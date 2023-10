Google a lancé une nouvelle application Pixel Buds PWA pour Chromebook

Google a lancé une nouvelle application web progressive (PWA) pour les Pixel Buds. Les utilisateurs peuvent contrôler diverses fonctions des Pixel Buds, y compris la détection d’appel, l’ANC, le contrôle tactile, l’égaliseur, l’audio multipoint, la capacité de la batterie, et plus encore. La PWA Pixel Buds ne prend pas encore en charge des fonctions telles que la vérification de l’étanchéité des écouteurs, le contrôle du Switch audio et l’audio spatial. Les utilisateurs peuvent utiliser la PWA Pixel Buds seule pour appairer et configurer les écouteurs sans téléphone portable.

Google a confirmé dans un document d’assistance que l’application web compagnon des Pixel Buds Pro ne prend en charge que les Chromebooks (Chrome OS v117.0.5931.0 ou supérieur). L’application redirige les utilisateurs vers mypixelbuds.google.com lorsqu’ils essaient d’y accéder. De plus, lorsqu’elle est utilisée sur une plateforme non prise en charge, notamment Windows, macOS ou iPhone, le site Web affiche… « Actuellement, les Pixel Buds sont entièrement pris en charge uniquement sur Chrome OS. Découvrez les détails sur les systèmes d’exploitation et les appareils que nous prévoyons de prendre en charge à l’avenir. »

XDA a déclaré que en raison d’une erreur inconnue, l’application ne peut pas être installée directement depuis le Google Play Store. Les utilisateurs peuvent installer l’application en visitant manuellement son URL. Ils cliqueront ensuite sur le menu des trois points dans le coin supérieur droit. On ne sait pas encore quand (ou si) la PWA Pixel Buds sera disponible sur d’autres plateformes.

Pixel Buds PWA pour Chromebooks

La nouvelle PWA Pixel Buds pour Chromebooks est une application web qui permet aux utilisateurs de contrôler leurs Pixel Buds depuis leur Chromebook. Cette application est disponible dans le Play Store et peut être accessible via le navigateur web sur un Chromebook. Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres des écouteurs, basculer entre les modes de contrôle du bruit et installer des mises à jour du firmware, le tout depuis leur Chromebook. Cette nouvelle application facilite la gestion des Pixel Buds pour les utilisateurs et offre une expérience plus fluide sur l’ensemble de leurs appareils.

La PWA Pixel Buds pour Chromebook fonctionne parfaitement

Selon Google, il n’y a aucun problème de chargement avec cette nouvelle fonctionnalité. Non seulement le Chromebook détectera et se connectera aux Pixel Buds Pro via cette nouvelle PWA, mais il affichera également les choix et réglages les plus fréquemment utilisés sur le Pixel Buds Pro. Il ne s’agit pas simplement d’une expérience simplifiée de l’application web de Google. La majeure partie de l’application Pixel Buds est fournie via une technologie basée sur le web. Et c’est tout simplement génial à utiliser.

La PWA des Pixel Buds Pro fournit aux utilisateurs de Chromebook pratiquement tout ce dont ils ont besoin pour ajuster leurs écouteurs exactement comme ils le souhaitent, de la détection de conversation aux nouveaux paramètres d’égalisation. L’audio spatial, le contrôle du Switch audio et la vérification de l’étanchéité des embouts d’oreille sont absents, mais les fonctionnalités essentielles d’une application écouteurs sont incluses.

Les utilisateurs peuvent utiliser la PWA pour contrôler leur ANC, la détection de conversation, le multipoint, les contrôles tactiles et l’égalisation. Ils peuvent également consulter le niveau de leur batterie, et Google ajoutera probablement plus de fonctionnalités ultérieurement. Les utilisateurs peuvent supprimer les Pixel Buds Pro à la fois de leur téléphone et de leur Chromebook et les réinstaller en utilisant uniquement un Chromebook et cette PWA. Il ne fait aucun doute que cela ne remplace pas encore complètement l’application Android native. Cependant, Google fait des progrès pour apporter ce type d’application et de connexion aux Chromebooks en utilisant les technologies web. Ce type de technologie n’aurait pas été possible il y a quelques années seulement. Cependant, avec le rythme rapide du développement en ligne, de plus en plus de progrès deviennent possibles.

Notre avis

La nouvelle PWA Pixel Buds de Google pour Chromebooks offre une expérience plus fluide aux utilisateurs pour gérer leurs Pixel Buds depuis leur Chromebook. De plus, les nouvelles fonctionnalités et les nouvelles couleurs des Pixel Buds Pro les rendent encore plus attrayants pour les utilisateurs recherchant des écouteurs de haute qualité. Avec la détection de conversation, le super large bande Bluetooth et un mode de jeu à faible latence, les Pixel Buds Pro sont un concurrent de choix aux autres écouteurs phares du marché.

