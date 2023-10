Le Google Pixel 8 Pro a-t-il un emplacement pour carte SD

Google a lancé sa nouvelle série phare de téléphones Pixel lors de l’événement Made by Google le 4 octobre. Les deux nouveaux téléphones sont le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Si vous avez l’intention d’acheter le dernier Pixel mais que le stockage est un facteur important et que vous voulez savoir si le Google Pixel 8 Pro dispose d’un emplacement pour carte SD ou non, alors vous obtiendrez ici votre réponse.

Les deux Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont dotés de différentes améliorations et ces améliorations sont clairement visibles dans les premières critiques. Le téléphone est robuste, dispose d’un appareil photo impressionnant, de fonctionnalités d’intelligence artificielle bien implémentées et bien plus encore. En même temps, le Pixel 8 Pro est désormais également disponible dans une autre variante de stockage. Le stockage maximal est maintenant de 1 To et non plus de 512 Go.

Si vous ne le savez pas, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont disponibles dans ces variantes de stockage :

Le Pixel 8 de base est disponible en options de 128 Go et 256 Go

Le Pixel 8 Pro est disponible en options de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To

Il est important d’acheter une version de stockage qui puisse répondre à vos besoins quotidiens en matière de stockage. Cependant, la version de stockage supérieure coûte généralement plus cher. Et il y a une option moins chère qui est la carte micro SD. Mais pour utiliser la carte SD, vous avez besoin d’un emplacement pour carte SD sur votre téléphone ou vous devez acheter un lecteur séparément. Bien sûr, l’emplacement pour carte SD est plus pratique car vous n’avez pas besoin de connecter la carte SD en tant que stockage externe à chaque fois que vous voulez l’utiliser.

Le Pixel 8 Pro dispose-t-il d’un emplacement pour carte SD ?

Non, ni le Pixel 8 ni le Pixel 8 Pro ne disposent d’un emplacement pour carte SD pour étendre le stockage de l’appareil. Ce n’est pas surprenant car l’emplacement pour carte SD n’était pas non plus présent dans la série Pixel 7 et il n’y a aucun espoir qu’il revienne à l’avenir.

La carte SD est un facteur important pour de nombreux utilisateurs, mais la plupart des téléphones d’aujourd’hui n’incluent pas d’emplacement pour carte SD. Certes, ces téléphones sont dotés de plus de stockage, mais tout pèse également plus lourd de nos jours qu’auparavant. 128 Go peuvent ne pas être suffisants même pour les utilisateurs normaux. Et de même, pour les utilisateurs avancés, 1 To peut aussi sembler insuffisant.

Augmentez le stockage de votre Pixel 8 Pro

Quelles autres options avez-vous pour augmenter le stockage de votre Pixel 8 ou Pixel 8 Pro ? Voici quelques alternatives.

Stockage cloud : Il existe de nombreux services de stockage cloud. Et sur les téléphones Pixel, vous pouvez utiliser le propre service cloud de Google ou choisir un autre service si vous préférez. Cela vous donnera accès à davantage de stockage, mais cela nécessite une connexion Internet.

Utiliser un stockage externe : Si vous ne souhaitez pas de stockage accessible en permanence, vous pouvez également stocker vos données sur un support externe et, chaque fois que vous avez besoin de ces données, connecter le support de stockage à votre téléphone et y accéder.

Actuellement, ce sont les options possibles que vous pouvez essayer pour profiter de plus de stockage. Dites-nous quelles options vous avez pour augmenter le stockage sur votre téléphone ou si vous n’avez jamais eu besoin d’augmenter le stockage.

