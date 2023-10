Meilleurs paramètres de Counter Strike 2 pour augmenter les FPS

Counter-strike, comme nous le savons tous, est le jeu de tir préféré de tous. Alors que vous pouvez toujours passer un bon moment en jouant au jeu avec vos amis, saviez-vous également que Counter-Strike est un jeu très compétitif ? Oui, Counter-Strike a été présent lors d’un grand nombre d’événements eSports qui ont lieu dans le monde entier. Si vous aimez de telles compétitions ou si vous jouez à des matchs en multijoueur, vous voudrez toujours vous assurer que les paramètres de votre jeu sont les meilleurs pour obtenir de meilleures images par seconde (FPS).

Désormais que la nouvelle version de Counter Strike 2 est disponible, vous voulez la même chose dans ce jeu également. Tout joueur veut jouer au jeu avec un nombre élevé de FPS. C’est important pour une expérience de jeu fluide dans un jeu compétitif comme Counter-Strike 2.

Meilleurs paramètres CS2 pour une FPS maximale

Dans Counter-Strike 2, il existe de nombreux paramètres que vous pouvez ajuster pour obtenir les meilleurs et les plus grands FPS dans le jeu sur votre PC. Vous pouvez modifier les paramètres vidéo, les paramètres vidéo avancés ainsi que les paramètres de jeu.

Note : Pour profiter du meilleur FPS, l’écran de votre système doit également prendre en charge un taux de rafraîchissement élevé. Par exemple, si vous avez un écran de 60 Hz et obtenez plus de 60 FPS, cela ne servira à rien. Configurez donc les paramètres à un niveau qui procure un FPS constant égal à la fréquence de rafraîchissement de votre écran.

Meilleurs paramètres vidéo pour Counter Strike 2

Voici une liste des paramètres vidéo que vous devrez configurer pour obtenir le meilleur en termes de rapport d’aspect, de résolution et de quelques autres éléments.

Rapport d’aspect : 16:10 ou 16:9 (en fonction de votre écran)

: 16:10 ou 16:9 (en fonction de votre écran) Pourcentage de luminosité : 100 – 110%

: 100 – 110% Mode couleur : Écran d’ordinateur

: Écran d’ordinateur Mode d’affichage : Plein écran

: Plein écran Économie d’énergie de l’ordinateur portable : Désactivée

: Désactivée Arrière-plan du menu principal : Thème que vous aimez

: Thème que vous aimez Taux de rafraîchissement : Maximum selon votre écran

: Maximum selon votre écran Résolution : 1920×1080

Le choix de la résolution et du rapport d’aspect peut également dépendre de votre système. Choisissez le rapport d’aspect qui vous permet de jouer en plein écran et gardez la résolution qui donne de meilleurs FPS. Si vous obtenez les mêmes performances pour une résolution FHD (Full HD) et QHD (Quad HD), vous pouvez également choisir la résolution QHD.

Meilleurs paramètres vidéo supplémentaires pour Counter Strike 2

Counter-Strike 2 dispose également de paramètres vidéo supplémentaires que vous devez ajuster pour obtenir la meilleure expérience graphique dans le jeu. Voici les paramètres que vous pouvez modifier pour tirer le meilleur parti de Counter-Strike 2.

Occlusion ambiante : Élevée

: Élevée Renforcer le contraste des joueurs : Activé

: Activé Préréglage des valeurs vidéo actuelles : Personnalisé

: Personnalisé Résolution super haute fidélité : Désactivée

: Désactivée Qualité globale des ombres : Élevée

: Élevée Plage dynamique élevée : Performances

: Performances Détail du modèle/de la texture : Moyen

: Moyen Mode anti-aliasing multisampling : 4X MSAA (désactivé pour plus de FPS)

: 4X MSAA (désactivé pour plus de FPS) Latence faible NVIDIA Reflex : Activée ou Boost

: Activée ou Boost Détail des particules : Faible

: Faible Détail du shader : Faible

: Faible Attendre la synchronisation verticale : Désactivé

Paramètres de jeu pour Counter-Strike 2

Voici quelques paramètres supplémentaires que vous pouvez ajuster. Ce sont des paramètres liés aux différents éléments affichés à l’écran pendant un match.

Onglet Communication

Noms de joueur propres (votre choix)

(votre choix) Masquer les images de l’avatar : (votre choix)

: (votre choix) Muet sauf les amis : Non

: Non Muet l’équipe adverse : Non

: Non Pings des joueurs : Afficher et sonner

Onglet Jeu

Emplacement des notifications communautaires : En haut à droite

: En haut à droite Activer la console du développeur (~) : Oui

: Oui Installer les outils d’atelier Counter-Strike : Non

: Non Bande passante de trafic de jeu maximale acceptable : Illimitée

: Illimitée Ping de matchmaking maximal acceptable : 100

Onglet HUD

Couleur du HUD : Préférence

: Préférence Échelle du HUD : 0,90

Onglet Objet

Toujours afficher l’inventaire : Oui

Oui Zoom automatique après avoir tiré avec un fusil de sniper : Non

Non Touche de don à la boutique : Ctrl gauche

Ctrl gauche Touche numérique du menu d’achat : Touches numériques pour acheter des objets

Touches numériques pour acheter des objets Retarder la visée au fusil de sniper après avoir tiré : Non

Non Détacher le silencieux sur M4A1-s et USP-S : Désactivé

Désactivé Ouvrir le menu d’achat avec la touche Utiliser : Oui

Oui Graffitis rapides : Oui

Onglet Radar

Recentrer le joueur sur le radar : Oui

Oui Taille du HUD du radar : 1

1 Le radar tourne : Oui

Oui Zoom de la carte du radar : 0,60

0,60 Modifier la forme avec le tableau des scores : Oui

Onglet Équipe

Permissions par défaut du lobby des amis : Les amis ont besoin d’invitations

: Les amis ont besoin d’invitations Demande de jeu lorsque Counter-Strike démarre : Se souvenir de l’état précédent

: Se souvenir de l’état précédent Afficher les positions de l’équipe dans le HUD : Afficher l’emplacement et l’équipement

Afficher l’emplacement et l’équipement Afficher les couleurs des coéquipiers en compétition : Afficher les couleurs

: Afficher les couleurs Utiliser les couleurs des coéquipiers pour l’identification : Non

Dernières réflexions

Vous êtes arrivé à la fin des meilleurs paramètres que vous devez utiliser dans Counter-Strike 2 pour y jouer en haute FPS. Il faut savoir que ces paramètres peuvent varier d’une personne à l’autre, donc allez-y, choisissez les réglages et ajustements que vous jugez parfaits pour profiter de Counter-Strike 2.

