Découvrez les nouvelles fonctionnalités passionnantes d’iOS 17.1 Beta

Apple teste actuellement iOS 17.1, la première mise à jour majeure du système d’exploitation iOS 17 lancé en septembre. iOS 17.1 est prévu pour une sortie fin octobre, il reste donc plusieurs versions bêta à parcourir avant que le logiciel ne soit disponible pour le grand public.

Cet article explore les nouvelles fonctionnalités disponibles dans la version bêta iOS 17.1. Apple a apporté quelques changements et améliorations dans cette nouvelle version d’iOS que nous allons partager avec vous ci-dessous.

iOS 17.1 Chansons préférées dans Apple Music

Dans l’application Musique iOS 17.1, vous avez maintenant la possibilité de marquer des chansons, des albums, des listes de lecture et des artistes comme favoris. Lorsque vous marquez une chanson comme favorite, elle est stockée dans votre bibliothèque et améliore les recommandations musicales. Cela remplace la fonctionnalité « Love » précédente. De plus, vous pouvez facilement marquer des éléments comme favoris directement depuis le widget de lecture instantanée de l’écran verrouillé.

Vous remarquerez une étoile à côté d’une piste dans un album pour indiquer que c’est l’une de vos favorites. De plus, un point est placé à côté de la piste la plus écoutée. Ce système de favoris aide l’application Musique à fournir des suggestions de chansons que vous pourriez vouloir ajouter à vos listes de lecture. Cela est basé sur vos préférences et vos habitudes d’écoute.

Apple a prévu d’introduire ultérieurement une playlist « Chansons préférées » et des listes de lecture collaboratives dans l’application Musique iOS 17.1. Cependant, ces fonctionnalités ne sont pas encore disponibles dans la version bêta actuelle et seront probablement disponibles dans une future mise à jour.

Liste de lecture personnalisable en couleur dans iOS 17.1 Beta

iOS 17.1 introduit une nouvelle option de personnalisation pour les listes de lecture dans l’application Musique. Les utilisateurs peuvent choisir parmi huit styles d’artwork différents qui présentent des formes géométriques et des dégradés. Ces styles d’artwork sont assortis en couleur à l’artwork de l’album de la première chanson de la liste de lecture. Cela apporte une touche visuellement attrayante et personnalisée à vos listes de lecture.

AirDrop via Internet

iOS 17.1 améliore la fonctionnalité AirDrop en permettant les transferts à continuer via une connexion mobile ou Wi-Fi. Cela fonctionne même si vous vous éloignez de la personne avec laquelle vous partagez. Cette amélioration élimine la nécessité de rester près de quelqu’un lors du transfert d’un grand nombre de fichiers, offrant ainsi plus de commodité et de flexibilité lors de l’utilisation d’AirDrop.

Un nouveau bouton « Hors de portée » a été ajouté au menu des paramètres AirDrop. Ce bouton permet aux utilisateurs de contrôler s’ils souhaitent activer ou désactiver les transferts de fichiers via les réseaux mobiles lorsqu’ils sont hors de portée de la personne avec laquelle ils partagent. Cela donne aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs préférences AirDrop et l’utilisation des données.

Action rapide pour chanson préférée

Les utilisateurs d’Apple Music peuvent maintenant accéder à l’option « Lire les chansons préférées » en maintenant le doigt appuyé sur l’icône Apple Music sur l’écran d’accueil. Cette fonction pratique permet d’accéder rapidement à vos chansons préférées, améliorant l’expérience utilisateur et facilitant l’écoute de votre musique préférée.

Fonction de double tap pour l’Apple Watch

Dans la prochaine mise à jour watchOS 10.1, les utilisateurs auront la possibilité d’activer la fonction « Double Tap ». Les utilisateurs pourront personnaliser et gérer cela en utilisant l’application Apple Watch. Cette amélioration offre plus de contrôle et de commodité dans la façon dont les utilisateurs interagissent avec leur Apple Watch, améliorant ainsi l’expérience utilisateur globale.

La fonction Double Tap est disponible pour les utilisateurs de l’Apple Watch Series 9 et de l’Apple Watch Ultra 2. Elle permet une manière pratique d’interagir avec la montre en utilisant une seule main. En tapant leur pouce et leur index ensemble, les utilisateurs peuvent effectuer différentes actions telles que l’ouverture de la pile intelligente, la gestion des appels, le contrôle de la lecture de musique et l’arrêt des alarmes ou des minuteurs. Ce geste intuitif améliore l’accessibilité et la facilité d’utilisation pour les propriétaires d’Apple Watch.

Personnalisation de l’écran de veille

Apple a introduit une nouvelle section « Affichage » dans les paramètres de veille de l’application Réglages. Cette section offre aux utilisateurs des options de personnalisation supplémentaires pour l’affichage de leur appareil. Les utilisateurs peuvent maintenant choisir de désactiver automatiquement l’affichage après une durée de 20 secondes ou de le laisser allumé indéfiniment, en fonction de leurs préférences. Cette fonctionnalité donne aux utilisateurs un plus grand contrôle sur le comportement de l’affichage de leur appareil.

Dans la section « Affichage » mise à jour des paramètres de veille, Apple a apporté plusieurs modifications aux fonctionnalités existantes. La fonction « Mode nuit », qui ajoute une teinte rouge et assombrit l’écran, a été déplacée dans cette section, offrant aux utilisateurs un accès facile à cette fonctionnalité. De plus, le bouton d’activation par mouvement, qui permet aux utilisateurs de réveiller l’appareil avec un mouvement, est maintenant également situé ici.

De plus, la section « Affichage » a remplacé le bouton « Toujours actif » précédent, qui était responsable de la gestion intelligente du comportement de l’affichage. Ces ajustements visent à rationaliser les paramètres liés à l’affichage de l’appareil et à améliorer l’expérience utilisateur.

Banques britanniques dans l’application Wallet

Les utilisateurs du Royaume-Unis ont la possibilité d’ajouter leurs comptes bancaires britanniques à l’application Wallet. Cette fonctionnalité leur permet d’accéder à diverses informations liées aux comptes, notamment les soldes, les paiements, les achats et les dépôts, directement dans l’application Wallet pour plus de commodité et d’accessibilité.

Icône de lampe de poche dans l’île dynamique

Dans la dernière mise à jour pour les iPhones, y compris l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 Pro Max, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, lorsque vous activez la lampe de poche, une icône de lampe de poche s’affiche désormais dans l’île dynamique. Cette icône sert d’indicateur visuel pour vous informer que la lampe de poche est actuellement allumée. Il est à noter que cette icône de lampe de poche était auparavant uniquement disponible pour les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Agiter vos photos dans iOS 17.1 Beta

Dans iOS 17.1, il existe une nouvelle fonctionnalité appelée « Affichage aléatoire de photos sur l’écran de verrouillage ». Avec cette fonctionnalité, vous pouvez choisir un album spécifique de photos qui s’affiche sur votre écran de verrouillage. Cela signifie que vous n’avez pas à vous fier aux options pré-sélectionnées par Apple comme People, Pets, ou Nature.

Lorsque vous sélectionnez l’une des principales images de l’affichage aléatoire de photos, vous verrez ensuite un écran de personnalisation où vous pouvez choisir votre album Favoris ou tout autre album que vous avez créé. Cela vous donne un contrôle total sur les photos qui apparaissent sur votre écran de verrouillage. Alors qu’il existait une méthode précédente pour sélectionner manuellement des photos, choisir un album entier est une option plus rapide et plus pratique.

Nouveau fond d’écran de portée

Dans iOS 17.1, lorsque vous activez la fonctionnalité Reachability sur les iPhones avec une île dynamique, vous remarquerez que l’arrière-plan est désormais noir. Dans les versions précédentes d’iOS 17, une version floue du fond d’écran de l’appareil était affichée en mode Reachability. Ce changement vers un arrière-plan noir évite que l’île dynamique n’apparaisse deux fois lorsque vous utilisez Reachability.

Correction du problème de limite de charge de 80% dans iOS 17.1 Beta

Dans ‌iOS 17.1, il y a une correction pour un problème précédent où l’iPhone pouvait contourner la limite de charge de 80% définie par les utilisateurs. Apple a introduit l’option de limiter la charge à 80% dans les modèles ‌iPhone 15‌ pour préserver la santé de la batterie. Dans la version précédente d’iOS 17, il y avait un bug qui permettait à l’appareil de dépasser cette limite, mais ce problème n’existe plus, grâce à la deuxième mise à jour bêta de ‌iOS 17.1‌.

Correction du problème de recherche dans Messages dans iOS 17.1

iOS 17.1 a résolu un problème lié à la fonction de recherche dans l’application Messages pour les utilisateurs d’‌iPhone 15. Auparavant, certains utilisateurs ne pouvaient pas rechercher d’anciens messages lorsqu’ils transféraient leurs données d’un ancien ‌iPhone‌ vers leur nouvel ‌iPhone 15‌. La fonction de recherche dans les messages se limitait aux messages récents, mais la mise à jour a résolu ce problème, permettant aux utilisateurs de rechercher également des messages plus anciens.

Notre avis

Comme vous pouvez le constater, iOS 17.1 comprend de nombreuses corrections de problèmes liés à la série iPhone 15 ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour tous les iPhones pris en charge. En plus des fonctionnalités mentionnées ci-dessus, Apple a également ajouté d’autres fonctionnalités qui méritent d’être mentionnées. Ces fonctionnalités comprennent Extend Wallpapers, qui agrandit les petits fonds d’écran pour les adapter à l’écran de l’iPhone. iOS 17.1 introduit également la prise en charge de la manette Nintendo Switch N64.

