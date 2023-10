Test du monde réel: Amélioration de la température de l’iPhone 15 Pro Max avec iOS 17.0.3

La semaine dernière, Apple a publié la mise à jour iOS 17.0.3. Cette mise à jour apporte deux importantes mises à jour de sécurité. De plus, elle résout les problèmes de surchauffe courants sur les modèles d’iPhone 15.

Mais si vous consultez la note de mise à jour officielle, elle indique simplement qu’elle a corrigé les problèmes de surchauffe de l’iPhone 15. Elle déclare que la mise à jour apporte des correctifs pour « un problème pouvant provoquer une température plus élevée que prévue sur l’iPhone ». Eh bien, un test réel a confirmé que iOS 17.0.3 a effectivement résolu les problèmes dans une large mesure.

Mettre à l’épreuve la mise à jour iOS 17.0.3 : Évaluation des performances de l’iPhone 15 Pro Max

Selon le test, la mise à jour fait baisser les températures de l’iPhone 15 Pro et Pro Max de jusqu’à 15 degrés. De plus, elle fournit des informations appropriées sur la température des appareils avant la mise à jour. Le record de chaleur le plus élevé pour le Pro Max était de 107,1 degrés Fahrenheit (41,2 degrés Celsius).

Pour ceux qui se demandent, les appareils iPhone 15 Pro surchauffaient pendant la charge, lors de l’utilisation de l’application de l’appareil photo ou lors de l’exécution d’applications gourmandes en ressources. Après la mise à jour, la température du Pro Max a atteint un maximum de 93,8 degrés Fahrenheit (34,3 degrés Celsius).

Pendant le test, la température de l’appareil fluctuait entre 80 et 90 degrés Fahrenheit. Mais l’iPhone 15 Pro Max n’a pas atteint la température maximale d’avant la mise à jour. Apple a également réagi aux rapports répandus de surchauffe des nouveaux téléphones.

Selon Apple, il y a trois raisons possibles pour lesquelles les appareils iPhone 15 atteignaient des températures élevées. Premièrement, cela pourrait être dû à une activité excessive lors de la configuration du nouvel appareil. Deuxièmement, la surchauffe pourrait résulter des applications récemment mises à jour présentant des problèmes.

Enfin, les appareils iPhone 15 chauffaient probablement en raison d’un bug dans iOS 17. Apple travaille également avec les développeurs d’applications pour diagnostiquer les éventuels problèmes de performance avec le tout nouveau processeur A17 Pro. Quoi qu’il en soit, l’essentiel est de mettre à jour votre nouvel iPhone avec iOS 17.0.3 dès que possible.

