Samsung lance discrètement la Galaxy Tab A9 abordable

Samsung a discrètement lancé une toute nouvelle tablette. Baptisée Galaxy Tab A9, l’appareil est officiellement disponible sur le site web de Samsung Guatemala et sur le site web UAE d’Amazon.

Essentiellement, la Samsung Galaxy Tab A9 est une tablette d’entrée de gamme. Elle a été officiellement lancée avec un prix de GTQ 1,499, soit environ 191 $. Le communiqué de presse officiel mentionne également la Tab A9+. Cependant, Samsung n’a pas révélé les caractéristiques complètes ni les détails des prix pour la déclinaison haut de gamme.

Caractéristiques principales de la Samsung Galaxy Tab A9

Même si la Samsung Galaxy Tab A9 est vendue à un prix d’entrée de gamme, elle dispose de caractéristiques décentes. À l’avant, la tablette est équipée d’un écran LCD de 8,7 pouces avec une résolution de 800 x 1340 px. Sous le capot, elle est dotée d’une puce MediaTek Helio G99, qui est la même SoC que sur le OnePlus Pad Go.

Pour ceux qui se posent des questions, la puce MediaTek Helio G99 est une puce d’entrée de gamme. Elle peut gérer les applications quotidiennes et certaines applications moins exigeantes sans problème. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à avoir une expérience de divertissement assez décente avec la Galaxy Tab A9. De plus, la tablette est équipée de la technologie Dolby Atmos, qui offre un son immersif et riche.

Samsung a associé cette puce à jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le modèle de base, cependant, dispose de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Bien que les 64 Go de stockage interne soient une mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle est que la tablette prend en charge une carte microSD. Vous pouvez donc étendre le stockage avec celle-ci.

En ce qui concerne le logiciel, la Galaxy Tab A9 fonctionne sous Android 13. Et en plus de cela, la tablette devrait être livrée avec One UI 5.1, qui est l’interface utilisateur Android de Samsung. Elle apportera quelques fonctionnalités de Samsung, telles que Quick Share, Continue Apps et Auto Sync. De plus, la tablette est équipée d’un appareil photo unique à l’arrière et d’un appareil photo frontal pour les selfies.

