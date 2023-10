Funtouch OS 14 annoncé : Liste des fonctionnalités et des appareils qui le recevront

Vivo, le célèbre fabricant de smartphones, a dévoilé sa dernière itération de logiciel de smartphone, Funtouch OS 14. Cette mise à jour remarquable, basée sur la pointe de l’Android 14, est conçue pour élever les performances de votre téléphone à de nouveaux sommets. Ils ont judicieusement baptisé cette approche « Smooth Envision ».

Rehaussez votre expérience smartphone avec la mise à jour Funtouch OS 14

Plongeons dans les nombreuses fonctionnalités que Funtouch OS 14 apporte :

1. L’expérience fluide :

Funtouch OS 14 inaugure l’ère de Smooth Envision, une refonte complète visant à améliorer les performances globales du système d’exploitation. Il supprime méticuleusement les processus inutiles, optimise l’utilisation de la RAM et le résultat est extraordinaire. Votre smartphone fera preuve d’une réactivité ultra-rapide, jonglant sans effort avec de nombreuses applications.

La libération potentielle de RAM est vraiment stupéfiante. Pour les appareils équipés de 8 Go de RAM ou plus, cette fonctionnalité peut libérer jusqu’à 600 Mo de RAM, ce qui facilite grandement le multitâche. De plus, l’introduction de l’App Retainer garantit que vos applications sont toujours prêtes à être utilisées, à votre disposition.

2. Fluidité visuelle :

En plus de ses améliorations de performances, Funtouch OS 14 offre ses bienfaits à certains modèles de smartphones en introduisant le Motion Blur. Cette mise en œuvre intelligente d’algorithmes astucieux transforme les transitions visuelles lors de l’ouverture et de la fermeture des applications sur votre écran d’accueil en mouvements d’une douceur incroyable. Le plus beau ? Cette fluidité visuelle est réalisée de manière transparente, même sur des appareils avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, garantissant une expérience visuelle agréable.

3. Multitâche amélioré :

Funtouch OS 14 élève le multitâche à un niveau supérieur avec une fonctionnalité de petite fenêtre repensée. Vous pouvez maintenant avoir jusqu’à 12 petites fenêtres actives en arrière-plan, prêtes à répondre à vos besoins. Le système d’exploitation va même plus loin en offrant la possibilité de faire défiler les fenêtres latérales pour un contrôle précis, en en faisant un outil indispensable pour les moments où vous devez vous concentrer sur une application tout en gardant un œil sur une autre. Il existe également un nouveau mode de fenêtre réduite non interactif pour une polyvalence accrue.

4. Personnalisation :

La personnalisation est le cœur et l’âme de Funtouch OS 14. Les utilisateurs disposent désormais d’un éventail d’options pour rendre leur smartphone vraiment unique. Personnalisez le style de la fréquence de votre écran de verrouillage avec trois styles de disposition distincts et un choix de huit styles de police. Si cela ne suffit pas, profitez des nouveaux styles d’affichage permanent et d’un thème minimaliste qui rayonne de simplicité et d’efficacité énergétique, optimisant votre écran pour des visuels en niveaux de gris.

5. Montage vidéo :

De plus, Funtouch OS 14 permet aux utilisateurs de bénéficier d’une suite améliorée d’outils de montage vidéo. Vous n’aurez plus besoin d’applications tierces pour créer du contenu unique. Le système d’exploitation vous permet d’exporter des vidéos dans leur qualité d’origine, de régler finement les paramètres vidéo jusqu’à une résolution remarquable de 4K à 60 images par seconde, et de laisser libre cours à votre créativité avec 25 filtres distincts pour votre plus grand plaisir.

6. Navigation d’albums :

De plus, la navigation dans vos albums photo et vidéo prend une toute nouvelle dimension avec Funtouch OS 14. Vous pouvez désormais ajuster facilement la vitesse de lecture des vidéos, faire en boucle les vidéos, profiter d’une lecture en plein écran immersive et capturer des captures d’écran avec une grande facilité.

7. Confidentialité et sécurité :

Votre vie privée est primordiale et Funtouch OS 14 renforce ce principe. L’introduction de la fonctionnalité de Smart Mirroring permet de partager l’écran sans compromettre les informations personnelles affichées dans la barre de notification. De plus, les photos masquées bénéficient d’une couche de protection supplémentaire avec une vérification supplémentaire par mot de passe.

Disponibilité :

Dans sa quête de la perfection, Vivo a déployé la version bêta d’Android 14 pour le vivo X90 Pro en mai. En septembre, un groupe restreint d’utilisateurs du X90 Pro a eu le privilège de découvrir Funtouch OS 14, basé sur le programme de prévisualisation d’Android 14.

De plus, si vous êtes curieux des appareils qui bénéficieront de Funtouch OS 14 basé sur Android 14, ainsi que du calendrier de la très attendue mise à jour bêta pour l’Inde, les détails se trouvent ci-dessous.

iQOO, la marque sœur, a également dévoilé sa propre liste d’appareils qui recevront Funtouch OS 14. Prenant une tournure passionnante, il est déjà disponible pour le iQOO 11, à partir d’aujourd’hui, le 7 octobre. Pour une liste complète des appareils, veuillez vous référer aux informations ci-dessous.

Notre avis, Funtouch OS 14 est prêt à révolutionner l’expérience smartphone en offrant une fluidité sans précédent, une personnalisation améliorée et des fonctionnalités de sécurité robustes. C’est un témoignage de l’engagement inébranlable de Vivo à offrir aux utilisateurs le meilleur de la technologie smartphone.

Actualité mobile et vidéo du moment