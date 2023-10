Explorer les impressionnantes fonctionnalités de l’appareil photo du Google Pixel 8 Pro

La gamme Google Pixel 8 a fait une entrée fracassante. Composée du Google Pixel 8 Pro et du Pixel 8, la série apporte un certain nombre de mises à niveau intéressantes. Les nouveaux appareils pourraient bien être les meilleurs de Google jusqu’à présent, avec des améliorations comprenant un processeur plus rapide et un système de caméra amélioré.

Mais si vous êtes passionné(e) de photographie mobile, le Google Pixel 8 Pro devrait attirer votre attention. Il dispose d’une configuration de triple caméra à l’arrière avec un zoom optique 5x. Cependant, ce n’est pas seulement la configuration robuste de la caméra qui rend l’appareil intéressant pour les amateurs de photographie mobile. Il comporte également un certain nombre de fonctionnalités de caméra exclusives.

Plus d’informations sur les caractéristiques de la caméra du Google Pixel 8 Pro

Avant d’entrer dans les détails, parlons un peu plus de la configuration de la caméra du Google Pixel 8 Pro. La caméra principale à l’arrière est un capteur de 50 MP avec une largeur de pixel de 1,2 micron et une ouverture f/1,6 qui permet au capteur de capturer une bonne quantité de lumière.

Google a associé ce capteur à un capteur ultra-grand-angle de 48 MP qui présente une largeur de pixel de 0,8 micron et une ouverture légèrement plus petite de f/1,9. La troisième caméra du Pixel 8 Pro est une caméra téléobjectif de 48 MP avec une ouverture f/2,8 et un zoom optique 5x.

Tout comme les modèles Pixel précédents, le Pixel 8 Pro est équipé de la fonction Super Res Zoom. Cela peut offrir un zoom numérique allant jusqu’à 30x. De plus, les caméras principale et téléobjectif de l’appareil bénéficient d’une stabilisation optique et électronique, garantissant des vidéos stables et fluides. Et à l’avant, il y a un appareil photo selfie de 10,5 MP avec autofocus et une ouverture f/2,2.

Technologie Video Boost du Pixel 8 Pro

Le Google Pixel 8 Pro gagne la capacité d’enregistrer des vidéos plus fluides en utilisant la nouvelle fonction Video Boost. Cela découpe essentiellement la vidéo pour ajuster automatiquement la couleur, améliorer la plage dynamique, modifier l’éclairage et stabiliser la vidéo. La technologie fait également un bon travail pour réduire le bruit dans les vidéos.

Cette fonction de capture vidéo a été présentée par Google lors de la conférence principale. Là, Google a comparé le Pixel 8 Pro à l’iPhone 15 Pro Max. En comparaison, l’enregistrement du Pixel avait une meilleure plage dynamique, des couleurs plus saturées et un meilleur éclairage.

Selon Google, chacune des images de la vidéo 4K passe par le pipeline d’images HDR. Cela fonctionne avec le hardware de la caméra du Pixel 8 Pro, la nouvelle puce Tensor G3 et les centres de données de Google. Tout le traitement se fait en arrière-plan, et seule la vidéo terminée apparaît dans la galerie.

Cependant, la fonction Video Boost n’est pas encore disponible. Google a déclaré que cette technologie améliorée de capture vidéo sera disponible sur le Pixel 8 Pro en décembre.

Night Sight Video

Il est indéniable que les téléphones Pixel prennent certaines des meilleures images en conditions de faible luminosité. Eh bien, avec le Pixel 8 Pro, Google pousse cette capacité encore plus loin. Avec la fonction Night Sight Video, le téléphone vise à offrir des images lumineuses même lorsque vous enregistrez des vidéos dans des conditions de faible luminosité.

Le mode Night Sight Video du Google Pixel 8 Pro combine différentes expositions, ce qui permet de réduire le bruit et d’améliorer la visibilité. Cette fonction peut être particulièrement utile lorsque vous essayez de capturer des moments dans des restaurants, des boîtes de nuit ou des paysages urbains la nuit.

Audio Magic Eraser

Le Magic Eraser n’est pas une fonctionnalité nouvelle pour la gamme Pixel. Google l’a introduite avec la série Pixel 6, qui peut efficacement supprimer les éléments indésirables des photos. Mais avec le Pixel 8 Pro, Google souhaite l’améliorer pour offrir des fonctionnalités audio computationnelles.

Essentiellement, l’Audio Magic Eraser a pour objectif de supprimer les sons indésirables qui se trouvent dans vos vidéos. Il identifie d’abord les différents sons présents dans vos vidéos et les organise en couches distinctes. Vous pouvez contrôler ces couches, ce qui vous permet de décider quel bruit vous souhaitez supprimer.

Magie de l’éditeur sur le Google Pixel 8 Pro

L’éditeur magique de Google pousse la fonction Magie de l’effaceur à un niveau supérieur. Avec cet outil, vous pouvez non seulement supprimer des éléments, mais aussi repositionner des personnes et des objets dans le cadre. De plus, il vous permet de modifier la couleur du ciel et d’utiliser des paramètres pour obtenir l’apparence souhaitée de l’image.

Comme vous pouvez vous y attendre, cette fonction utilise l’IA générative pour manipuler les images. Cependant, cette fonctionnalité ne sera peut-être pas exclusive au Google Pixel 8 Pro car elle sera intégrée à Google Photos.

Meilleure prise de vue

Prendre des photos de groupe peut être un peu délicat. Même si vous pensez que la photo est correcte, il peut y avoir quelqu’un qui ne regarde pas l’appareil photo. Eh bien, c’est exactement là que la fonction Best Take du Pixel 8 Pro intervient. Cette fonction présente essentiellement les meilleures photos d’une série de photos en rafale.

De plus, elle vous permet de travailler avec les expressions faciales de chaque personne présente sur la photo. Par exemple, vous pouvez changer le visage de ce(fte) oublieux qui oublie de regarder l’appareil photo lorsque vous appuyez sur le déclencheur.

Fonctionnalités DSLR de niveau professionnel sur le Google Pixel 8 Pro

Les téléphones phares Pixel du passé ont été un excellent choix pour ceux qui recherchent des appareils photo point-and-shoot. Mais Google a franchi une étape supplémentaire avec le Pixel 8 Pro. Il offre aux utilisateurs des fonctionnalités DSLR de niveau professionnel.

Dans ce mode, vous pouvez ajuster les niveaux ISO, jouer avec la vitesse d’obturation, sélectionner manuellement l’objectif, travailler avec la mise au point, et bien plus encore. Les contrôles professionnels du Pixel 8 Pro vous offrent également la flexibilité supplémentaire de prendre des images RAW en résolution maximale avec chaque caméra.

Actualité mobile et vidéo du moment