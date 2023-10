Aucun téléphone Google Pixel à petit budget prévu prochainement

Google a lancé les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro avec style. Les deux téléphones offrent de nombreuses améliorations par rapport à leurs prédécesseurs, allant de l’appareil photo aux performances générales. Et comme les précédentes gammes de Pixel, Google annoncera probablement le Pixel 8a l’année prochaine. Cependant, il ne sera pas bon marché.

Nanda Ramachandran, vice-présidente de Google Mobile Business, a confirmé qu’il n’y a pas de plans pour proposer un appareil Pixel Google à bas prix dans un avenir proche. Selon Ramachandran, un appareil bon marché exige trop de compromis, auxquels Google n’est pas prêt à faire face dans son état actuel.

Mais le Google Pixel 7a était-il un appareil économique, non?

Malgré son prix beaucoup moins élevé que le Pixel 7 Pro, le Pixel 7a était équipé du même processeur, le Tensor G2. Et si vous regardez de plus près la gamme d’autres marques phares, l’appareil économique a généralement une baisse de qualité en termes de processeur. Mais cela ne s’appliquait pas vraiment au Pixel 7a.

De plus, nous avons déjà vu le Google Pixel 7a être vendu à un prix plus élevé. Pour comparaison, le Pixel 6a a été lancé à 449 $, tandis que le prix de lancement du Pixel 7a était de 499 $. Et compte tenu des normes actuelles des flagships économiques, il n’y a pas beaucoup plus bas où aller.

De plus, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro récemment lancés sont 100 $ plus chers que leurs prédécesseurs. Cette augmentation de prix est susceptible de se traduire par une augmentation de prix pour le prochain Pixel 8a. Mais il y a une bonne raison à cette augmentation de prix. Comme vous le savez peut-être déjà, les nouveaux appareils sont dotés de fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Selon Ramachandran, cette nouvelle magie de l’IA coûte environ un tiers du Google Pixel 8. Et pour les appareils Pixel, il n’a jamais été question d’être équipés du hardware le plus récent et le plus performant. Au lieu de cela, il s’agissait toujours de logiciels, sur lesquels Google refuse de faire des économies.

