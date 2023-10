Lumineux et Puissant: Présentation du Honor Magic Vs2

Honor a officiellement dévoilé le Honor Magic Vs2. En tant que successeur direct du Magic Vs, le nouvel appareil pliable est doté d’une série d’innovations technologiques. Pour être précis, il vient de battre le record d’être le smartphone pliable vers l’intérieur le plus léger du marché.

Et ce n’est pas une petite chose. Auparavant, Honor avait fait les gros titres en lançant le Magic V2. Cet appareil pliable ne mesure que 4,7 mm d’épaisseur à l’état déplié. Et lorsque vous le refermez, l’épaisseur du Magic V2 n’est que de 9,9 mm. Bien qu’Honor n’ait pas précisé explicitement le profil de l’épaisseur du Magic Vs2, il a donné des détails concernant le poids.

Selon Honor, l’appareil ne pèse que 229 grammes. Pour comparer, le Magic V2 pèse 231 grammes et le Samsung Galaxy Z Fold 5 pèse 253 grammes. Mais ce n’est pas seulement la finesse et la légèreté de l’appareil qui le distinguent. Il y a plus encore.

Design Premium

Pour maintenir le poids du Magic Vs2 bas, Honor a opté pour un châssis fabriqué avec un alliage de magnésium rare de qualité aérospatiale. En comparaison, il est 33% moins dense et couvre 73% de la surface sous le panneau d’affichage.

De plus, le Magic Vs2 est doté d’une charnière en titane très légère. Honor l’a fabriquée avec une technologie d’impression 3D de pointe. Elle conjugue parfaitement résistance et légèreté.

De plus, la charnière du Magic Vs2 est dotée d’une structure sans engrenage avec un design de goutte d’eau suspendue. Ces deux éléments garantissent une ouverture et une fermeture fluides. De plus, vous pouvez facilement maintenir le téléphone à l’étape dépliée selon différents angles.

Écran du Magic Vs2

Le Magic Vs2 est doté d’un écran extérieur de 6,43 pouces. Cet écran OLED offre un rapport d’aspect de 20:9 et une résolution de 2376×1060. De plus, la luminosité maximale de l’écran est de 2500 nits, ce qui garantit une excellente clarté visuelle dans la plupart des situations.

Lorsque vous dépliez le Honor Magic Vs2, vous serez accueilli par un écran OLED de 7,92 pouces. Ce panneau pliable offre une résolution de 2344×2156 et peut atteindre une luminosité de 1600 nits. Vous pouvez ainsi profiter d’une expérience visuelle immersive et étendue.

De plus, le Honor Magic Vs2 intègre plusieurs fonctionnalités d’affichage pour maximiser le confort de l’utilisateur. Par exemple, les deux écrans sont dotés d’un réglage de gradation PWM de 3840 Hz, garantissant un contrôle fluide de la luminosité. De plus, la gradation PWM élevée contribue à réduire la fatigue oculaire lors d’une visualisation prolongée.

De plus, les deux écrans prennent en charge le HDR10+ et ont un taux de rafraîchissement LTPO de 120 Hz. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que les bordures entourant l’écran sont symétriques. Ce choix de conception donne à l’écran une sensation de continuité et améliore encore plus l’expérience visuelle.

Performance haut de gamme

Sous le capot, le Honor Magic Vs2 est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Bien que ce soit une puce d’une génération précédente, elle est toujours de niveau haut de gamme. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à des performances fluides de ce téléphone pliable. Honor a également intégré plusieurs améliorations propriétaires pour optimiser davantage les performances.

Par exemple, le Magic Vs2 est équipé des solutions OS Turbo X et GPU Turbo X. Ces solutions optimisent les ressources du système pour vous offrir les meilleures performances possibles lors de l’exécution de tâches intensives en ressources.

À cet égard, le téléphone pliable est équipé de jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage intégré. Les deux sont largement suffisants pour les utilisateurs réguliers et avancés. Et en termes de connectivité, l’appareil prend en charge le WiFi, la 5G, le Bluetooth et le NFC.

Le Magic Vs2 dispose de plusieurs fonctionnalités du système d’exploitation. Il est alimenté par MagicOS 7.2, qui offre une fonction de survol et différents modes d’écran divisé. Grâce à ceux-ci, vous pouvez augmenter votre productivité.

Par ailleurs, le téléphone pliable est doté d’une batterie de 5 000 mAh avec la technologie de charge SuperCharge de 66 W d’Honor. Ces caractéristiques de batterie vous assurent de rester connecté sans avoir à recharger constamment l’appareil.

Capacités de l’appareil photo de l’Honor Magic Vs2

L’Honor Magic Vs2 est équipé d’un robuste système de caméra. À l’arrière, l’appareil pliable dispose d’un appareil photo principal de 50 MP. Un téléobjectif de 20 MP et un capteur ultra grand-angle de 12 MP accompagnent le capteur principal. Ce système à triple caméra permet de prendre des photos riches en détails même dans des conditions d’éclairage difficiles.

Il y a également plusieurs fonctionnalités avancées de l’appareil photo. Parmi elles, on trouve un zoom 40X, un algorithme de prise de vue optimisé pour les portraits, la capture AI Motion Sensing et les scènes de nuit. À l’avant, le téléphone pliable est doté d’un appareil photo de 16 MP capable de prendre des self-portraits riches et vibrants.

Options de couleur, prix et disponibilité

Vous pouvez choisir le Honor Magic Vs2 parmi une gamme de couleurs élégantes. Cela comprend Midnight Black, Glacier Blue et Violet Coral. L’appareil est actuellement disponible à l’achat en Chine avec un prix de départ de 6999 CNY. Cela équivaut à environ 958 $ pour le modèle de base avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Pour le modèle haut de gamme, qui est doté de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage, le prix chinois est de 7699 CNY. Cela équivaut à environ 1052 $. Pour comparer, le prix de départ du Magic V2 est de 8999 CNY, soit environ 1232 $. Et l’année dernière, le Magic Vs a fait ses débuts à un prix de départ de 7499 CNY, soit environ 1026 $.

