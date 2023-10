Date de sortie de One UI 6, appareils éligibles, fonctionnalités et plus encore

Samsung a officiellement dévoilé One UI 6 lors de la Samsung Developer Conference qui s’est tenue le 5 octobre. Lors de l’événement, Samsung a parlé de One UI 6 et de certaines de ses fonctionnalités. Mais dans le communiqué de presse, Samsung a révélé toutes les fonctionnalités de One UI 6, ce qui signifie que vous pouvez maintenant savoir à quoi vous attendre de la mise à jour One UI 6.

Ici, je partagerai tout ce qui concerne One UI 6, y compris sa date de sortie, les appareils pris en charge, les fonctionnalités et plus encore. Google a déjà publié Android 14 stable pour Pixel, ce qui signifie que d’autres fabricants OEM lanceront également bientôt des versions stables de leur propre skin personnalisé basé sur Android 14, comme One UI 6.

Commençons par la date de sortie.

Date de sortie de One UI 6

La version stable de One UI 6 devrait être publiée d’ici la fin octobre ou le début novembre. Les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra seront les premiers à recevoir la mise à jour. Et d’ici la fin de l’année, la plupart des téléphones phares et des derniers téléphones de milieu de gamme recevront la mise à jour officielle de One UI 6. Les appareils restants pourraient la recevoir d’ici la fin du premier trimestre de 2024.

Samsung a commencé les tests de la version bêta de One UI 6 la dernière semaine d’août. La série Galaxy S23 a été la première à recevoir la version bêta de One UI 6, mais plus tard, la série Galaxy S22, la série Galaxy S21, le Galaxy A54, le Galaxy A34 et le Galaxy A53 ont également rejoint la version bêta. Il est prévu que les téléphones pliables Galaxy recevront la version bêta de One UI 6 ce mois-ci.

Il n’y a pas encore de confirmation officielle quant à la date de sortie de la version stable de One UI 6. Mais une version stable aurait récemment été repérée, ce qui signifie que le mois d’octobre pourrait être le mois où Samsung commencera à publier la version stable de One UI 6 basée sur Android 14.

Appareils éligibles à One UI 6

Il n’y a aucune confirmation de Samsung concernant les appareils éligibles à One UI 6, mais puisque nous connaissons déjà la politique de mise à jour pour les téléphones Samsung Galaxy, nous pouvons facilement deviner les téléphones compatibles.

One UI 6 apporte une gamme d’améliorations, mais tous les utilisateurs de téléphones Samsung Galaxy ne pourront pas profiter de la nouvelle mise à jour. Tout comme les précédentes versions majeures de One UI, certains appareils fonctionnant actuellement sous One UI 5 ne seront pas éligibles pour la prochaine mise à niveau majeure, One UI 6.

Ainsi, toute personne ayant un téléphone Samsung fonctionnant sous One UI 5 se demande si son téléphone Galaxy recevra ou non la prochaine mise à jour de One UI 6. Eh bien, la société n’a pas révélé de liste officielle ou d’informations, nous avons donc examiné la politique de mise à jour de Samsung qui donne suffisamment d’informations pour deviner les appareils pouvant recevoir la mise à jour de One UI 6.

Voici la liste des téléphones compatibles avec One UI 6 :

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Xcover 6 Pro

Fonctionnalités de One UI 6

La raison principale de s’enthousiasmer pour One UI 6 ou pour toute autre mise à jour, c’est le nouveau ensemble de fonctionnalités, les améliorations par rapport à la dernière mise à jour et les corrections de bugs. Et One UI 6 ne sera pas considérée comme une mise à niveau majeure si elle n’apporte pas de changements majeurs. Donc oui, One UI 6 est livré avec de nouvelles fonctionnalités, y compris des améliorations de l’interface utilisateur.

Comme Samsung a maintenant officiellement dévoilé One UI 6, la liste complète des nouvelles fonctionnalités est disponible. Les fonctionnalités énumérées ci-dessous sont confirmées. One UI 6 est basée sur Android 14, ce qui signifie qu’elle aura certaines fonctionnalités communes à Android 14.

Nouvelle disposition du volet rapide

Le principal grand changement de One UI 6 est la nouvelle disposition des paramètres rapides. Les paramètres rapides sur One UI 6 suivent maintenant le chemin de l’Android stock. Certaines options sont plus grandes et donc facilement accessibles, ce qui facilite l’interaction avec le téléphone.

Le volet rapide utilise l’écran complet, contrairement à One UI 5 où les paramètres sont affichés dans la partie inférieure de l’écran. Ainsi, dans la nouvelle disposition, l’utilisation à une main pourrait ne pas être facile.

Dans One UI 6, les utilisateurs peuvent activer l’accès instantané aux paramètres rapides, ce qui leur permet d’accéder aux paramètres rapides en un seul geste vers le bas, tandis que dans One UI 5, deux gestes vers le bas sont nécessaires.

Déplacer librement l’horloge sur l’écran de verrouillage

Dans One UI 5, nous ne pouvons définir le widget d’horloge que dans des emplacements spécifiques, mais dans One UI 6, nous pouvons déplacer l’horloge à l’emplacement de notre choix. Cela peut être utile si vous souhaitez que le widget corresponde au fond d’écran en ne couvrant pas une partie importante du fond d’écran, et vous pouvez le placer là où l’horloge est clairement visible.

Changements pour un meilleur écran d’accueil

Samsung a supprimé le nom Galaxy ou Samsung de certaines de ses applications intégrées pour raccourcir les noms des applications et avoir un aspect plus propre et plus simple. One UI 6 vous permet de faire glisser les icônes des applications d’une main tout en utilisant l’autre main pour changer de page d’écran d’accueil. Vous pouvez également définir les gestes de navigation pour masquer automatiquement, tout comme la barre des tâches masquée automatiquement sur un PC Windows.

Nouvelle police par défaut

One UI 6 a une police par défaut différente de One UI 5. La nouvelle police est plus propre, plus stylée et donne une sensation moderne. Les polices sont un peu plus larges, ce qui les rend faciles à lire.

Lien vers Windows sur les tablettes

La fonctionnalité Lien vers Windows arrive sur les tablettes Samsung Galaxy avec One UI 6. Elle vous permet de rester connecté à vos tâches sur la tablette directement depuis votre PC, sans avoir à toucher à la tablette.

Nouveaux emojis redessinés

One UI 6 apporte des emojis redessinés et de nouveaux emojis. Les nouveaux emojis ont un meilleur aspect que l’ensemble précédent d’emojis. Mais de nombreux utilisateurs se moquent des emojis, si vous en faites partie, c’est l’un des changements utiles pour vous.

Nouveau lecteur multimédia

Un autre grand changement apporté par One UI 6 est le nouveau lecteur multimédia dans le panneau de notification et l’écran de verrouillage. Samsung adopte enfin la conception du lecteur multimédia de stock Android 13, mais avec de meilleures améliorations.

L’année dernière, Samsung n’a pas apporté le lecteur multimédia de style Android 13 AOSP, mais a finalement apporté la nouvelle conception avec One UI 6 basée sur Android 14. Les changements incluent le lecteur multimédia couvert par l’art de la couverture de la chanson et une barre de progression animée.

Paramètres de la batterie séparés

Les paramètres de la batterie sont maintenant des paramètres autonomes dans One UI 6. Auparavant, ils étaient disponibles dans les paramètres avec Device care. Mais maintenant, vous pouvez ouvrir directement les paramètres de la batterie pour voir les informations sur la batterie directement à partir des paramètres. Voici à quoi ressemble la nouvelle interface utilisateur des paramètres de la batterie.

Améliorations des informations météorologiques

One UI 6 est livré avec un nouveau widget météo appelé Weather Insight. Les nouveaux widgets affichent plus de détails directement sur le widget. Dans le widget, vous verrez des informations supplémentaires telles que des orages violents, de la neige, de la pluie et d’autres événements prévus.

L’application Météo a également été améliorée avec plus d’informations et la possibilité de consulter facilement les prévisions météo locales sur la carte.

Améliorations des fonctionnalités de l’appareil photo

L’application Appareil photo est dotée d’une interface utilisateur améliorée pour un contrôle plus facile. Par exemple, vous pourrez facilement modifier le nombre de mégapixels de l’appareil photo, raccourci Super steady en mode vidéo, nouvelle interface utilisateur de raccourci de résolution vidéo.

Dans les paramètres, vous pourrez choisir le type de qualité que vous souhaitez capturer avec votre téléphone. Vous pouvez définir le maximum si vous êtes d’accord pour prendre plus de temps pour l’optimisation, ce que vous remarquerez après avoir appuyé sur le bouton de prise de vue. Lorsque vous sélectionnez le minimum, vous pouvez prendre des photos plus rapidement sans attendre l’optimisation. Il existe également une option Moyenne si vous souhaitez maintenir un équilibre entre la qualité et le retard à l’ouverture de l’obturateur.

Dans One UI 6, les utilisateurs peuvent ajouter des widgets d’appareil photo sur l’écran d’accueil qui vous permettront d’ouvrir directement une page de l’appareil photo dédiée avec des paramètres personnalisés appliqués.

Vous pouvez choisir si vous souhaitez que le filigrane soit en bas de l’image ou en haut. Vous pouvez désormais également désactiver le glissement vers le haut et vers le bas dans l’appareil photo pour passer de l’appareil photo avant à l’appareil photo arrière.

Améliorations de la galerie

Lorsque vous ouvrez la vue détaillée de l’image en faisant glisser vers le haut dans l’image, vous avez des options d’édition comme l’effaceur d’objet, remaster, et l’effet portrait pour une édition rapide.

Dans One UI 6, les utilisateurs peuvent utiliser les deux mains pour faire glisser et déposer. En utilisant une main, vous pouvez faire glisser et déposer n’importe quel objet ou fichier multimédia, et avec l’autre main, vous pouvez ouvrir l’application où vous souhaitez partager le média ou l’objet.

Plus d’outils d’édition

La retouche d’image est maintenant plus simple avec une nouvelle disposition des outils. Les options apparaissent maintenant latéralement au lieu de la vue empilée. Dans le menu de transformation, les options Redresser et Perspective ont été combinées.

Même après avoir enregistré votre modification, vous pourrez apporter des modifications aux dessins, stickers et texte.

Samsung Studio

Une nouvelle fonctionnalité dédiée à l’édition. Le Studio vous permettra de réaliser des éditions plus complexes et puissantes directement sur votre téléphone. Vous pouvez y accéder depuis le menu Tiroir de l’application Galerie, ou vous pouvez également l’ajouter comme raccourci sur l’écran d’accueil pour le lancer rapidement.

Aperçu du partage de contenu

Lorsque vous souhaitez partager une image ou une vidéo, vous verrez un aperçu dans le menu de partage pour pouvoir revoir ce que vous partagez, ce qui peut être pratique parfois. Et il y a quelques options de partage supplémentaires.

Nouvel écran d’accueil Samsung Health repensé

L’application Samsung Health dispose d’un écran d’accueil repensé où plus d’informations sont affichées avec un texte en gras et des couleurs. Cela rend les données plus faciles à lire. Les dernières données d’exercice apparaîtront en haut. Dans le suivi de l’eau de Samsung Health, vous pouvez personnaliser la taille de la tasse pour l’ajuster en fonction de celle que vous utilisez.

Suggestions intelligentes

Vous pouvez maintenant personnaliser le widget de suggestion intelligente en ajustant la transparence et en choisissant entre un fond noir et blanc. La disposition a été légèrement repensée.

Il y a d’autres fonctionnalités dans One UI 6 :

Effectuez des actions rapides en appuyant longuement sur l’application directement à partir des résultats de recherche. Tout comme sur l’écran d’accueil. Vous pouvez également rechercher directement des actions d’application au lieu d’applications.

Vous pouvez utiliser un code secret pour vous connecter aux sites Web qui prennent en charge la connexion par code secret. Cela peut vous protéger contre les attaques de phishing.

Votre téléphone se souviendra lorsque vous activez le Wi-Fi ou le Bluetooth lorsque le mode Avion est activé. Et la prochaine fois que vous utiliserez le mode Avion, il restera actif en fonction de ce que vous avez appris.

De nouveaux paramètres d’accessibilité comprennent de nouvelles options de grossissement, la personnalisation de l’épaisseur du curseur, un lien vers la page Web d’accessibilité Samsung dans les paramètres d’accessibilité si vous souhaitez en savoir plus.

Écran d’accueil de Digital Wellbeing repensé pour vous permettre de trouver plus facilement les informations que vous souhaitez.

Il peut y avoir d’autres petits changements ici et là.

Comment installer One UI 6

Pour le moment, la version officielle de One UI 6 n’est pas disponible pour l’un des téléphones Samsung Galaxy. Mais elle sera disponible pour les téléphones Samsung Galaxy à partir d’octobre (prévu). Cependant, la version bêta de One UI 6 est maintenant disponible et si votre appareil est éligible, vous pouvez rejoindre et installer la version bêta de One UI 6 en suivant ce guide.

Mais une fois que la version stable de One UI 6 sera disponible, vous pourrez facilement mettre à jour votre téléphone en allant dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Mais assurez-vous d’abord de sauvegarder votre appareil.

