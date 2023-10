Découvrez l’élégance et la fonctionnalité avec la Honor Watch 4 Pro

En parallèle du Honor Magic Vs2, Honor a présenté hier une toute nouvelle montre. Baptisée Honor Watch 4 Pro, c’est l’offre phare actuelle de montre connectée de la gamme Honor.

Avec son design haut de gamme, son allure élégante et ses caractéristiques de pointe, la Honor Magic 4 Pro ressemble à une montre traditionnelle élégante. De plus, cette montre connectée offre une multitude de fonctionnalités utiles pour faciliter le suivi de la santé et de la condition physique.

Principales caractéristiques de la Honor Watch 4 Pro

La Watch 4 Pro est dotée d’un écran LTPO de 1,5 pouce avec fonctionnalité Always-on-Display (AOD). Ce panneau AMOLED offre une résolution de 464 x 464 pixels, ce qui signifie qu’il peut offrir des visuels riches et vibrants.

En termes de qualité de construction, la Honor Watch 4 Pro présente un élégant cadre en acier inoxydable. Ce qui est plus important, c’est que cette montre connectée est prête à vous accompagner dans toutes vos aventures. Elle possède une certification de résistance à l’eau 5ATM, ce qui en réalité une montre de fitness adaptée à la natation et à d’autres activités.

De plus, cette montre dispose d’une prise en charge eSIM avec connectivité LTE. La Watch 4 Pro vous permet de passer et de recevoir des appels directement grâce à son microphone et à son haut-parleur intégrés. Elle est également équipée de Bluetooth 5.2, de la technologie NFC et du GPS. Grâce à sa mémoire interne, vous pouvez associer des écouteurs Bluetooth directement à la montre et diffuser de la musique depuis celle-ci.

Par ailleurs, Honor a équipé la Watch 4 Pro d’un capteur optique à huit canaux. Il permet de surveiller précisément votre fréquence cardiaque et vos niveaux de SpO2. La montre prend également en charge le suivi du sommeil et du stress. De plus, elle dispose de plusieurs modes sportifs, ce qui facilite le suivi de votre condition physique.

Une autre caractéristique importante de la Honor Watch 4 Pro est son autonomie de batterie. Elle est équipée d’une batterie de 480 mAh, qui peut durer jusqu’à 10 jours en utilisation normale. La montre prend en charge la recharge sans fil 4.5W, ce qui facilite le passage de la batterie de 0 à 100%.

En ce qui concerne le prix et la disponibilité, la Watch 4 Pro est disponible à partir de 1599 CNY, soit environ 220 $. Elle est disponible en noir, vert foncé et marron. Les ventes ouvriront le 16 octobre en Chine, et Honor n’a pas donné de détails sur la disponibilité internationale.

