Revigorer le marché des smartphones en Chine : les nouvelles sorties de Huawei apportent de l’espoir

La production et les ventes de smartphones en Chine continentale ont connu un déclin ces derniers mois. Le plus grand marché de l’industrie a été affecté par divers facteurs, notamment les sanctions américaines, les défis macroéconomiques et un faible sentiment des consommateurs. Cependant, il y a de l’optimisme quant à la reprise du marché grâce à Huawei Technologies, qui malgré les sanctions, lance de nouveaux téléphones 5G, et à la réception positive de la dernière série d’iPhone 15 d’Apple. Cet article explore l’état actuel du marché chinois des smartphones, les facteurs contribuant à son déclin et l’impact potentiel des nouveaux appareils de Huawei et d’Apple sur la revitalisation du marché.

La Production et les Ventes de Smartphones en Chine Connaissent un Déclin, mais Huawei Offre de l’Espoir pour la Reprise du Marché

Le Déclin de la Production et des Ventes de Smartphones

Les données publiées par le ministère de l’Industrie et de l’Information révèlent que la production de smartphones en Chine continentale a diminué de 7,5% au cours des huit premiers mois de cette année par rapport à la même période en 2022. Le pays a fabriqué 679 millions de smartphones au cours de cette période. De plus, le cabinet d’études de marché Counterpoint rapporte que le volume total des ventes de smartphones en Chine continentale a diminué de 4% d’une année sur l’autre au cours de la même période de huit mois de 2023.

Défis Macroéconomiques et Sentiment des Consommateurs

Le rapport de Counterpoint souligne que la consommation de smartphones en Chine a atteint son plus bas niveau de ventes du deuxième trimestre depuis 2014. La reprise économique du pays après la pandémie a été entravée par des défis tels que la crise immobilière, un taux de chômage des jeunes record et une faible confiance dans le secteur privé. Ces vents contraires macroéconomiques ont eu un impact significatif sur le sentiment des consommateurs, entraînant une baisse des ventes de téléphones portables. Même le festival d’achat 618 en juin, qui est généralement un événement de vente majeur, a enregistré une performance relativement faible en termes de ventes de smartphones.

Opportunités de Rajeunissement

Malgré les défis actuels, les analystes de l’industrie estiment que le marché chinois des smartphones a le potentiel de se redresser. Ivan Lam, analyste principal de la recherche chez Counterpoint, suggère que la sortie des nouveaux smartphones de Huawei et d’Apple, ainsi que la prochaine saison des ventes d’hiver, pourraient améliorer les perspectives du marché pour le reste de 2023.

Le Rôle de Huawei dans la Revitalisation du Marché

La série Mate 60 Pro de Huawei de téléphones 5G jouera un rôle important dans la relance du marché chinois des smartphones. Selon les estimations de Counterpoint, les ventes des derniers smartphones 5G de Huawei pourraient atteindre entre cinq et six millions d’unités d’ici la fin de l’année. Lam attribue cette prévision optimiste à la grande base nationale d’utilisateurs de HarmonyOS de Huawei. De plus, les nouveaux appareils 5G sont susceptibles d’attirer de nouveaux clients et de convaincre d’anciens utilisateurs qui étaient passés à d’autres marques de smartphones ces dernières années. La réussite de Huawei dans la récupération d’une chaîne d’approvisionnement tendue et son retour aux lancements de produits normaux contribuent également aux perspectives positives.

La Série iPhone 15 d’Apple et la Concurrence sur le Marché

La nouvelle série d’iPhone 15 d’Apple a également suscité enthousiasme chez les consommateurs chinois. Des files d’attente longues ont été observées dans les stores en Chine, ce qui indique que le géant technologique américain peut maintenir son élan dans le pays, malgré la concurrence du retour de Huawei et de l’interdiction partielle des iPhones dans les agences gouvernementales.

Notre avis

Le déclin de la production et des ventes de smartphones en Chine continentale reflète les conditions économiques difficiles et le faible sentiment des consommateurs dans le pays. Cependant, le marché a le potentiel de se revitaliser grâce à la sortie des nouveaux téléphones 5G de Huawei et de la série iPhone 15 d’Apple. Nous prévoyons que ces appareils attireront les consommateurs et contribueront à une reprise du marché chinois des smartphones. Alors que l’industrie avance, il sera intéressant d’observer l’impact de ces nouvelles sorties et de voir comment elles façonnent la dynamique du marché dans les mois à venir.

