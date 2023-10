Score Geekbench du Samsung Exynos 2400 révélé : comment se compare-t-il à la concurrence ?

Lors de l’événement System LSI Tech Day le 5 de ce mois, Samsung a rendu officiel l’Exynos 2400. Au cas où vous auriez manqué notre couverture, le Samsung Exynos 2400 possède une configuration CPU à 10 cœurs avec un GPU RDNA3. Il sera intégré dans les appareils Samsung Galaxy S24. Mais comme auparavant, la déclinaison Exynos ne sera disponible que dans certaines régions.

Lors de l’événement, Samsung a parlé de toutes les améliorations apportées à l’Exynos 2400. La puce est fabriquée selon le processus de fabrication en 4 nm de Samsung, ce qui offre un taux de rendement de 75%.

Tout cela semble formidable, mais l’annonce de Samsung nous laisse nous demander comment l’Exynos 2400 se compare à la concurrence actuelle. Eh bien, la bonne nouvelle est que le score Geekbench 6 de la puce est là. Et d’après le score de performances, on peut dire en toute sécurité que Samsung a vraiment fait du bon travail avec la puce.

Un coup d’œil plus attentif au score Geekbench du Samsung Exynos 2400

Le Samsung Exynos 2400 a obtenu un score de 2067 en test mono-cœur et de 6520 en test multi-cœur sur Geekbench 6. Pour comparaison, le Snapdragon 8 Gen 2 qui alimente le Samsung Galaxy S23 Ultra obtient un score de 1973 au test mono-cœur. Et le 8 Gen 2 obtient un score de 5148 au test multi-cœur.

Cela signifie que l’Exynos 2400 offre environ 5% de performances en mono-cœur et 22% en multi-cœur. De plus, les scores de la puce s’en sortent bien par rapport au score Geekbench récemment dévoilé du Snapdragon 8 Gen 3.

Pour ceux qui l’ont manqué, selon les derniers résultats, le Snapdragon 8 Gen 3 a obtenu 2234 en test mono-cœur et 6807 en test multi-cœur. Donc, selon ces résultats, on peut dire que l’écart de performances entre les fleurons Snapdragon et Samsung Exynos se réduit.

Le score Geekbench de l’Exynos 2400 donne également des informations sur la fréquence de fréquence des cœurs. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, le cœur principal est classé jusqu’à 3,21 GHz, tandis que les autres cœurs fonctionnent de 1,96 GHz à 2,90 GHz.

Actualité mobile et vidéo du moment