Samsung vise à étendre les mises à jour des smartphones Android

L’amélioration de la prise en charge des logiciels pour les smartphones Android a été un objectif majeur des fabricants ces dernières années. Un exemple marquant est Samsung, le leader du marché, qui a constamment excellé dans ce domaine.

Cependant, Google s’est imposé comme le champion actuel des mises à jour officielles des logiciels, surprenant le monde entier avec sa promesse de jusqu’à 7 ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité pour le Pixel 8. Cela a incité Samsung à manifester son intérêt pour l’extension de sa politique de mises à jour officielles déjà remarquable.

Samsung souhaite une prise en charge logicielle plus longue pour les téléphones Android

L’objectif de Samsung est d’augmenter la durée de la prise en charge officielle de ses appareils mobiles, afin de rivaliser avec la forte concurrence de Google. Xiaomi, ainsi que d’autres fabricants, accordent également la priorité à cet objectif.

Actuellement, Samsung et Xiaomi fournissent jusqu’à cinq ans de mises à jour de sécurité et jusqu’à quatre ans de mises à jour d’Android OS. Ils parviennent à cela en mettant à jour leurs interfaces respectives, One UI et MIUI.

Le jeu a changé lorsque Google a annoncé que le Pixel 8 recevrait des mises à jour pendant 7 ans, incluant à la fois des mises à jour de sécurité et du système d’exploitation. Cette annonce a créé un véritable choc sur le marché, mettant au défi les principaux fabricants de se surpasser dans cet aspect crucial.

En seulement quelques années, les fabricants Android ont non seulement rattrapé le nombre moyen de mises à jour de l’iPhone d’Apple, mais l’ont même dépassé dans certains cas. Samsung réaffirme son engagement envers les mises à jour de logiciels officielles pour ses appareils mobiles.

Ces informations proviennent de Shin-Chul Baik, l’ingénieur principal et responsable du programme technique de l’équipe sécurité de la division Mobile eXperience de Samsung. Les détails ont été révélés lors d’une interview à la Samsung Developers Conference 2023 à San Francisco.

Samsung envisage d’étendre son programme de mises à jour pour les smartphones Android au-delà de cinq ans. Bien que le nombre exact de mises à jour d’Android ne soit pas encore confirmé, l’intention est claire.

Actuellement, Google est en tête avec 7 ans de mises à jour, suivi par Apple avec 6 ans. Fairphone occupe la troisième place avec 5 ans, tandis que Samsung, OnePlus, Huawei et Xiaomi garantissent 4 ans de mises à jour.

Motorola et Nothing offrent actuellement 3 ans de mises à jour garanties, tandis que Sony propose 2 ans de support officiel. Compte tenu de ce paysage, il est probable que Samsung s’efforce d’au moins égaler l’exemple de Google.

Les consommateurs des appareils mobiles de Samsung avec l’interface One UI attendent avec impatience une décision finale de la part de l’entreprise concernant le support et les mises à jour officielles. Cette amélioration leur sera grandement bénéfique.

