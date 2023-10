Le deuxième bêta de One UI 6 déployé pour la série Galaxy S22

La série Samsung Galaxy S22 reçoit maintenant la mise à jour bêta 2 de l’interface utilisateur One UI 6. One UI 6 est la prochaine mise à jour majeure pour Galaxy et est basée sur Android 14. La société a été activement impliquée dans les tests bêta, avec plusieurs mises à jour bêta pour certains téléphones Galaxy au cours du dernier mois. Deux semaines après la première mise à jour bêta, l’appareil reçoit maintenant la deuxième bêta de One UI 6.

Seules quelques séries de téléphones Galaxy ont reçu la mise à jour jusqu’à présent, et quelques autres téléphones Galaxy devraient rejoindre le programme bêta avant la sortie stable de One UI 6.

One UI 6 bêta 2 pour la série Galaxy S22 est disponible avec la version logicielle ZWJ3. La deuxième bêta pèse plus de 1 Go, soit exactement 1366 Mo. Avec la nouvelle bêta, attendez-vous également au dernier correctif de sécurité Android, qui est le correctif de sécurité d’octobre.

Comme vous pouvez vous y attendre d’une deuxième bêta, l’interface utilisateur One UI 6 Beta pour Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra vient avec un équilibre entre des corrections de bugs importants et quelques changements. Cela inclut le bug de disparition de l’icône de l’écran d’accueil lorsque l’appareil est connecté au chargeur.

Changelog de One UI 6 Beta 2 pour Galaxy S22

Amélioration de la disparition de l’icône lors du changement de mise en page d’accueil lors de l’utilisation d’aucun indice de geste

Amélioration du problème de non-affichage des icônes ou de non-accès au volet rapide dans des situations spécifiques

Amélioration des crashs d’applications tels que Smart surge, Launcher, appareil photo, etc.

Application du code de stabilisation de Google

Application du dernier correctif de sécurité

Tous les trois téléphones, y compris Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra, reçoivent maintenant la bêta 2 de One UI 6 au Royaume-Unis. Et bientôt, elle sera disponible dans plus de régions où le programme bêta est disponible. Si vous avez rejoint le programme bêta, vous pouvez vérifier la mise à jour manuellement en allant dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Si vous souhaitez rejoindre le programme bêta, vous pouvez suivre ce guide.

En ce qui concerne la version officielle de One UI 6, vous pouvez vous attendre à ce qu’elle soit disponible en novembre pour votre téléphone Galaxy S22. La mise à jour stable sera d’abord publiée pour la série Galaxy S23, puis pour les autres téléphones Galaxy.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de sauvegarder toutes vos données et de charger votre téléphone à au moins 50% de batterie.

