Liste des téléphones Motorola éligibles à la mise à jour Android 14

Début de ce mois-ci, Google a officiellement lancé la mise à jour Android 14 pour les téléphones Pixel. Désormais, c’est le moment pour les autres fabricants de smartphones de proposer la mise à niveau substantielle pour les téléphones éligibles.

En ce qui concerne la mise à jour des smartphones avec les principales mises à jour du système d’exploitation, le bilan de Motorola n’est pas excellent. Motorola a lancé la première mise à niveau vers Android 13 en avril, soit neuf mois après la sortie officielle pour les téléphones Pixel. Cependant, la société a ensuite accéléré le rythme et a publié la mise à jour pour tous les téléphones éligibles dans les deux à trois mois suivants.

En ce moment, Motorola n’a pas encore officiellement partagé de mots sur la sortie de la mise à jour Android 14.

Motorola fournit généralement deux à trois mises à jour logicielles pour leurs téléphones phares et de milieu de gamme. Suivant ces tendances, nous avons dressé une liste des téléphones qui devraient recevoir une mise à niveau majeure plus tard cette année ou l’année prochaine.

Jetons un coup d’œil à la liste des téléphones Motorola qui devraient recevoir la mise à jour Android 14.

Android 14 est une mise à niveau importante, elle est livrée avec un tas de fonctionnalités étonnantes, telles que des écrans de verrouillage personnalisables, un meilleur support pour les thèmes Monochrome, des améliorations de l’autonomie de la batterie, de nouveaux outils d’accessibilité, et plus encore. Vous pouvez en savoir plus sur la mise à jour Android 14 ici.

Lors de la sortie de la mise à jour pour les téléphones Pixel, Google déclare: «Android 14 commence à être déployé sur les appareils Pixel pris en charge aujourd’hui, et plus tard cette année, il sera disponible sur plus de vos appareils préférés de Samsung Galaxy, iQOO, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, Vivo et Xiaomi».

Comme mentionné précédemment, Motorola devrait publier la mise à niveau Android 14 pour les téléphones annoncés cette année et l’année dernière, y compris les modèles de milieu de gamme et haut de gamme. Et voici la liste des téléphones Motorola qui recevront la mise à jour Android 14.

Téléphones Motorola Razr:

Motorola Razr 2022

Motorola Razr+ / Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr / Motorola Razr 40

Téléphones de la série Motorola Edge:

Motorola Edge+ 5G UW (2022)

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge 30

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge+ (2023)

Motorola Edge 40

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40 Pro

Téléphones de la série Motorola G:

Moto G53

Moto G73

Moto G Power 5G

Moto G (2023)

Moto G Stylus (2023)

Moto G23

Moto G54

Moto G84

Moto G14

Autres:

Moto Defy 2

Motorola Lenovo ThinkPhone

Donc, ces téléphones Motorola devraient recevoir la mise à jour Android 14. Le calendrier de déploiement n’est pas confirmé, il peut arriver plus tard cette année ou l’année prochaine.

