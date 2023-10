Débloquez la puissance de Pixel 8 et Pixel 8 Pro avec ces nouvelles fonctionnalités de Google Photos

Google a récemment lancé ses derniers smartphones, le Google Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Comme toujours, les smartphones Google sont bien connus pour leurs excellentes capacités photographiques grâce à leur traitement logiciel. La série Pixel 8 récemment lancée va même plus loin dans le traitement logiciel des images. Google a intégré quatre fonctionnalités de traitement d’image alimentées par l’IA dans ses derniers smartphones. Selon Google, ces nouvelles fonctionnalités faciliteront grandement les tâches complexes d’édition de photos et de vidéos.

Vous pouvez maintenant vous concentrer sur les éléments clés de vos photos et vidéos avec ces fonctionnalités. Comme capturer la photo de groupe idéale avec les yeux ouverts de tout le monde, ou réduire le bruit distractif dans vos vidéos. Parlons maintenant de ces quatre nouvelles fonctionnalités.

Une meilleure façon de prendre des photos de groupe avec le Google Pixel 8

Pour ceux qui aiment la photographie de groupe, un défi courant se pose souvent. En effet, il est plus probable que vous preniez une photo plusieurs fois afin d’obtenir la photo parfaite. Cela devient encore plus difficile si la photo inclut des enfants. Il y a de fortes chances que la photo soit prise avec quelqu’un qui regarde ailleurs ou qui cligne des yeux. Pour résoudre ce problème une fois pour toutes, Google introduit la fonction « Best Take ». Elle utilise une série de photos similaires prises rapidement les unes après les autres pour créer automatiquement une image composite avec les meilleures expressions de tout le monde. Si vous préférez une expression différente, vous pouvez la choisir manuellement parmi les autres photos prises pour créer votre photo de groupe idéale.

Outil d’édition magique Google Pixel 8

Récemment, Google a introduit l’éditeur magique, une fonctionnalité d’édition expérimentale dans Google Photos. Cet outil innovant utilise l’IA générative pour simplifier les modifications complexes et vous aider à recréer des moments tels que vous les avez vécus. Avec l’éditeur magique, des tâches telles que le redimensionnement ou le repositionnement des sujets de vos photos deviennent faciles. Il vous suffit de toucher ou de dessiner un cercle autour de l’objet que vous souhaitez modifier, puis de le déplacer en le faisant glisser ou d’ajuster sa taille en le pincant. De plus, vous pouvez profiter des suggestions contextuelles pour améliorer l’éclairage et les éléments d’arrière-plan. Par exemple, vous pouvez transformer un ciel gris terne en un coucher de soleil doré vibrant. L’éditeur magique va encore plus loin en proposant plusieurs options de résultats après chaque modification, vous permettant de choisir le look parfait pour votre photo.

Actuellement, l’éditeur magique est à ses débuts au Google Photo Labs. Cette fonction devient utile dans les moments où le résultat d’une photo ne semble pas correspondre aux attentes. Google travaille encore à améliorer cette nouvelle fonctionnalité au fil du temps, mais demande les commentaires et retours des utilisateurs afin d’améliorer davantage la fonctionnalité. La société a également promis d’intégrer davantage de capacités génératives IA conviviales à l’éditeur magique au fil du temps.

Outil effaceur de son Google Pixel 8

Tout comme les intrus dans vos photos, les bruits de fond perturbateurs dans vos vidéos peuvent détourner l’attention de ce sur quoi vous souhaitez vous concentrer. En utilisant des algorithmes d’apprentissage automatique de pointe, l’effaceur magique audio a la capacité de reconnaître différents sons, tels que les conversations de fond, la musique ou le vent. Il les classe ensuite en couches distinctes pouvant être ajustées. Avec quelques actions simples, vous pouvez diminuer les bruits dérangeants, garantissant que l’audio de votre vidéo correspond à vos normes souhaitées.

Fonction d’amélioration du zoom Google Pixel 8

La prochaine fonction d’amélioration du zoom, qui sera disponible sur le Pixel 8 Pro, vous permettra de zoomer sur n’importe quelle photo et de la recadrer pour mettre en évidence le point focal souhaité. Alimenté par l’IA générative, l’amélioration du zoom peut interpoler intelligemment les informations de pixels manquantes et prédire des détails complexes, offrant ainsi plus d’options pour encadrer vos photos et offrant une plus grande flexibilité pour souligner les aspects les plus importants de votre image.

Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible, Google a déclaré que les fonctionnalités seront déployées sur Pixel 8 et Pixel 8 Pro à partir du 12 octobre.

Notre avis

En plus d’ajouter ces nouvelles fonctionnalités pour améliorer les photos sur les appareils Pixel, Google a également amélioré la fonction d’effacement magique sur le Pixel 8 Pro. Grâce à l’IA générative, l’effaceur magique peut désormais vous aider à éliminer encore plus de distractions, y compris les ombres et les objets liés à ces distractions, ce qui permet d’obtenir des photos de haute qualité.

