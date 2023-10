Comment prendre une capture d’écran sur Pixel 8 Pro (avec capture d’écran longue)

Vous souhaitez capturer la page actuelle sur votre téléphone Pixel 8 ? Voici quelques solutions que vous pouvez suivre pour prendre des captures d’écran sur le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Le guide comprend également une méthode pour la capture d’écran longue également connue sous le nom de capture d’écran défilante.

Le temps est loin où vous deviez noter toutes les informations que vous voyez sur l’affichage du téléphone. Vous pouvez désormais les capturer facilement et les sauvegarder pour une utilisation ultérieure. C’est pratique et cela permet de gagner du temps. De plus, vous n’avez pas à chercher des notes partout parce que vous pouvez facilement trouver les captures d’écran sur votre téléphone dans la Galerie.

La fonction de capture d’écran est présente dans les téléphones depuis des années. Mais les solutions pour capturer des captures d’écran évoluent pour rendre les choses plus faciles pour les utilisateurs. De plus, le processus de prise de captures d’écran est assez différent sur différents appareils. Si vous avez acheté le nouveau Pixel 8 et que vous voulez savoir comment capturer un écran, ce guide est essentiel pour vous.

Comment prendre une capture d’écran sur le Pixel 8 Pro

Commençons par la capture d’écran générale qui ne capture que le contenu visible à l’écran actuel, suivie de la méthode pour capturer la page entière, y compris le contenu qui n’est pas visible en un seul écran.

La méthode par défaut

La plupart des téléphones sont équipés de quelques combinaisons de touches de raccourci pour prendre une capture d’écran. Et c’est également le cas pour la série de téléphones Pixel 8. Voici comment prendre facilement une capture d’écran sur le Pixel 8.

Étape 1 : Ouvrez la page que vous voulez capturer en capture d’écran.

Étape 2 : Appuyez maintenant simultanément sur les touches Alimentation et Volume Bas.

Étape 3 : Cela va capturer la page et vous verrez une animation et quelques outils en bas.

Étape 4 : La capture d’écran sera enregistrée sur votre téléphone. À partir des outils, vous pouvez directement partager la capture d’écran ou effectuer d’autres actions.

En utilisant le tap à l’arrière

Sur le Pixel 8, vous pouvez aussi utiliser des gestes pour prendre des captures d’écran. Les gestes sont considérés comme faciles et celui-ci nécessite une seule main et juste deux tapotements à l’arrière. Pour activer ce geste, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.

Étape 1 : Ouvrez les Paramètres sur votre Pixel 8.

Étape 2 : Faites défiler et ouvrez les paramètres du Système suivis par Gestes.

Étape 3 : Dans les gestes, ouvrez Quick Tap pour démarrer les actions.

Étape 4 : Activez Utiliser Quick Tap et sélectionnez Prendre une capture d’écran.

Étape 5 : Ouvrez la page que vous voulez capturer, puis tapotez deux fois à l’arrière du téléphone.

Cela capturera l’écran sur votre Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

En utilisant l’Assistant Google

L’Assistant Google est le meilleur assistant vocal et nous le savons tous. Cependant, nous n’utilisons pas l’Assistant Google à son plein potentiel. Vous pouvez demander à l’Assistant Google de prendre une capture d’écran sur votre téléphone. C’est une tâche basique pour l’assistant. Voici comment l’utiliser.

Si vous utilisez un Pixel, vous avez peut-être déjà configuré l’Assistant Google. Si ce n’est pas le cas, terminez son installation.

Étape 1 : Allez sur la page que vous voulez capturer en capture d’écran.

Étape 2 : Lancez ensuite l’ Assistant Google sur la même page. Vous pouvez le déclencher avec la commande « Hey Google ». Glisser vers le haut depuis le bas à gauche ou à droite fonctionne aussi.

Étape 3 : Demandez maintenant à Google de capturer l’écran. Vous pouvez également taper la commande.

Étape 4 : une fois la commande donnée, la capture d’écran sera prise.

Comme pour la dernière méthode, on vous donnera quelques options comme partager la capture d’écran ou la modifier.

Comment prendre une capture d’écran longue sur le Pixel 8 (Pro)

Si vous voulez capturer la page dont le contenu n’est pas visible en un seul écran, alors vous pouvez prendre une capture d’écran longue également appelée capture d’écran défilante. C’est principalement utilisé pour capturer des pages web, des listes et d’autres détails importants de grande taille.

Note : Toutes les applications ne supportent pas la capture d’écran longue. Suivez le processus pour capturer la capture d’écran défilante ainsi que pour savoir quelles applications ne sont pas supportées.

Étape 1 : Ouvrez la page que vous voulez capturer en capture d’écran.

Étape 2 : Capturez la capture d’écran en utilisant l’une des solutions ci-dessus.

Étape 3 : Vous verrez maintenant l’option Capturer davantage en bas si l’application prend en charge la capture d’écran longue. Appuyez sur capturer davantage.

Étape 4 : Faites glisser l’écran à la taille selon vos besoins. Par exemple, pour capturer toute la page, faites glisser jusqu’à la fin.

Étape 5 : Enfin, appuyez sur la page Enregistrer. Si vous voulez éditer, vous pouvez également éditer la capture d’écran avant et après l’avoir sauvegardée.

Où trouver les captures d’écran sur le Pixel 8

Après avoir pris une capture d’écran, vous pouvez y accéder à tout moment sur votre téléphone. Si vous ne savez pas où les trouver, les captures d’écran sont disponibles dans le dossier des captures d’écran. Ouvrez l’application Photos et ensuite naviguez vers Bibliothèque > Captures d’écran.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :