proximité

Pour partager un fichier, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez « Partager ». Vous trouverez cette option comme quatrième icône en haut de la liste des icônes dans le menu contextuel. Si vous ne voyez pas l’option de partage dans le menu contextuel, essayez de cliquer à nouveau avec le bouton droit de la souris, sélectionnez « Afficher plus d’options », puis choisissez « Partager ». Cela devrait rendre l’option de partage disponible. Dans le volet de partage de Windows, recherchez l’appareil à qui vous souhaitez envoyer le fichier.

Cliquez sur le nom de l’appareil avec lequel vous souhaitez partager le fichier. Sur l’ordinateur qui reçoit le fichier (l’ordinateur de destination), sélectionnez « Enregistrer et ouvrir » ou « Enregistrer » pour terminer le transfert du fichier.

Par défaut, le fichier apparaîtra dans le dossier Téléchargements de l’ordinateur avec lequel vous l’avez partagé.

Partage de pages Web en utilisant le partage à proximité de Windows 11

Pour ce faire, ouvrez d’abord le navigateur Microsoft Edge. Visitez n’importe quelle page Web que vous souhaitez partager avec l’autre PC et cliquez dessus avec le bouton droit de la souris Sélectionnez Partager et choisissez les options de partage Windows Ici, tout ce que vous avez à faire est de sélectionner l’ordinateur portable particulier auquel vous souhaitez envoyer le fichier.

Sur l’ordinateur qui reçoit le lien, cliquez sur « Ouvrir le lien » dans la notification pour ouvrir le contenu partagé dans Microsoft Edge.

Comment résoudre les problèmes de partage à proximité de Windows 11 et les corriger

Si vous rencontrez des problèmes avec le partage à proximité, cela peut être lié à des problèmes avec Bluetooth ou vos connexions Wi-Fi et réseau. Vous pouvez rechercher « Rechercher et résoudre les problèmes avec les appareils Bluetooth » dans le menu Démarrer de Windows 11 pour résoudre les problèmes de Bluetooth. Pour les problèmes de réseau, vous pouvez rechercher « Rechercher et résoudre les problèmes de réseau » et lancer l’application qui apparaît en premier. Si tout échoue, vous pouvez envisager de partager vos fichiers via e-mail ou d’utiliser le stockage cloud comme alternative.

Source / Via : Xda-developers

