Google Pixel 8 Pro domine le classement des écrans

La semaine dernière, Google a lancé la série Pixel 8 avec style. Alimenté par la nouvelle puce Tensor G3, le Google Pixel 8 Pro et le Pixel 8 apportent de nombreuses améliorations. Avec les nouveaux appareils, Google a introduit l’écran Actua, qui vient de décrocher le titre du meilleur écran dans un nouveau classement.

Pour être précis, le Google Pixel 8 Pro avec l’écran Super Actua occupe désormais la première place dans le classement des écrans de DXOMARK. Le Pixel 8 classique, avec l’écran Actua, obtient un score similaire dans le classement. Cela signifie que vous aurez une expérience de visionnage améliorée quel que soit l’appareil que vous choisissez parmi la série.

Comment DXOMARK évalue les écrans de smartphone

Tout comme les autres appareils testés par DXOMARK, le site a mis le Google Pixel 8 face à six critères différents. Et si vous voulez avoir une meilleure idée du classement de DXOMARK, vous devez avoir une idée claire de chacun de ces critères.

Parmi les critères, il y a la lisibilité. Ce test détermine à quel point il est facile et confortable de lire le contenu à l’écran dans différentes conditions de la vie réelle. Ensuite, le site teste la capacité de production des couleurs. Il détermine la capacité des smartphones à reproduire avec précision les couleurs.

Ensuite, le test comprend un test vidéo. Ce test évalue comment les smartphones gèrent les vidéos en plage dynamique standard (SDR) et en plage dynamique élevée (HDR10). Ensuite, il y a le test du mouvement. Il voit à quel point les téléphones gèrent le contenu dynamique. De plus, les téléphones passent par un test tactile, où DXOMARK détermine la précision, la fluidité et le temps de réponse.

Enfin, les smartphones doivent réussir le test des artefacts. Ici, le site vérifie les performances de l’écran, les défauts de mouvement et les capacités de rendu d’image. Il mesure également la réflectance et la présence de scintillement. Et les téléphones Google Pixel 8 ont réussi tous ces critères avec brio.

Un examen approfondi du score d’affichage du Google Pixel 8

Parmi tous les critères, les téléphones Google Pixel 8 ont obtenu des scores élevés dans chacun d’entre eux. Le score le plus bas pour les appareils se situe dans la catégorie des artefacts, à 122. Le téléphone le mieux classé dans la catégorie des artefacts est le Xiaomi Mix Fold 2, qui obtient un score de 161.

Cependant, le Xiaomi Mix Fold 2 ne parvient pas à battre les appareils Google Pixel 8 en termes de couleurs et de lisibilité. Pour être précis, les nouveaux téléphones Google ont obtenu 162 et 164 points dans chacun de ces critères.

Même si les deux appareils Google Pixel 8 ont obtenu des scores impressionnants, c’est le Pixel 8 Pro qui attire l’attention. DXOMARK souligne que le Pro dispose d’une luminosité remarquable de 2100 nits à un niveau de luminosité moyen de 20 %. Il surpasse l’iPhone 15 Pro Max dans différentes conditions, y compris en plein soleil.

De plus, DXOMARK indique que le Google Pixel 8 Pro peut mieux gérer la luminosité dans les environnements à faible luminosité. Il excelle également en offrant un rendu des couleurs précis et éclatant, ce qui améliore considérablement l’expérience de visionnage.

Classement actuel des écrans

Pour ceux qui se demandent, le classement de la catégorie des écrans de DXOMARK est actuellement occupé par les appareils Google Pixel 8 et Samsung Galaxy Z Fold 5 aux deux premières positions. Les derniers téléphones de Google ont obtenu un score global de 154, tandis que le Z Fold 5 a obtenu un score global de 152.

En termes d’ordre, les appareils Google Pixel 8 occupent la première et la deuxième position, tandis que le Z Fold 5 occupe la troisième. Ces appareils sont suivis par le Google Pixel Fold et le Honor Magic5 Pro. Ces deux appareils ont obtenu un score global de 151, les plaçant respectivement aux quatrième et cinquième places du classement.

L’iPhone 15 Pro Max récemment sorti occupe la sixième position avec un score global de 149. Il partage le même score global avec l’iPhone 14 Pro Max, l’iPhone 14 Pro et le Galaxy Z Filp5.

