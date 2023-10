Résultat du test DxOMark du Xiaomi 13T révèle un nouveau roi des smartphones milieu de gamme

La série Xiaomi 13T a enfin été lancée à l’échelle mondiale et le test de caméra Xiaomi 13T DxOMark révèle les forces et les faiblesses de la caméra du téléphone. La série Xiaomi 13T est équipée d’un triple appareil photo calibré en couleur par Leica, composé d’un objectif ultra grand-angle, principal et téléobjectif. Vous pouvez accéder aux spécifications techniques du Xiaomi 13T dans notre précédent article ici. La série « Xiaomi T » de cette année est assez puissante, car les téléphones sont dotés d’un zoom optique 2x, alors que la série Xiaomi 12T précédemment sortie ne comportait pas de téléobjectif.

La configuration de la caméra du Xiaomi 13T se classe 60 dans le classement mondial. Cela montre en réalité que la configuration de la caméra du téléphone n’est pas très ambitieuse, examinons de plus près le test de caméra détaillé publié par DxOMark, qui révèle à la fois les bons et les mauvais côtés de l’appareil photo du Xiaomi 13T.

Sur cette image partagée par DxOMark, les résultats obtenus par le Pixel 7a et le Xiaomi 13T sont assez différents pour une photo prise dans des conditions d’éclairage très difficiles. Bien que l’image du Xiaomi 13T semble avoir une meilleure plage dynamique car le ciel est visible, le téléphone a du mal à capturer avec précision les visages des modèles. Les visages des deux modèles présentent d’importants problèmes de contraste sur l’image du Xiaomi 13T.

Une autre image partagée par DxOMark montre le fonctionnement de l’appareil photo ultra grand-angle du Xiaomi 13T, du Pixel 7a et du Xiaomi 12T Pro. Les trois téléphones produisent des résultats différents, mais aucun d’entre eux n’est parfait. À notre avis, l’image du Xiaomi 12T Pro et du Pixel 7a est meilleure car les cheveux du modèle semblent légèrement plus nets.

Les smartphones modernes appliquent un processus pour améliorer l’apparence de la photo après sa capture, ce test montre comment le Xiaomi 13T traite l’image. Le résultat final est assez bon car le téléphone crée un équilibre entre les zones lumineuses et sombres.

Le test de caméra Xiaomi 13T DxOMark nous montre les performances de la nouvelle série Xiaomi 13T. Le Xiaomi 13T possède une configuration d’appareil photo très solide, mais il peut produire des résultats inattendus dans certaines conditions d’éclairage. N’oubliez pas de consulter le test de caméra détaillé du Xiaomi 13T sur le site officiel de DxOMark pour obtenir plus d’informations et des tests vidéo.

