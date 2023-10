Google Pixel 8 Pro Survivre à un test de chute et de rayures

Le récent lancement des smartphones Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro a suscité une vague d’excitation parmi les passionnés de technologie. Ces nouveaux appareils sont dotés de nombreuses fonctionnalités innovantes et d’une technologie améliorée, ce qui en réalité un sujet de discussion brûlant. Mais ce que les consommateurs avisés en technologie considèrent également comme important, c’est leur durabilité, et c’est précisément ce que nous allons explorer ici.

Dans une vidéo récemment mise en ligne par PBK Tests, nous assistons à un test de chute complet du Google Pixel 8 Pro. Ce test est conçu pour évaluer la résistance du téléphone aux chutes sur du béton impitoyable. La question brûlante dans l’esprit de tous est de savoir si le Pixel 8 Pro ressort indemne de cet essai audacieux.

Révélation de la durabilité du Google Pixel 8 Pro : résultats du test de chute et de rayure

Alors que nous plongeons dans la vidéo, il devient évident que le Pixel 8 Pro résiste remarquablement bien au test de chute. Étonnamment, il n’y a aucun dommage majeur à signaler, ni à l’écran ni à aucun autre composant crucial de l’appareil. Cela est encourageant pour tous ceux qui s’inquiètent de l’usure quotidienne que leur smartphone pourrait subir.

En plus de sa durabilité, le Pixel 8 Pro présente des caractéristiques impressionnantes. Il dispose d’un écran OLED LTPO de 6,7 pouces, affichant une résolution élevée de 2992 x 1344 pixels. Avec une généreuse mémoire vive de 12 Go et une gamme d’options de stockage allant de 128 Go à un impressionnant 1 To, c’est un concentré de performance.

Aussi, les amateurs de photographie seront ravis de la configuration polyvalente de l’appareil photo du Pixel 8 Pro. L’arrière est équipé d’un trio d’appareils photo, dont un objectif grand-angle de 50 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 48 mégapixels et un objectif téléobjectif de 48 mégapixels. Il y a aussi un seul appareil photo frontal pour capturer de superbes selfies.

En ce qui concerne la batterie et les capacités de charge, le Pixel 8 Pro est une machine avec sa batterie de 5050 mAh. Et la prise en charge à la fois de la charge filaire de 30W et de la charge sans fil de 23W. Et pour ceux qui aiment une touche de style, le téléphone offre le choix entre trois couleurs chics. Bleu, Beige et Obsidian.

Notre avis, le Google Pixel 8 Pro a non seulement prouvé sa fiabilité en termes de durabilité, mais brille également par ses fonctionnalités haut de gamme et son design. C’est un smartphone qui allie parfaitement robustesse et élégance, répondant aux besoins des utilisateurs avisés en technologie d’aujourd’hui.

