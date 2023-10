Comment bloquer les publicités sur les Smart TVs

Les téléviseurs intelligents sont devenus une fonctionnalité courante dans de nombreux ménages, offrant une gamme de fonctionnalités et de services qui améliorent l’expérience visuelle. Cependant, l’un des inconvénients des téléviseurs intelligents est le nombre croissant de publicités affichées à l’écran. Ces publicités peuvent être intrusives, ennuyeuses et même représenter un risque pour la sécurité. Heureusement, il existe des moyens de bloquer les publicités sur les téléviseurs intelligents. Dans cet article, nous parlerons de la façon de bloquer les publicités sur les téléviseurs intelligents, de l’importance de comprendre les publicités sur les téléviseurs intelligents, de l’importance de bloquer les publicités sur les téléviseurs intelligents et des inconvénients du blocage des publicités sur les téléviseurs intelligents.

Comprendre les publicités sur les téléviseurs intelligents

Les téléviseurs intelligents sont conçus pour collecter des données utilisateur afin de personnaliser les publicités et parfois les diffuser directement sur l’écran des téléspectateurs. Les fabricants de téléviseurs suivent le comportement des utilisateurs à l’aide de divers outils, sapant ainsi leur vie privée. L’avènement de la technologie des téléviseurs intelligents a suscité un intérêt pour les lecteurs multimédias intelligents ou les appareils en streaming qui peuvent transformer les téléviseurs non intelligents en téléviseurs intelligents s’ils sont connectés à votre entrée HDMI. Ces publicités peuvent être affichées sous différentes formes, notamment des pop-ups, des bannières et des publicités vidéo.

L’importance de bloquer les publicités sur les téléviseurs intelligents

Bloquer les publicités sur les téléviseurs intelligents est essentiel pour plusieurs raisons. Premièrement, les publicités peuvent être intrusives et ennuyeuses, perturbant l’expérience visuelle. Deuxièmement, les publicités peuvent représenter un risque pour la sécurité, car elles peuvent contenir des logiciels malveillants ou d’autres contenus dangereux qui peuvent endommager votre appareil ou voler vos informations personnelles. Troisièmement, les publicités peuvent consommer une quantité importante de bande passante, ralentissant votre connexion Internet et affectant la qualité de votre expérience de streaming. En supprimant les publicités sur les téléviseurs intelligents, vous pouvez améliorer votre expérience visuelle, protéger votre vie privée et la sécurité de vos données, et améliorer votre vitesse Internet.

Les téléviseurs intelligents sont devenus un choix populaire pour le divertissement dans de nombreux foyers. Cependant, l’un des inconvénients des téléviseurs intelligents est la présence de publicités qui peuvent être intrusives et ennuyeuses. Heureusement, il existe plusieurs façons de bloquer les publicités sur les téléviseurs intelligents. Bien qu’il existe de nombreuses façons de bloquer les publicités sur les téléviseurs intelligents, nous discutons uniquement des méthodes que nous considérons comme les plus efficaces dans cet article.

Comment bloquer les publicités sur les téléviseurs intelligents

Méthode 1 : Bloquer les domaines dans votre routeur

L’un des moyens les plus simples de bloquer les publicités sur votre téléviseur intelligent est de bloquer les domaines sur lesquels le téléviseur récupère les publicités. Cela peut être fait en vous connectant à votre routeur et en bloquant les sites Web qui diffusent les publicités. Voici les étapes à suivre :

1. Connectez-vous à votre routeur.

2. Recherchez une option pour bloquer les sites Web.

3. Ajoutez les domaines qui diffusent les publicités à la liste de blocage.

Les domaines à bloquer varieront en fonction de la marque de votre téléviseur intelligent. Par exemple, pour un téléviseur Samsung, vous devez bloquer les domaines suivants :

samsungads.com

smartclip.net

smartclip.com

smarttv.com

smarttv.net

samsungrm.net

samsungrm.com

Méthode 2 : Changer le serveur DNS

Une autre façon de bloquer les publicités sur votre téléviseur intelligent est de changer le serveur DNS. Cela peut être fait en utilisant un serveur DNS tiers qui bloque les publicités. Voici les étapes à suivre :

1. Accédez aux paramètres réseau de votre téléviseur intelligent.

2. Changez le serveur DNS pour un serveur tiers qui bloque les publicités.

Un serveur DNS populaire qui bloque les publicités est AdGuard DNS. Vous pouvez changer le serveur DNS sur votre téléviseur intelligent en AdGuard DNS en suivant ces étapes :

1. Accédez aux paramètres réseau de votre téléviseur intelligent.

2. Changez le serveur DNS en 176.103.130.130 ou 176.103.130.131.

Méthode 3 : Utiliser un bloqueur de publicités réseau

Un autre moyen efficace de bloquer les publicités sur votre téléviseur intelligent est d’utiliser un bloqueur de publicités réseau. Il s’agit d’un logiciel qui peut être installé sur votre routeur pour bloquer les publicités et le pistage sur tous vos appareils. Un bloqueur de publicités réseau populaire est AdGuard Home. Voici les étapes à suivre :

1. Installez AdGuard Home sur votre routeur.

2. Configurez AdGuard Home pour bloquer les publicités et le pistage.

Les inconvénients du blocage des publicités sur les téléviseurs intelligents

Bien que bloquer les publicités sur les téléviseurs intelligents présente plusieurs avantages, il y a aussi quelques inconvénients à considérer. Premièrement, les publicités sont la seule source de revenus pour de nombreux sites Web et services en ligne. Elles sont l’une des méthodes pour « payer » le contenu que vous aimez. Les publicités sont également souvent une source importante de revenus pour les médias indépendants. En les désactivant, vous pouvez nuire financièrement aux éditeurs ou aux prestataires de services. Deuxièmement, de nombreux annonceurs et développeurs de sites Web découvrent de nouvelles méthodes de contournement des bloqueurs de publicités, il est donc possible que le blocage des publicités ne vous protège pas complètement contre les publicités malveillantes. Troisièmement, certains annonceurs utilisent des techniques publicitaires éthiques, créant des publicités pertinentes et utiles. Les publicités n’impactent pas beaucoup votre expérience de navigation et peuvent réellement vous être bénéfiques en vous aidant à trouver les meilleures offres pour les produits qui vous intéressent. Si vous bloquez les publicités, vous risquez de passer à côté de choses que vous apprécierez vraiment.

Notre avis

Bloquer les publicités sur les téléviseurs intelligents est essentiel pour améliorer votre expérience visuelle, protéger votre vie privée et la sécurité de vos données, et améliorer votre vitesse Internet. Il existe plusieurs façons de le faire, notamment en changeant le serveur DNS, en installant un bloqueur de publicités réseau et en utilisant un navigateur avec un bloqueur de publicités. Cependant, il est important de prendre en compte les inconvénients du blocage des publicités, notamment l’impact financier sur les éditeurs et les prestataires de services, les limites du blocage des publicités et les avantages des techniques de publicité éthique. En comprenant les avantages et les inconvénients de l’élimination des publicités sur les téléviseurs intelligents, vous pouvez prendre une décision éclairée sur la façon d’améliorer votre expérience visuelle tout en soutenant le contenu que vous appréciez.

