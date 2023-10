DxOMark classe le Xiaomi 13T comme le 60e meilleur smartphone pour la photographie.

Xiaomi, le célèbre fabricant chinois de smartphones dirigé par Lei Jun, a présenté son dernier smartphone haut de gamme/milieu de gamme, le Xiaomi 13T. Cet appareil se distingue par son engagement à offrir une expérience de caméra Leica à ses utilisateurs, ce qui en réalité un choix attrayant sur le marché concurrentiel des smartphones. Alors que la capacité photographique est un point de vente clé, le Xiaomi 13T offre bien plus qu’une simple imagerie exceptionnelle. Plongeons plus profondément dans ses caractéristiques, ses performances en matière de caméra et sa valeur globale.

Performance de la caméra du Xiaomi 13T révélée

Un regard plus attentif sur le hardware du Xiaomi 13T

Sous le capot, le Xiaomi 13T est alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 8200 Ultra, construit sur la technologie de processus de 4 nm. En complément de cette puce, l’appareil est doté de généreux 8 Go de RAM et offre 256 Go de stockage interne. Ces caractéristiques sont certainement remarquables, surtout si l’on considère le paysage des smartphones à la mi-2023.

Caractéristiques de la caméra du Xiaomi 13T

Caméra arrière de 50 MP avec capteur Sony IMX707 de 1/1,28″, ouverture f/1,9, OIS, flash LED, caméra ultra grand-angle Omnivision OV13B10 de 12 MP, ouverture f/2,2, caméra téléobjectif Omnivision OV50D de 50 MP, optique Leica, enregistrement vidéo 4K

Caméra frontale de 20 MP avec capteur Sony IMX596, ouverture f/2,2

L’évaluation de DxOMark du Xiaomi 13T

DxOMark, l’entité d’autorité en matière d’évaluation des capteurs photographiques, des objectifs, des caméras et des smartphones, a déjà examiné le Xiaomi 13T. Le smartphone a obtenu un score global de 123, avec des scores individuels de 134 points pour la photographie et 114 points pour la vidéo. Cette évaluation complète met en évidence la capacité du Xiaomi 13T à capturer des photos et des vidéos époustouflantes, démontrant son savoir-faire dans le domaine de l’imagerie.

La position du Xiaomi 13T dans les classements de DxOMark

Sur la longue liste de DxOMark des smartphones testés pour leurs performances en matière de photographie et de vidéo, le Xiaomi 13T occupe une honorable 60e place. Bien qu’il ne fasse pas partie du haut de gamme, il est important de prendre en compte le prix du Xiaomi 13T dans ce contexte.

Comparativement, des appareils tels que le Samsung Galaxy S23 Ultra, l’iPhone 15 Pro Max et le Huawei P60 Pro surpassent le Xiaomi 13T dans les classements de DxOMark. Cependant, il est essentiel de noter que ces concurrents sont souvent accompagnés d’étiquettes de prix beaucoup plus élevées, ce qui fait du Xiaomi 13T une option attractive pour les consommateurs soucieux de leur budget.

Performance de la caméra du Xiaomi 13T

La performance de la caméra du Xiaomi 13T est impressionnante, avec une excellente exposition, un bon contraste, un bon équilibre des blancs et une préservation des détails. L’autofocus, la plage dynamique et la réduction du bruit obtiennent également de bonnes notes, contribuant aux capacités photographiques globales de l’appareil.

Cependant, le Xiaomi 13T présente certaines limitations. Il a du mal à reproduire fidèlement les couleurs dans des situations d’éclairage plus complexes, et il a été rapporté une perte de détails dans certaines scènes, notamment lorsque la lumière est rare.

Avantages

Performant pour capturer des photos d’action telles que des scènes de sport

Écran avec un bon rendu des couleurs dans la plupart des conditions d’éclairage testées

Interaction fluide de l’écran dans tous les cas d’utilisation testés

Inconvénients

A des difficultés à capturer des scènes colorées

L’écran manque de luminosité en plein soleil

Création d’aliasing visible sur l’écran lors de la lecture de jeux vidéo

Décalages d’images lors de la lecture de vidéos et de jeux vidéo

Le Xiaomi 13T : un investissement intelligent

Notre avis, le modèle de base du Xiaomi 13T s’avère être un excellent choix pour les utilisateurs qui accordent une priorité à la photographie mobile sans se ruiner. Compte tenu de son prix, il offre des performances solides et des capacités de caméra impressionnantes. Pour maximiser sa valeur, il est conseillé de viser un prix de moins de 600 €, ce qui en réalité une option attrayante pour ceux qui recherchent une expérience de smartphone complète sans le prix premium. La photographie inspirée par Leica du Xiaomi 13T et ses performances respectables en font une addition remarquable au paysage des smartphones milieu de gamme en 2023.

