Samsung lance la version bêta d’One UI 6 basée sur Android 14 pour Galaxy Z Flip 5

Il y a deux jours, Samsung a annoncé le programme bêta One UI 6 basé sur Android 14 pour le Galaxy Z Fold 5. Aujourd’hui, l’entreprise a lancé la version bêta pour le Galaxy Z Flip 5, s’ajoutant ainsi à la liste des téléphones qui ont reçu un accès anticipé au prochain logiciel.

D’une manière surprenante, Samsung a annoncé le programme bêta pour la version verrouillée de l’opérateur du Galaxy Z Flip 5 aux États-Unis. Il devrait être disponible dans d’autres régions ainsi que pour les modèles déverrouillés d’ici peu de temps. Le build bêta porte le numéro de version du firmware F73U1EU1ZWJ2. One UI 6 est une mise à niveau majeure, elle devrait donc nécessiter une grande quantité de données pour l’installation.

En ce qui concerne les fonctionnalités et les modifications, One UI 6 offre une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment les paramètres rapides redessinés, plus de contrôles de personnalisation sur l’écran de verrouillage, une nouvelle police One UI Sans, de nouveaux emojis, un nouveau lecteur multimédia, des paramètres de batterie séparés, et bien d’autres encore. Vous pouvez consulter la liste complète des nouvelles fonctionnalités à venir avec One UI 6.

Si vous possédez le Galaxy Z Flip 5 et souhaitez essayer les nouvelles fonctionnalités de One UI 6 sur votre smartphone, vous pouvez participer au programme bêta. Cependant, veuillez noter que la version bêta initiale peut présenter quelques problèmes, nous ne recommandons donc pas d’installer des versions bêta sur votre smartphone principal.

Si vous êtes pressé et souhaitez rejoindre le programme bêta, vous devez installer l’application Samsung Members sur votre smartphone, puis ouvrir l’application et rechercher la bannière de la bêta One UI 6 et appuyer dessus.

Si elle n’est pas disponible, vous pouvez vérifier la section « Notices » (icône de cloche). Vous y verrez la bannière de la bêta One UI 6. Appuyez dessus et suivez les instructions. Ensuite, vous pouvez vérifier la mise à jour dans Paramètres > Mise à jour logicielle.

Source – SamMobile

