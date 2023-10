Dites au revoir à l’inconfort: Clavier Logitech Wave Keys dévoilé

En avril de cette année, Microsoft a annoncé la discontinuation de ses accessoires d’ordinateur abordables. Cela inclut les claviers ergonomiques Microsoft. Et si vous ne le savez pas, ces claviers étaient standard pour ceux qui souhaitaient le plus grand confort de frappe dans les espaces de travail. Mais cela ne veut pas dire que vous n’avez plus d’options premium. Prenez par exemple les Logitech Wave Keys.

C’est un clavier récemment lancé par Logitech. Le clavier accorde plus d’importance à l’ergonomie que ses autres claviers. Logitech affirme que le clavier Wave Keys offrira un confort inégalé à votre bureau. Et pour prouver cette affirmation, Logitech a mis en oeuvre une conception axée sur l’ergonomie.

Un examen attentif des Logitech Wave Keys

Pour offrir un confort ultime, les Logitech Wave Keys sont dotés d’un design d’onde signature. Ce design permet aux utilisateurs de placer leurs poignets, leurs mains et leurs avant-bras dans une position naturelle de frappe. Et ce faisant, le design favorise le confort. De plus, le clavier ayant une disposition standard, vous n’avez même pas besoin de réapprendre les techniques de frappe.

De plus, les Wave Keys sont fournis avec un repose-poignet rembourré intégré. Ce repose-poignet assure un support des paumes toute la journée. Et la bonne partie, c’est que vous pouvez l’obtenir en trois options de couleurs différentes. Donc, ce n’est pas comme si vous deviez ruiner l’esthétique de votre configuration pour intégrer ce clavier.

Les Logitech Wave Keys sont également fournis avec l’application de bureau Logi Options+. Avec elle, vous pouvez configurer la correspondance des touches et définir les raccourcis. Cela vous permettra d’améliorer encore plus votre confort de frappe.

Sur ce point, les Wave Keys présentent des similitudes avec les claviers ergonomiques Microsoft discontinués. Mais c’est tout à fait prévisible, car Logitech a appliqué les mêmes principes ergonomiques de base. Donc, si vous étiez déçu de la décision de Microsoft de abandonner ses claviers, vous devriez certainement envisager le nouveau clavier de Logitech.

Logitech a également obtenu l’approbation de US Ergonomics pour les Wave Keys. US Ergonomics est une organisation de santé et de sécurité. Elle promeut une meilleure santé et posture dans les environnements de travail et de productivité.

Et si vous vous demandez, les Wave Keys sont maintenant disponibles à l’achat pour 59,99 $ . Ils sont disponibles en blanc cassé, graphite et en rose.

Actualité mobile et vidéo du moment