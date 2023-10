Comment débloquer les personnages dans Disney Speedstorm

Disney Speedstorm est un jeu de course de kart qui est maintenant gratuit. Avec le passage du jeu en mode gratuit, vous pouvez vous attendre à ce que de plus en plus de joueurs commencent à jouer à ce jeu de course de kart Disney. La raison pour laquelle ce jeu est un peu plus populaire, c’est simplement en raison des différents personnages avec lesquels vous pouvez courir dans le jeu.

Les joueurs ont accès à Mickey Mouse dans Disney Speedstorm en jouant les trois premiers chapitres du jeu. Vous allez bientôt vous rendre compte que vous pouvez également débloquer d’autres personnages ainsi que améliorer vos coursiers existants. Dans le jeu, les personnages sont appelés des pilotes.

Comment débloquer des personnages dans Disney Speedstorm

Disney Speedstorm dispose d’environ 18 personnages (et d’autres rejoignent), ou pilotes comme vous les appelleriez dans le jeu. À chaque mise à jour saisonnière, le jeu apporte de nouveaux pilotes que vous pouvez débloquer, améliorer et courir avec. Chacun de ces personnages provient de différents films et franchises appartenant à Disney. Vous pouvez découvrir tous les pilotes du jeu Disney Speedstorm en vous rendant ici.

Étant donné qu’il y a plusieurs pilotes dans le jeu, il peut être difficile de débloquer tous ces pilotes. Mais, vous pourriez demander, pourquoi avez-vous besoin de débloquer tous ces pilotes? Eh bien, vous voyez, débloquer différents pilotes est assez important. Chaque pilote a des événements spécifiques auxquels vous pouvez jouer uniquement si vous débloquez le pilote. De plus, chaque pilote dans Disney Speedstorm a des améliorations qui lui sont propres.

Il y a plusieurs façons de débloquer des pilotes dans Disney Speedstorm. Commençons par la plus facile.

Débloquer des pilotes dans Disney Speedstorm en utilisant les éclats

Les éclats ne sont rien d’autre que des éléments de monnaie en jeu que vous gagnez lorsque vous terminez divers pilotes et événements limités dans le temps. Ces éclats peuvent être utilisés pour débloquer tous les pilotes du jeu. Pour débloquer un pilote pour la première fois dans Disney Speedstorm, vous aurez besoin d’un total de 10 éclats. Une fois que vous avez débloqué le pilote, vous pouvez ensuite progressivement améliorer le niveau du pilote lorsque vous gagnez d’autres objets nécessaires pour augmenter le niveau du pilote.

Débloquer des pilotes dans Disney Speedstorm via le Golden Pass

Si vous avez joué à de nombreux jeux de battle royale, vous êtes très familier avec un système de passage basé sur les niveaux appelé le battle pass. Cependant, dans Disney Speedstorm, le même système basé sur les niveaux est appelé le Golden Pass. Il existe deux types de Golden Pass disponibles dans le jeu. Il y a un gratuit qui vous permet de débloquer des objets limités au fur et à mesure de votre progression. Ensuite, il y a le Golden Pass premium que vous pouvez acheter avec de la monnaie réelle et qui vous donne accès à tous les objets disponibles dans le système de passage basé sur les niveaux. Dans ce système basé sur les niveaux, vous pouvez également facilement gagner des éclats ainsi que des personnages.

Débloquer des pilotes dans Disney Speedstorm en achetant des boîtes

Disney Speedstorm propose deux types de boîtes que vous pouvez acheter avec la monnaie et les pièces gagnées dans le jeu lui-même. Vous pouvez choisir d’acheter la Boîte universelle ou la Boîte de saison pour débloquer divers objets, y compris des éclats pour les pilotes, des pièces de véhicule et des couleurs. Vous pouvez également obtenir des éléments de personnalisation supplémentaires que vous pouvez utiliser pour vos pilotes. La boîte universelle est un type de boîte que vous pouvez acheter chaque fois que vous avez suffisamment de pièces de jeu qui peuvent être gagnées en remportant des courses et des événements. Le fait de débloquer cette boîte vous donnera accès à des éclats pour n’importe quel pilote du jeu.

Il existe également la boîte de saison que vous pouvez acheter qui, une fois ouverte, vous donnera des récompenses en fonction de la saison et de la franchise particulière. Notez que vous n’obtiendrez des éclats que pour un pilote particulier et non pour tous. La boîte de saison peut être débloquée à l’aide de pièces de saison.

Débloquer des pilotes dans Disney Speedstorm via les boîtes de récompenses du circuit de départ

Lorsque vous commencez à jouer à Disney Speedstorm pour la première fois, vous devez d’abord terminer les chapitres qui sont des courses solo. Après avoir terminé chacun de ces chapitres, vous gagnerez une boîte de récompense avec la possibilité de gagner des éclats pour différents pilotes.

Débloquer des pilotes en gagnant des récompenses lors d’événements multijoueurs

Une fois que vous avez terminé les chapitres en mode solo, vous débloquerez la section Multijoueur en ligne du jeu. C’est là que vous pouvez jouer avec vos amis ou d’autres personnes en ligne. Cependant, la meilleure façon de gagner des récompenses lorsque vous remportez des courses dans Disney Speedstorm est de jouer dans le mode de jeu multijoueur classé. Votre position, votre performance ainsi que votre classement dans les matchs multijoueurs classés font une différence et en fonction de ces critères, vous gagnez des récompenses. Il est donc toujours préférable de donner le meilleur de vous-même pour obtenir de très bonnes récompenses.

Débloquer des pilotes dans Disney Speedstorm depuis la boutique

La boutique du jeu Disney Speedstorm vous permet d’acheter immédiatement des éclats pour vos pilotes. La boutique est le meilleur endroit car il existe différents éléments liés au temps qui seront vendus pendant une durée limitée. Vous pouvez les acheter pour débloquer et améliorer vos pilotes.

Réflexions finales

Cela conclut les différentes options qui sont disponibles pour vous permettre de débloquer des pilotes dans le jeu – Disney Speedstorm. Bien sûr, si vous ne souhaitez pas dépenser d’argent, il vous suffit de jouer toutes les courses, de participer aux événements limités dans le temps et de remplir divers objectifs pour gagner des éclats qui vous aident à débloquer les pilotes dans le jeu.

