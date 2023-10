Nothing Phone (2) : lancements de téléphones mobiles avec le système d’exploitation Rien OS 2.5 Beta

Récemment, Nothing Phone (2) a lancé la version bêta ouverte de Nothing OS 2.5 basée sur Android 14. Cette mise à jour est remplie de nouvelles fonctionnalités passionnantes et d’améliorations pour une expérience de téléphone mobile personnalisée et efficace. La mise à jour Nothing OS 2.5 est actuellement en cours de test. Cela signifie que la mise à jour peut comporter de nombreux bugs. Ainsi, si vous n’êtes pas un testeur bêta régulier, vous voudrez peut-être éviter cette mise à jour. De plus, si la mise à jour contient trop de bugs après la mise à niveau, les utilisateurs peuvent revenir à la version précédente.

Quoi de neuf dans Nothing OS 2.5 Beta ?

1. Interface utilisateur améliorée

Nothing OS 2.5 Beta est fourni avec une interface utilisateur améliorée qui est plus intuitive et conviviale. La nouvelle interface utilisateur est conçue pour faciliter la navigation des utilisateurs dans les fonctionnalités et les paramètres du téléphone. L’interface utilisateur comprend également de nouvelles animations et transitions qui rendent le téléphone plus réactif et captivant.

2. Performances améliorées

La nouvelle mise à jour promet d’améliorer les performances du Nothing Phone (2). La mise à jour optimise le hardware et le logiciel du téléphone pour offrir une expérience plus rapide et plus fluide. La mise à jour comprend également de nouvelles fonctionnalités qui aident à réduire la consommation de la batterie et à améliorer l’efficacité globale du téléphone.

3. Nouvelles fonctionnalités

Nothing OS 2.5 Beta propose plusieurs nouvelles fonctionnalités qui améliorent l’expérience utilisateur. Certaines des nouvelles fonctionnalités incluent :

La mise à jour comprend de nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo qui améliorent la qualité des photos et des vidéos. Elle comprend également de nouveaux modes et filtres d’appareil photo qui permettent aux utilisateurs de capturer des photos plus créatives.

La mise à jour comprend de nouvelles fonctionnalités de sécurité qui aident à protéger les données et la vie privée de l’utilisateur. Elle comprend de nouvelles fonctionnalités de chiffrement et de protocoles de sécurité qui rendent plus difficile l’accès aux données de l’utilisateur par les pirates informatiques.

La mise à jour comprend de nouvelles fonctionnalités de notification qui facilitent la gestion des notifications pour les utilisateurs. Elle est également livrée avec de nouveaux paramètres de notification qui permettent aux utilisateurs de personnaliser la façon dont ils reçoivent les notifications.

La mise à jour comprend de nouveaux thèmes qui permettent aux utilisateurs de personnaliser l’apparence de leur téléphone. Elle comprend également de nouveaux fonds d’écran, icônes et polices qui offrent aux utilisateurs plus d’options pour personnaliser leur téléphone.

L’interface de la bibliothèque de widgets a été mise à jour et le widget Nothing est affiché de manière plus claire.

Introduit le nouveau widget Photos, qui vous permet d’afficher vos photos préférées sur l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage.

Le nouvel éditeur de capture d’écran et le menu offrent des capacités d’édition avancées et une suppression rapide.

Conformément au style de conception de Nothing, le geste de retour est repensé.

Il existe une option pour masquer les icônes d’application sur l’écran d’accueil et le tiroir d’applications, accessible en balayant vers la droite dans le tiroir d’applications.

Prenez une capture d’écran rapide avec un balayage à trois doigts.

La mise à jour ajoute un bouton d’alimentation à double clic personnalisable qui permet d’accéder rapidement aux fonctions préférées.

Elle apporte de meilleures pages de personnalisation de l’écran d’accueil et de l’écran de verrouillage pour offrir une vue d’ensemble complète des options.

Introduit des filtres en verre pour une personnalisation unique des fonds d’écran.

Ajoute un fond d’écran couleur unie pour donner à votre écran d’accueil un aspect plus élégant.

Comment télécharger Nothing OS 2.5 Beta ?

Nothing OS 2.5 Beta est actuellement disponible en téléchargement pour les utilisateurs de Nothing Phone (2). Pour télécharger la mise à jour, les utilisateurs doivent s’inscrire au programme Open Beta sur le site de Nothing. Une fois inscrits, les utilisateurs recevront une notification de mise à jour OTA sur leurs téléphones mobiles. Les utilisateurs peuvent ensuite télécharger et installer la mise à jour sur leurs téléphones mobiles.

Notre avis

La version bêta ouverte de Nothing OS 2.5 basée sur Android 14 promet d’offrir une expérience utilisateur améliorée aux utilisateurs de Nothing Phone (2). La mise à jour comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations qui rendent le téléphone plus intuitif, efficace et personnalisé. Avec la nouvelle mise à jour, les utilisateurs de Nothing Phone (2) peuvent s’attendre à une expérience smartphone plus rapide, plus fluide et plus captivante.

