Quel manette choisir pour jouer sur Android et iPhone en 2023

Que vous jouiez à Fortnite, utilisiez des émulateurs ou profitiez des derniers services de streaming de jeux, avoir une manette est essentiel pour une expérience de jeu optimale sur votre smartphone Android ou iPhone. Nous avons sélectionné une liste concise des meilleures manettes pour améliorer votre expérience de jeu.

Avec la prolifération de jeux multiplateformes tels que Fortnite sur les appareils mobiles, les limitations de la maniabilité avec une interface tactile deviennent évidentes, en particulier dans les jeux de tir à la première personne (FPS) et certains autres genres de jeux. Ajoutez à cela l’expansion rapide des services de streaming de jeux sur smartphone, et vous comprendrez rapidement pourquoi avoir une manette est devenu de plus en plus indispensable pour les joueurs sérieux cherchant à maximiser leurs performances de jeu sur les meilleurs smartphones disponibles.

Possédez-vous un smartphone de jeu performant et êtes-vous curieux des meilleures manettes pour les téléphones Android et iOS ? Plongez dans notre sélection dès maintenant.

Les meilleures manettes pour smartphones en 2023

Le Razer Raiju Mobile



Razer jouit d’une réputation bien établie dans le monde des périphériques de jeu, et ils ont introduit une version mobile de leur célèbre manette Raiju. Ce qui la distingue des autres modèles, c’est le support intégré conçu pour maintenir fermement votre smartphone, permettant une connectivité filaire et sans fil.

Razer se vante de l’abondance de boutons sur la manette et de leur qualité exceptionnelle, une affirmation qu’ils peuvent étayer. Ces boutons peuvent également être facilement remappés à l’aide de l’application Razer. De plus, les utilisateurs ont la possibilité de personnaliser la sensibilité des gâchettes pour une réactivité améliorée, le tout dans un design esthétiquement plaisant.

Cependant, le principal inconvénient réside dans son prix. Lancé initialement à 149 €, il a connu une légère réduction à environ 130 €, mais il représente toujours un investissement important pour une manette de smartphone. Il est important de noter qu’il est exclusivement compatible avec les appareils Android ; les utilisateurs d’iPhone devront explorer d’autres options.

Le Backbone One pour Android



Dans le domaine des manettes pour smartphones, la marque Backbone propose une gamme d’options. Le Backbone One pour Android se distingue comme une option polyvalente compatible avec divers modèles de smartphones, transformant efficacement votre smartphone en une véritable console de jeu.

En termes de dimensions, cette manette mesure 9 centimètres de hauteur et 17 centimètres de largeur une fois repliée. Pesant seulement 138 grammes, le Backbone One est conçu pour offrir une expérience de jeu confortable sans ajouter de volume excessif.

Notamment, la manette dispose d’un port USB-C, vous permettant de charger votre smartphone tout en jouant. De l’autre côté des gâchettes, vous trouverez un port mini-jack 3,5 mm pour connecter des écouteurs, améliorant ainsi votre immersion globale dans le jeu.

Il est à noter que la manette Backbone One n’a pas de batterie interne, garantissant une consommation minimale d’énergie. De plus, il existe une version adaptée aux utilisateurs d’iPhone, équipée d’un port Lightning ou USB-C, adaptée à l’iPhone 15. Le prix de ces manettes est fixé à 119 €.

Le Razer Kishi 2020 (Android)



Si l’idée d’avoir des manettes attachées aux côtés de votre téléphone vous intrigue, le Razer Kishi pourrait susciter votre intérêt. Tant que votre smartphone entre dans les dimensions spécifiées (145,3 à 163,7 mm de hauteur, 68,2 à 78,1 mm de largeur et 7,0 à 8,8 mm d’épaisseur), il s’adapte parfaitement entre les deux moitiés de cette manette.

En ce qui concerne le confort, il est important de noter que le Razer Kishi est principalement conçu pour les jeux qui prennent en charge les entrées de manette. Il s’intègre également parfaitement avec divers services de streaming de jeux. En revanche, il y a des regrets concernant les matériaux plastiques utilisés, qui auraient pu être de meilleure qualité compte tenu du prix.

Après la sortie de la première version, Razer a introduit le Razer Kishi V2 en 2022. Cependant, il n’apporte pas de changements révolutionnaires par rapport à son prédécesseur. Il est en effet plus compact mais aussi plus cher. La qualité des boutons laisse encore à désirer, en particulier compte tenu du coût. Cependant, si vous avez le budget et que vous recherchez une manette spécialement conçue pour les smartphones, cela vaut la peine d’être envisagé.

Manette sans fil Microsoft Xbox Series



Au cours des quinze dernières années, une manette a laissé une empreinte indélébile, il s’agit de la manette Xbox 360. Bien qu’elle n’ait pas apporté de révolution, elle est incontestablement devenue la référence de l’industrie, excédant à la fois en termes d’ergonomie et de compatibilité. La dernière itération de cette manette, sortie aux côtés de la Xbox Series X, continue cette tradition.

Microsoft ne modifie pas une formule gagnante, et cette manette conserve la forme familière de son prédécesseur, bien que légèrement modifiée en termes de mesures. S’inspirant de la manette de haute qualité Elite Series 2, Microsoft a affiné la prise en main pour une meilleure maniabilité et a introduit une croix directionnelle repensée. De plus, les gâchettes sont désormais capables de vibrer, bien que cette fonction ne soit pas active sur les smartphones.

La caractéristique marquante de cette manette est sa compatibilité presque universelle ; elle fonctionne parfaitement sur Windows, iOS, Android, Chromecast ou votre NVIDIA Shield TV. La seule exception est la PS5, où elle ne fonctionnera pas. Si votre budget le permet, il n’y a actuellement pas de meilleure option disponible, et vous aurez le choix parmi de nombreuses couleurs en prime.

Manette DualSense de Sony PlayStation



Présentée aux côtés de la PlayStation 5, la manette Sony PlayStation DualSense marque une évolution significative au sein de la famille des manettes de Sony. Bien qu’elle conserve la disposition familière des boutons, cette manette sans fil adopte un design plus contemporain, en s’inspirant quelque peu de celui de la Xbox.

En pratique, cette manette offre un confort amélioré par rapport à son prédécesseur, avec des dimensions plus grandes et des courbes plus prononcées. À l’instar de la manette Xbox, la surface en plastique présente une texture subtile, facilitant la prise en main, en particulier pour ceux qui ont les mains sujettes à la transpiration. La qualité de construction globale est impeccable. Les boutons restent largement inchangés, avec une sensation légèrement plus douce. L’innovation la plus notable, les gâchettes adaptatives, malheureusement ne sera pas pleinement utilisée en dehors de l’écosystème PS5.

En termes d’autonomie de batterie, elle dépasse sa contrepartie PS4, offrant environ douze heures de jeu, bien que ce ne soit pas exceptionnel.

En ce qui concerne la connectivité, elle offre une grande polyvalence. En plus de l’USB-C, elle peut se connecter à un smartphone Android via Bluetooth, et il n’y a aucun problème de compatibilité avec l’iPhone, car iOS 14.5 a introduit une prise en charge complète.

Bien qu’elle soit légèrement moins confortable que sa contrepartie de Microsoft, la PlayStation DualSense reste une option viable pour le jeu mobile, en particulier si vous préférez son design ou si vous possédez déjà une PS5. Cependant, son prix élevé reste un inconvénient.

SteelSeries Stratus Duo



Les manettes de smartphone avec des sticks analogiques symétriques sont rares, mais SteelSeries a répondu à l’appel avec le Stratus Duo. Compatible avec les smartphones Android, ainsi qu’avec les PC et les Chromebooks, le SteelSeries Stratus Duo se distingue comme l’une des principales alternatives à la manette Xbox pour le jeu mobile.

Cette manette dispose de deux sticks analogiques en bas et d’une croix directionnelle. Quatre voyants sur la manette servent d’indicateurs pour le niveau de batterie ou désignent votre numéro de joueur dans les jeux multijoueurs. Le Stratus Duo est livré avec une batterie rechargeable et offre une connectivité Wi-Fi (via l’adaptateur USB fourni) pour des jeux à faible latence sur PC. Cependant, il est important de noter qu’il est compatible avec Android mais pas avec iOS.

8BitDo SN30 Pro



Nous avons une grande appréciation pour les manettes 8Bitdo. La société a le talent de raviver plusieurs modèles emblématiques de nos consoles de jeux classiques tout en les dotant de technologies modernes. Le SN30 Pro, par exemple, dispose de sticks analogiques et de gâchettes, ainsi que de la connectivité Bluetooth pour le jeu sans fil.

Cette manette offre un choix convaincant pour ceux qui chérissent les designs d’antan mais aspirent à se plonger dans des jeux modernes. Elles sont compatibles avec les appareils Android, les PC et même la Nintendo Switch. Cependant, il est essentiel de noter qu’elles ne prennent pas en charge iOS. De plus, elles ont tendance à être une option plus économique.

Et les manettes Android abordables ?

Vous trouverez de nombreuses manettes de smartphone bon marché sur Amazon, souvent produites par des marques moins connues, directement de Shenzhen. En général, ces produits ont tendance à être de qualité médiocre et conviennent principalement à ceux qui recherchent une manette supplémentaire pour jouer occasionnellement sur leur smartphone. Nous vous recommandons vivement d’investir vingt dollars supplémentaires dans une manette plus fiable et durable.

Comment choisir la bonne manette pour smartphone ? Manette Bluetooth ou USB ? Les deux technologies ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le Bluetooth d’une manette sans fil offre la simplicité et la liberté de se déplacer un peu plus loin de votre téléphone. En revanche, une manette USB élimine la latence associée au Bluetooth. Ceci est une considération importante si vous prévoyez de jouer à des jeux rapides ou nécessitant une synchronisation précise.

Comment attribuer des fonctions aux boutons de la manette ? Pour iOS, c’est un processus simple ; vous n’aurez pas besoin de faire quoi que ce soit en plus si vous avez un iPhone. Sur les smartphones Android, vous pouvez utiliser l’application Octopus pour vous aider à attribuer des touches à des commandes spécifiques.

Que faire si vous voulez jouer à des jeux en streaming ? Avec l’avènement de services comme Xbox Game Pass ou GeForce Now sur les smartphones, investir dans une manette est une excellente idée. La majorité des titres sur ces plateformes sont conçus pour être joués avec une manette. Parmi les services actuels, le service Xbox Cloud Gaming de Microsoft se distingue, avec un catalogue étendu et une compatibilité sur toutes les plateformes, y compris les smartphones. Il semble bien parti pour devenir le Netflix du jeu.

Conseils et astuces pour utiliser des manettes de jeu pour jouer à des jeux sur Android et iOS :

Choisir la bonne manette de jeu

Il existe une variété de manettes de jeu disponibles pour les appareils Android et iOS, il est donc important de choisir une manette compatible avec votre appareil et les jeux auxquels vous souhaitez jouer. Certains facteurs à prendre en compte comprennent :

Compatibilité : Assurez-vous que la manette de jeu que vous choisissez est compatible avec votre appareil Android ou iOS.

Assurez-vous que la manette de jeu que vous choisissez est compatible avec votre appareil Android ou iOS. Fonctionnalités : Certaines manettes de jeu ont plus de fonctionnalités que d’autres, telles que des boutons supplémentaires, des gâchettes et des vibrations. Réfléchissez aux fonctionnalités qui sont importantes pour vous et choisissez une manette de jeu qui les possède.

Certaines manettes de jeu ont plus de fonctionnalités que d’autres, telles que des boutons supplémentaires, des gâchettes et des vibrations. Réfléchissez aux fonctionnalités qui sont importantes pour vous et choisissez une manette de jeu qui les possède. Prix : Les manettes de jeu peuvent varier en prix, de 20 € à 100 €. Définissez un budget avant de commencer vos achats et choisissez une manette de jeu qui correspond à votre budget.

Connecter votre manette de jeu

Une fois que vous avez choisi une manette de jeu, vous devez la connecter à votre appareil Android ou iOS. Le processus pour le faire varie en fonction de la manette de jeu et de votre appareil. Cependant, la plupart des manettes de jeu se connectent via Bluetooth.

Pour connecter une manette de jeu Bluetooth à votre appareil Android :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre appareil. Appuyez sur Appareils connectés. Appuyez sur Associer un nouvel appareil. Appuyez sur Bluetooth. Sélectionnez votre manette de jeu dans la liste des appareils disponibles.

Pour connecter une manette de jeu Bluetooth à votre appareil iOS :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre appareil. Appuyez sur Bluetooth. Activez le Bluetooth. Sélectionnez votre manette de jeu dans la liste des appareils disponibles.

Configurer votre manette de jeu

Une fois que votre manette de jeu est connectée à votre appareil Android ou iOS, vous devrez peut-être la configurer avant de pouvoir l’utiliser pour jouer à des jeux. Le processus de configuration d’une manette de jeu varie en fonction de la manette de jeu et du jeu auquel vous jouez. Cependant, la plupart des manettes de jeu vous permettent d’assigner des boutons à différentes fonctions.

Pour configurer une manette de jeu sur Android :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre appareil. Appuyez sur Système. Appuyez sur Avancé. Appuyez sur Mode de jeu. Appuyez sur Paramètres de la manette de jeu. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez attribuer, puis appuyez sur le bouton de votre manette de jeu que vous souhaitez lui attribuer.

Pour configurer une manette de jeu sur iOS :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre appareil. Appuyez sur Accessibilité. Appuyez sur Manette de jeu. Sélectionnez la manette de jeu que vous souhaitez configurer. Attribuez des fonctions aux boutons de la manette de jeu.

Configurer des émulateurs de jeu

Si vous souhaitez utiliser une manette de jeu pour jouer à des émulateurs de jeu sur votre appareil Android ou iOS, vous devrez configurer les émulateurs pour qu’ils reconnaissent la manette de jeu. Le processus de configuration des émulateurs de jeu varie en fonction de l’émulateur que vous utilisez. Cependant, la plupart des émulateurs vous permettent de mapper les boutons de la manette de jeu aux commandes du jeu.

Pour configurer un émulateur de jeu sur Android :

Téléchargez et installez l’émulateur de jeu de votre choix depuis le Google Play Store. Ouvrez l’émulateur de jeu. Accédez aux paramètres de l’émulateur. Sélectionnez l’option de configuration de la manette de jeu. Attribuez des boutons de la manette de jeu aux commandes du jeu.

Pour configurer un émulateur de jeu sur iOS :

Téléchargez et installez l’émulateur de jeu de votre choix depuis l’App Store. Ouvrez l’émulateur de jeu. Accédez aux paramètres de l’émulateur. Sélectionnez l’option de configuration de la manette de jeu. Attribuez des boutons de la manette de jeu aux commandes du jeu.

Profiter de jeux avec une manette de jeu

Une fois que votre manette de jeu est connectée et configurée, vous pouvez commencer à jouer à des jeux sur votre appareil Android ou iOS. De nombreux jeux prennent en charge les manettes de jeu et vous permettent de personnaliser les commandes pour les adapter à vos préférences.

Conseil : Assurez-vous de vérifier les paramètres de chaque jeu pour voir si des options de configuration de la manette de jeu sont disponibles.

Manettes de jeu pour le streaming de jeux

Si vous prévoyez de jouer à des jeux en streaming sur votre appareil Android ou iOS, il est important de savoir quelles manettes de jeu sont compatibles avec les services de streaming que vous utilisez. Par exemple, le service Xbox Cloud Gaming de Microsoft prend en charge diverses manettes de jeu, y compris la manette Xbox Series X/S.

Assurez-vous de consulter les exigences de compatibilité de chaque service de streaming de jeux pour savoir quelles manettes de jeu sont prises en charge.

Entretien de votre manette de jeu

Pour garantir que votre manette de jeu fonctionne correctement, il est important de l’entretenir régulièrement. Voici quelques conseils pour l’entretien de votre manette de jeu :

Nettoyez régulièrement la manette de jeu : Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer la manette de jeu et enlever la saleté et les débris. Vous pouvez également utiliser un chiffon légèrement humidifié avec de l’eau pour nettoyer les surfaces en plastique de la manette.

Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer la manette de jeu et enlever la saleté et les débris. Vous pouvez également utiliser un chiffon légèrement humidifié avec de l’eau pour nettoyer les surfaces en plastique de la manette. Évitez de laisser tomber la manette : Les chutes peuvent endommager la manette de jeu et affecter son fonctionnement. Soyez prudent lorsque vous utilisez la manette de jeu pour éviter les chutes.

Réparer une manette de jeu défectueuse

Si votre manette de jeu cesse de fonctionner correctement, il peut être nécessaire de la réparer. Voici quelques étapes de dépannage courantes que vous pouvez suivre pour réparer une manette de jeu défectueuse :

Redémarrez votre appareil : Parfois, un simple redémarrage de votre appareil Android ou iOS peut résoudre les problèmes de connectivité de la manette de jeu.

Parfois, un simple redémarrage de votre appareil Android ou iOS peut résoudre les problèmes de connectivité de la manette de jeu. Remplacez les piles ou rechargez la batterie : Si votre manette de jeu fonctionne sur piles, assurez-vous qu’elles sont chargées ou remplacez-les par des piles neuves. Si votre manette de jeu a une batterie rechargeable, assurez-vous qu’elle est suffisamment chargée.

Si votre manette de jeu fonctionne sur piles, assurez-vous qu’elles sont chargées ou remplacez-les par des piles neuves. Si votre manette de jeu a une batterie rechargeable, assurez-vous qu’elle est suffisamment chargée. Vérifiez la connectivité Bluetooth : Assurez-vous que la connectivité Bluetooth de votre appareil Android ou iOS est activée et que la manette de jeu est correctement appairée.

Assurez-vous que la connectivité Bluetooth de votre appareil Android ou iOS est activée et que la manette de jeu est correctement appairée. Contactez le support du fabricant : Si votre manette de jeu continue de présenter des problèmes, contactez le support du fabricant pour obtenir de l’aide supplémentaire.

Profiter de vos jeux sur Android et iOS

Que vous utilisiez un appareil Android ou iOS, une manette de jeu peut améliorer considérablement votre expérience de jeu. Avec les bonnes manettes de jeu et un peu de configuration, vous pouvez jouer à une variété de jeux sur votre smartphone ou votre tablette avec une véritable sensation de jeu console.

Conseil : N’oubliez pas d’explorer les différents jeux disponibles sur l’App Store ou le Google Play Store pour trouver des titres passionnants et divertissants qui prennent en charge les manettes de jeu.

