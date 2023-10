Automatisez vos rideaux et volets électriques avec les interrupteurs WiFi Tuya

Nous vivons dans un monde où les limites de la technologie sont constamment repoussées. Alors que nos domiciles deviennent de plus en plus connectés, l’opportunité de tirer parti de cette interconnectivité se présente pour apporter une facilité sans précédent dans notre vie quotidienne. L’Interrupteur Rideau et Volet WiFi Tuya (-54% jusqu’au 4 novembre) se positionne en tant que solution intelligente privilégiée pour contrôler les rideaux et les stores de votre maison à l’ère du WiFi.

Le lot de 6 interrupteurs Tuya WiFi est un module de commutation intelligent qui transforme vos stores et rideaux ordinaires en installations pleinement automatisées. Non seulement ce commutateur high-tech élimine le besoin d’actionner manuellement les stores ou les rideaux de votre maison, mais il offre aussi la possibilité de les contrôler de n’importe où grâce à un smartphone, rendant votre maison plus intelligente et votre vie plus facile.

Télécommandes APP et Commande vocale

Une fois connecté correctement à l’application Tuya, les utilisateurs peuvent gérer leurs rideaux avec leur smartphone, où qu’ils se trouvent. Que vous soyez au travail, en vacances, ou même juste dans une autre pièce, vous aurez le contrôle total de vos rideaux à distance.

Pour ceux qui possèdent des appareils avec Alexa ou Google Home, l’Interrupteur Rideau WiFi Tuya est également compatible avec ces services, permettant un contrôle vocal simple et intuitif. Ainsi, vous pouvez simplement demander à votre rideau de s’ouvrir ou de se fermer sans lever le moindre doigt. C’est la commodité de la technologie moderne à son meilleur !

Fonction de Synchronisation et Partage Familial

L’une des fonctionnalités les plus impressionnantes de cet interrupteur intelligent est la fonction de synchronisation. Grâce à celle-ci, vous pouvez régler l’ouverture et la fermeture de vos rideaux à des heures spécifiques, offrant une grande flexibilité et un confort ultime.

De plus, l’interrupteur Tuya WiFi offre un partage familial et une fonction de groupe. Cela signifie que l’appareil peut être partagé avec différents membres de la famille, permettant à chacun de gérer les rideaux comme ils le souhaitent. Vos amis et votre famille peuvent eux aussi profiter des avantages de ce dispositif intelligent.

Matériaux et Spécifications Techniques

Fabriqué à partir de matériaux ABS et PC, cet interrupteur WiFi est conçu pour durer. Sa durabilité combinée à une facilité d’utilisation et un design élégant en fait un ajout précieux à tout foyer moderne.

Le dispositif fonctionne sur une plage de tension d’entrée de 100 à 240V AC, avec une fréquence de 50 / 60Hz. Il possède une puissance de moins de 20dBm et sa plage de fonctionnement s’étend à moins de 200m, ce qui le rend efficace dans la plupart des domiciles. Sa température de fonctionnement est de -10 à 40 °C et il a une cote IP de IP20.

Le module de commutation intelligent de Tuya est disponible en lot de 6 au tarif de 33.99€ au lieu de 72,99 € jusqu’au 4 novembre. Il est livré en grand nombre pour vous offrir flexibilité et commodité, quelles que soient la taille et la disposition de votre maison. La livraison est également gratuite

➡️ Voir l’offre sur les interrupteur WiFi rideaux/volets Tuya

C’est le moment idéal pour diriger votre maison vers l’avenir avec les interrupteurs de rideau WiFi Tuya. Transformez votre maison en un espace de vie intelligent où le contrôle de vos rideaux est au bout de vos doigts ou au bout de votre langue. Découvrez le confort, la flexibilité et la commodité offerts par cette technologie fantastique. Entrez dans le monde connecté avec Tuya !