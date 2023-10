Le Samsung Galaxy Tab A9 et A9+ sont officiels

Le Samsung Galaxy Tab A9 a récemment été lancé discrètement au Guatemala et aux Émirats arabes unis. Le communiqué de presse officiel publié lors du lancement silencieux a également laissé entendre l’existence d’une Tab A9+ haut de gamme, mais n’a donné aucun détail sur les caractéristiques et les prix de la tablette.

Maintenant, les Samsung Galaxy Tab A9 et A9+ sont officiellement disponibles en Inde. Avec ce lancement, nous en savons plus sur le A9+ et avons un meilleur aperçu de la tablette abordable Tab A9.

Caractéristiques du Samsung Galaxy Tab A9

Comme je l’ai récemment mentionné, le Samsung Galaxy Tab A9 est un bon appareil pour son prix. Il dispose d’un écran LCD de 8,7 pouces à l’avant. La résolution de l’écran est de 1340 x 800 pixels et il offre un taux de rafraîchissement de 60 Hz. De plus, il est équipé d’une caméra de 2 MP à l’avant pour tous vos besoins en matière de selfies et d’appels vidéo.

À l’arrière, vous trouverez un appareil photo de 8 MP avec autofocus. De plus, Samsung a intégré une configuration de haut-parleurs doubles sur le Galaxy Tab A9, qui est équipé de Dolby Atmos. Grâce à cela, vous pouvez profiter d’une expérience audio riche et surround avec la tablette.

Sous le capot, le Galaxy Tab A9 est équipé de la puce Helio G99. Il s’agit d’une puce d’entrée de gamme de MediaTek qui peut gérer la plupart des applications quotidiennes et des jeux moins gourmands en ressources. Samsung a associé cette puce à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

La Galaxy Tab A9 est également équipée d’une carte microSD dédiée, ce qui vous permet d’étendre le stockage interne. Et avec une batterie de 5100 mAh à l’intérieur de la tablette, vous pouvez vous attendre à une autonomie décente après une session de charge complète.

Les autres points forts de la tablette comprennent une eSIM avec un emplacement pour carte SIM physique, le GPS, le WiFi 5, l’USB-C avec une charge rapide de 15W et le Bluetooth 5.0.

Caractéristiques du Samsung Galaxy Tab A9+

Samsung a élevé la série A9 d’un cran avec le Galaxy Tab A9+. Il dispose d’un écran LCD de 11 pouces à l’avant avec une résolution de 1920 x 1200 pixels. Contrairement au A9, l’écran du A9+ prend en charge un taux de rafraîchissement élevé. Pour être précis, il peut fonctionner à 90 Hz, ce qui vous permet de profiter d’animations fluides et fluides à l’écran.

Le taux de rafraîchissement plus élevé rendra également les jeux sur la tablette encore plus agréables. Et parlant de cela, le Samsung Galaxy Tab A9+ est équipé d’une puce Snapdragon 695, qui est une bonne puce de milieu de gamme avec une puissance suffisante pour gérer la plupart des applications et des jeux sans problème.

Par ailleurs, vous pouvez obtenir le Galaxy Tab A9+ avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et comme le Tab A9 classique, le A9+ dispose d’un emplacement pour carte microSD, ce qui vous permet d’étendre encore davantage le stockage.

Un autre avantage du Galaxy Tab A9+ est qu’il est doté d’une configuration de haut-parleurs quadriphoniques. Et il est réglé par AKG, ce qui vous permet de tirer le meilleur parti du contenu audio que vous diffusez sur la tablette.

De plus, la tablette est équipée d’une grande batterie de 7040 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 15W. En ce qui concerne le système de caméra, il y a un appareil photo frontal de 5 MP et un appareil photo arrière de 8 MP. Parmi les autres points forts, on peut citer le Bluetooth 5.3, le WiFi 5, la prise en charge de l’eSIM et la connectivité 5G.

Informations sur les prix

Il y a plusieurs déclinaisons disponibles pour les Galaxy Tab A9 et A9+. Le Tab A9 de base, avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et une connectivité WiFi uniquement, est vendu aux alentours de 156 $. En revanche, la version 4G + WiFi est d’environ 168 $.

En ce qui concerne le Samsung Galaxy Tab A9+ avec une connectivité WiFi uniquement, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, il est vendu aux alentours de 252 $, tandis que la version 5G démarre à 276 $. Les deux modèles sont disponibles en précommande sur le site web d’Amazon Inde.

Actualité mobile et vidéo du moment