POCO C65 pourrait bientôt être en vente, repéré dans la base de données IMEI

Le monde des smartphones s’enrichit chaque jour de nouveaux acteurs. Cette fois, la dernière nouveauté est l’introduction du modèle POCO C65, détecté dans la base de données IMEI de GSMA, et il sera officiellement disponible à la vente dans de nombreux marchés. Cette information a été confirmée, et il y a déjà des utilisateurs impatients de la sortie du POCO C65. Nous allons maintenant fournir tous les détails sur le POCO C65.

Le POCO C65 Partage des Caractéristiques Similaires avec le Redmi 13C

Le POCO C65 portera le nom de code « air » et sera alimenté par un processeur MediaTek. Le numéro de modèle interne est défini comme « C3V. » Les numéros de modèle répertoriés dans la base de données IMEI de GSMA sont 2310FPCA4G et 2310FPCA4I, les lettres « G » et « I » à la fin indiquant les régions où il sera vendu. Par conséquent, le POCO C65 sera disponible dans les rayons des marchés mondiaux et indiens.

Le POCO C65 est essentiellement une version rebadgée du Redmi 13C, conçue par l’équipe POCO. Cependant, il y a une correction concernant les numéros de modèle du Redmi 13C. Nous avons remarqué quelques erreurs dans nos informations précédentes, et les numéros de modèle corrects sont les suivants : 23100RN82L, 23108RN04Y et 23106RN0DA.

Ces informations ont été directement obtenues à partir de la base de données IMEI de GSMA, et les numéros de modèle précédents appartiennent à un autre modèle Redmi. Néanmoins, il est clair que le Redmi 13C sera disponible en Amérique latine car le numéro de modèle 23100RN82L est destiné à la vente du Redmi 13C en Amérique latine.

Le POCO C65 Brille par ses Performances de Caméra et sa Charge Rapide

Des images de rendu divulguées confirment que le Redmi 13C aura une caméra principale de 50 MP, ce qui peut être un attrait considérable pour les photographes. De plus, on s’attend à ce qu’il offre de meilleures performances en termes de charge rapide par rapport au Redmi 12C. Le port de charge Type-C offrira aux utilisateurs une expérience de charge plus rapide et plus fluide. Toutes ces fonctionnalités s’appliqueront également au POCO C65.

Le POCO C65 vise à être le meilleur parmi les smartphones bon marché. Cet appareil viendra avec MIUI 14 basé sur Android 13, offrant aux utilisateurs la dernière expérience du système d’exploitation. C’est un avantage significatif en termes de performances et d’utilisabilité.

Le POCO C65 fait ses débuts en tant que nouvel acteur, et sa détection dans la base de données IMEI est une grande nouvelle pour ceux qui attendent avec impatience sa sortie. Le partage de caractéristiques similaires avec le Redmi 13C et l’offre d’une option abordable rendent cet appareil très attrayant. Les utilisateurs peuvent bénéficier de la caméra de 50 MP, des fonctionnalités de charge rapide et des avantages d’Android 13 avec MIUI 14. Le POCO C65 semble prêt à intensifier la concurrence dans le monde des smartphones.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :