La Force spatiale américaine suspend l’utilisation des outils d’IA générative

La Force spatiale américaine a récemment annoncé qu’elle suspend temporairement l’utilisation d’outils d’IA générative basés sur le Web comme ChatGPT. La principale raison de cette suspension est liée aux problèmes de sécurité des données. La décision a été prise en raison des risques liés à l’agrégation des données. La note est adressée aux « Gardiens », c’est ainsi que la Force spatiale appelle son personnel. Elle interdit à son personnel d’utiliser de tels outils d’IA, y compris les modèles de langage volumineux, sur les ordinateurs gouvernementaux. La suspension restera en vigueur jusqu’à ce qu’ils obtiennent l’approbation officielle du Bureau du directeur de la technologie et de l’innovation de la force.

Selon la note du 29 septembre, le personnel ne peut utiliser les outils d’IA que s’ils obtiennent une licence de la Force spatiale. Lisa Costa, responsable de la technologie et de l’innovation de la Force spatiale, a déclaré dans la note que la technologie « révolutionnera sans aucun doute notre façon de travailler et améliorera la capacité des Gardiens à opérer à grande vitesse ».

Dans la note, Costa a également déclaré que son bureau avait formé une task force d’IA générative. La task force a été formée en collaboration avec d’autres bureaux du Pentagone pour envisager l’utilisation de la technologie de manière « responsable et stratégique ». Elle a également déclaré que des directives supplémentaires sur l’utilisation de l’IA générative par la Force spatiale seraient publiées le mois prochain.

L’utilisation de l’IA générative est apparue dans le domaine public l’année dernière. Elles utilisent de grandes quantités de données historiques pour apprendre et peuvent rapidement générer du contenu tel que du texte, des images ou des vidéos à partir d’une simple instruction.

Qu’est-ce que l’IA générative ?

L’IA générative est un type d’IA qui utilise de grands modèles de langage pour ingérer d’énormes quantités de données passées afin d’apprendre et de générer du contenu comme du texte, des images ou des vidéos à partir d’une simple instruction. La technologie a explosé ces dernières années, soutenant des produits en constante évolution tels que ChatGPT d’OpenAI.

Pourquoi l’utilisation de l’IA générative est-elle suspendue ?

L’interdiction temporaire de l’utilisation de l’IA générative est due aux risques d’agrégation des données. La technologie a le potentiel de collecter et d’agréger de grandes quantités de données. Cela pourrait poser un risque pour la sécurité si cela n’est pas géré correctement. La Force spatiale américaine fait une pause stratégique dans l’utilisation de l’IA générative et des modèles de langage volumineux au sein de la force. Cette interdiction sera en place pendant qu’ils déterminent la meilleure voie à suivre pour intégrer ces capacités aux rôles des Gardiens.

Un porte-parole de la Force spatiale a confirmé l’interdiction temporaire. Tanya Downsworth, porte-parole de la Force spatiale, a déclaré dans un communiqué

« La Force spatiale américaine a mis en place une interdiction stratégique de l’utilisation de l’IA générative et des modèles de langage volumineux, et nous cherchons des moyens d’intégrer ces capacités dans le rôle des Gardiens et dans la mission de la Force spatiale », ajoute-t-elle. « Il s’agit de protéger nos services et les données qui nous maintiennent en sécurité ».

Quel est l’impact de la suspension ?

La décision de suspendre l’utilisation de l’IA générative a affecté au moins 500 membres de la Force spatiale. La force prévoit de publier de nouvelles directives dans quelques semaines. L’interdiction temporaire est une mesure de précaution visant à protéger les données et la sécurité de la Force spatiale américaine.

Notre avis

La décision de la Force spatiale américaine de suspendre temporairement l’utilisation d’outils d’IA générative tels que ChatGPT en raison de problèmes de sécurité des données est une mesure de précaution visant à protéger les données et la sécurité de la force. La technologie a le potentiel de collecter et d’agréger de grandes quantités de données, ce qui pourrait poser un risque pour la sécurité si cela n’est pas géré correctement. La force prévoit de publier de nouvelles directives dans quelques semaines pour déterminer la meilleure voie à suivre pour intégrer ces capacités aux rôles des Gardiens et à la mission de la Force spatiale américaine. Que pensez-vous de la suspension de l’IA générative par la Force spatiale?

