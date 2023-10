Enfin des aspirateurs parfaits contre les mites et allergènes : JIGOO S300 Pro et J300

Lutter contre les mites, ces minuscules nuisibles infestant nos plancher et literie, s’apparente souvent à une tâche Sisyphe. Cependant, avec l’arrivée de nouveaux champions dans ce domaine, c’est un défi qui devient de plus en plus simple à relever. Parmi ces champions, JIGOO, une marque faisant preuve d’une haute expertise dans le domaine des appareils de nettoyage pour la maison, a récemment dévoilé leurs toutes dernières créations, le S300 Pro et le J300. Ce nettoyeur de mites intelligent, innovant et qui s’adresse tout particulièrement au marché français, est destiné à transformer votre routine de nettoyage domestique et à favoriser un environnement de vie sain.

JIGOO S300 Pro : L’arme ultime contre les mites et allergènes

Contrairement aux aspirateurs traditionnels de mites, le JIGOO S300 Pro intègre une technologie de filtration de l’air révolutionnaire. Grâce à sa conception à double récipient, il sépare la poussière de l’air propre et la collecte dans des compartiments distincts. Cette innovation augmente la durée de vie du filtre et porte l’efficacité de la filtration à un niveau inégalé.

L’une des caractéristiques les plus impressionnantes du S300 Pro est son capteur avancé de mites qui calcule avec précision ces minuscules nuisibles pendant l’aspiration. Il fournit également un indice de mites et l’état du nettoyage en temps réel, ce qui simplifie et facilité le nettoyage.

De plus, le S300 Pro est doté d’une brosse métallique innovante et d’une puissante aspiration. La brosse, avec ses bandes en silicone flexibles, frappe rapidement et fort à 12.000 fois par minute. Cela permet d’éliminer la saleté incrustée sans endommager les tissus. Le moteur de 500W offre une aspiration de 13KPa pour un nettoyage en profondeur.

Le S300 Pro combine le tapotement de la brosse, la désinfection UV, l’élimination ultrasonique des mites, le chauffage et la déshumidification pour une élimination sans égale des allergènes. Il garantit alors un environnement de sommeil plus sain

JIGOO J300 : Une solution redoutable et abordable

Parallèlement au S300 Pro, le J300, une version moins chère, propose aussi une réponse robuste aux défis du nettoyage des mites. Il offre un moteur puissant de 500W, une aspiration de 13KPa et une largeur d’aspiration de 205mm. Il intègre également une conception à double récipient, qui permet une filtration optimale de l’air et un stockage efficace de la poussière.

Le J300 élimine jusqu’à 99,9% des mites et bactéries en émettant des UV à une longueur d’onde de 253.7nm. Il utilise également des ondes ultrasoniques pour éviter toute reproduction des mites. L’appareil assure votre sécurité en éteignant automatiquement la lumière UV lorsque la machine est soulevée.

Enfin, le J300 est muni d’un système de déshumidification par air chaud de 55°C. Le nettoyeur de mites souffle de l’air chaud pour réduire l’activité des mites et déshumidifier votre matelas, créant un environnement de sommeil hygiénique. Il transforme ainsi votre lit en un véritable sanctuaire de propreté, pour un sommeil toujours plus sain et rafraîchissant.

JIGOO S300 Pro et J300 : Les différences

Le JIGOO S300 Pro et le J300 présentent tous deux des caractéristiques impressionnantes de nettoyage de mites, de filtration de l’air et de facilité d’utilisation. Cependant, il existe des différences clés entre eux qui adaptent chaque modèle à des besoins spécifiques.

Taille de l’aspirateur : Le S300 Pro a une entrée d’aspiration de 230mm de long, ce qui facilite le nettoyage des grands meubles avec moins de mouvements nécessaires. De l’autre côté, le J300 a une taille d’aspiration légèrement plus petite de 205mm. Capteur de Mites : Le S300 Pro est équipé d’un capteur avancé de mites qui calcule précisément ces insectes microscopiques pendant l’aspiration et affiche l’indice de mites et l’état de nettoyage en temps réel. Cela apporte un plus grand confort et moins d’effort lors du nettoyage. Le J300 dispose également d’un capteur de mites, mais il ne fournit pas autant de précision en temps réel que le S300 Pro.

JIGOO S300 Pro et J300 : Offres de Lancement Imbattables

