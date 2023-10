Inattendu Redmi 13C 5G repéré dans la base de données IMEI. Tous les détails ici.

Il y a eu un développement inattendu. Le Redmi 13C 5G a été détecté dans la base de données IMEI. Personne ne s’attendait à un tel modèle. Après la déclaration de Kacper Skrzypek, nous avons appris l’existence du nouveau modèle. Le Redmi 13C 5G sera équipé du SOC Dimensity 6100+. Deux versions différentes du Redmi 13C seront disponibles. L’une est la version 4G et l’autre est le modèle 5G, comme nous venons de l’apprendre. Nous vous présenterons tous les détails en détail. Commençons si vous êtes prêt !

Redmi 13C 4G et Redmi 13C 5G

Nous avons détecté plusieurs smartphones Redmi dans la base de données IMEI de la GSMA. J’en ai parlé il y a quelques jours et maintenant nous réalisons que des erreurs ont été commises. Kacper Skrzypek a révélé les processeurs que les appareils codés « air » et « gale » utiliseront.

D’après ces informations, nous savons maintenant tout. Le Redmi 13C 5G aura le nom de code « air » et le numéro de modèle interne « C3V ». Le Redmi 13C 4G et le POCO C65 auront le nom de code « gale ». Le Redmi 13C 5G sera officiellement disponible sur de nombreux marchés. Jetons un coup d’œil aux numéros de modèle que nous avons repérés dans la base de données IMEI de la GSMA !

Au départ, je pensais que ces numéros de modèle appartenaient au Redmi 13C 4G. Cependant, cela ne s’avère pas comme prévu. Les numéros de modèle pour le Redmi 13C 5G seront les suivants : 23124RN87C, 23124RN87G et 23124RN87I. Le Redmi 13C 5G sera disponible à l’achat sur les marchés mondial, indien et chinois.

Ce smartphone sera alimenté par le MediaTek Dimensity 6100+ SOC et devrait être un modèle Redmi abordable. Le smartphone sera lancé avec MIUI 14 basé sur Android 13. Il sera d’abord disponible en Chine. Alors, quel est le numéro de modèle du Redmi 13C 4G ? Nous avons également identifié les numéros de modèle pour le Redmi 13C 4G dans la base de données IMEI de la GSMA.

Le Redmi 13C 4G sera lancé sur les marchés mondial et indien et ne sera pas disponible en Chine. Comme mentionné ci-dessus, le nom de code sera « gale » et les numéros de modèle sont les suivants : 23100RN82L, 23108RN04Y et 23106RN0DA. De plus, le POCO C65 sera une version rebrandée du Redmi 13C et les deux téléphones seront alimentés par le MediaTek Helio G85.

Les smartphones sortiront de la boîte avec MIUI 14 basé sur Android 13. On s’attend à ce qu’ils disposent d’un appareil photo principal de 50 MP. Des images de rendu divulguées ont clairement révélé le design du Redmi 13C 4G. Nous voulions corriger certaines informations erronées dans cet article. Merci à Kacper Skrzypek pour son avertissement. Enfin, comme nous l’espérons, nous avons fourni tous les détails à nos followers.



