Tout sur les nouvelles fonctionnalités de messagerie dans iOS 17 et comment les utiliser

Pour ceux qui ne le savent pas, iOS 17 est maintenant disponible pour tous les iPhones sortis ces cinq dernières années. Et comme pour les précédentes versions d’iOS, Apple a apporté quelques grands changements au logiciel avec cette mise à jour. Plus spécifiquement, les applications existantes ont été fortement améliorées, y compris l’application de messagerie.

Il y a plusieurs nouvelles fonctionnalités sur l’application Message d’iOS 17. Certaines d’entre elles sont extrêmement utiles et peuvent améliorer votre expérience de messagerie. De plus, certaines des fonctionnalités existantes ont été améliorées avec cette nouvelle mise à jour. Explorons-les en détail pour vous aider à profiter au maximum de ces fonctionnalités.

Transcription d’un message audio sur iOS 17

Les messages audio sont un moyen rapide de répondre à un message texte. Mais vous n’êtes peut-être pas un grand fan d’eux. Avec iOS 17, vous avez la possibilité de ne pas écouter les messages audio. Vous pouvez simplement jeter un coup d’œil à l’écran pour voir de quoi parle le message.

Quand vous recevez un message vocal sur iOS 17, il est accompagné d’une transcription texte. Grâce à cela, vous n’avez pas besoin d’appuyer sur « play » pour voir de quoi parle le message. Vous pouvez simplement lire la transcription. Et si vous vous posez la question, cette fonctionnalité est activée par défaut.

Vérifier sa position avec des contacts

Vous êtes-vous déjà senti frustré de devoir informer vos amis et vos proches que vous êtes arrivé à destination ? Eh bien, la fonctionnalité de vérification sur iOS 17 est là pour rendre les choses plus faciles. Avec elle, vous pouvez partager automatiquement l’heure estimée d’arrivée avec votre contact de confiance.

La fonctionnalité enverra même une alerte si vous n’êtes pas arrivé à destination à l’heure prévue. Pour activer cette fonctionnalité sur votre iPhone avec iOS 17, vous devez appuyer sur le bouton plus qui se trouve à côté de la zone de saisie du texte de la conversation. Ensuite, cliquez sur « Vérification » dans la liste des options proposées. Vous pouvez choisir entre l’option « Après un minutage » ou « Quand j’arrive ».

L’option « Quand j’arrive » vous permet de choisir une destination, le mode de transport et l’heure d’arrivée estimée. Si vous n’atteignez pas la destination à temps, l’application vous contactera.

D’autre part, si vous sélectionnez l’option « Après un minutage », vous pouvez choisir une durée et la vérification se fera après l’expiration de cette période de temps. En gros, la vérification est une simple demande sur iOS 17 qui s’assure que tout va bien. Si vous ne pouvez pas ou ne répondez pas dans les 15 minutes suivant la notification, le contact que vous avez sélectionné reçoit une alerte.

De plus, le contact de confiance recevra également des informations avec l’alerte, notamment votre dernière position connue et le niveau de batterie de votre téléphone avec le signal mobile. Ce message sera également envoyé lorsque votre téléphone est hors ligne pendant une longue période. Et la bonne nouvelle est que iOS 17 vous permet de modifier les informations partagées.

Partage de position sur iOS 17

iOS 17 apporte des améliorations à la fonction de partage de position de l’application Messages. Avec cette mise à jour, vous pouvez partager votre position actuelle en temps réel. Plus besoin d’ouvrir Apple Maps ou l’application Find My pour partager votre position.

Pour partager votre position dans Messages d’iOS 17, appuyez sur le bouton plus qui se trouve à gauche de la zone de saisie du texte. Ensuite, choisissez « Position » dans la liste des options. En mode par défaut, le partage de position se fait en temps réel. Mais vous avez la possibilité de choisir la durée. Les options sont « Pendant une heure », « Jusqu’à la fin de la journée » et « Indéfiniment ».

Alternativement, vous pouvez appuyer sur l’icône de punaise et appuyer sur « Envoyer une punaise » pour partager votre position actuelle avec le contact. Comme vous pouvez le deviner, la fonction « Envoyer une punaise » ne mettra pas à jour votre position en temps réel.

Recherche de messages avec plusieurs filtres sur iOS 17

Avec iOS 17, vous pouvez combiner plusieurs termes et filtres dans la même recherche. Pour rechercher, faites simplement glisser vers le bas la liste principale des conversations et appuyez sur la boîte de recherche en haut. Là, vous pouvez rechercher plusieurs mots et définir le filtre personnalisé.

Repositionnement des applications dans Messages

Sur iOS 17, Apple a déplacé les différentes mini-applications qui accompagnent Messages vers la gauche de la zone de saisie du texte. Ces mini-applications incluent Musique, Photos, Stickers, Audio, Position, et plus encore.

Vous pouvez appuyer et maintenir l’une de ces applications pour les déplacer à une nouvelle position. En d’autres termes, il est maintenant plus facile d’accéder rapidement aux mini-applications trouvées dans Messages.

Navigation facile et réponses rapides

Il se peut que vous ayez arrêté de répondre à une conversation de groupe à un moment donné. Et si vous décidez d’y revenir après un certain temps, vous vous retrouverez peut-être avec une tonne de messages non lus. Dans de tels cas, il est pénible de remonter en haut de la conversation et de commencer à lire à partir du point où vous avez arrêté de répondre aux messages. Eh bien, iOS 17 a une solution.

Sur iOS 17, vous trouverez une petite flèche sur le côté droit, qui vous amènera au point où vous avez arrêté de répondre. Et la meilleure partie, c’est que cette fonctionnalité fonctionne également pour les conversations en tête-à-tête.

De plus, il est désormais facile de répondre aux messages texte sur iOS 17. Il suffit de faire glisser vers la droite sur un message pour envoyer rapidement une réponse.

Suppression automatique des codes de vérification sur iOS 17

Avez-vous reçu une vérification à deux facteurs sur tous vos comptes importants ? Vous devez avoir une tonne de codes de vérification dans l’application de messagerie. Pour garder votre boîte de réception propre et vous offrir une tranquillité d’esprit supplémentaire, iOS 17 supprimera les codes une fois que vous en avez terminé avec eux.

Pour activer cette fonctionnalité, allez dans les paramètres des applications intégrées, choisissez « Mots de passe », appuyez sur « Options de mot de passe » et activez « Nettoyage automatique ».

Actualité mobile et vidéo du moment