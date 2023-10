Le Oppo Find N3 Flip fait ses débuts internationaux

Sorti en août et actuellement disponible en Chine, l’Oppo Find N3 Flip arrivera sur le marché mondial ce mois-ci. Pour être précis, l’appareil entrera dans la région internationale le 12 octobre prochain, soit la semaine prochaine.

La première étape se déroulera en Inde, avec un grand événement de lancement prévu à 19h, heure locale. Cet événement sera diffusé en direct sur YouTube, permettant à tous de mieux découvrir l’Oppo Find N3 Flip.

Principales caractéristiques de l’Oppo Find N3 Flip

Pour ceux qui ont manqué l’événement de lancement exclusif en Chine, le Find N3 Flip est le premier smartphone à clapet doté d’un triple appareil photo sur sa couverture. L’appareil photo comprend des capteurs principaux de 50 MP, téléobjectif de 32 MP et ultralarges de 48 MP. Ces capteurs intègrent les fonctionnalités de l’appareil photo Hasselblad.

À l’avant, l’appareil est équipé d’un capteur de 32 MP. Oppo a placé l’appareil photo selfie du Find N3 Flip dans un trou perforé centré de l’écran avant. En parlant de l’écran avant, il s’agit d’un panneau LTPO FHD+ de 6,8 pouces. Cet écran AMOLED offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Et sur sa couverture, l’Oppo Find N3 Flip est doté d’un écran de 3,26 pouces d’une résolution de 720×382 pixels. Sous le capot, l’appareil arbore le chipset phare Dimensity 9200. Oppo a associé le chipset à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne.

En termes de performances de la batterie, le Find N3 Flip est équipé d’une batterie de 4300 mAh avec des capacités de charge rapide de 44 W. Les autres points forts de l’appareil incluent un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, des haut-parleurs stéréo et NFC. En ce qui concerne le logiciel, l’appareil fonctionne sous ColorOS 13.2, basé sur Android 13.

Le prix de départ en Chine est de 6 799 CNY, soit environ 944 $. Il n’est pas encore clair si les prix resteront les mêmes lors des sorties internationales. Mais cela deviendra bientôt clair après l’événement de lancement mondial.

