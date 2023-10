Smartphones sans prise jack : Voici les meilleures solutions

Les smartphones sans prise casque sont devenus la norme sur le marché, que ce soit les iPhones ou d’autres appareils Android qui utilisent des connecteurs USB-C. Ce changement a incité les utilisateurs à explorer diverses solutions pour écouter de la musique ou consommer du contenu, en se basant principalement sur des écouteurs sans fil ou des adaptateurs.

Dans l’industrie des téléphones mobiles, les fabricants ont progressivement éliminé la prise casque de leurs nouveaux appareils. Apple a été un pionnier dans cette tendance, poussé par son développement de technologies sans fil, et d’autres marques de smartphones ont rapidement suivi.

Alors que la prise casque reste un port apprécié des audiophiles, le grand public a largement adopté la commodité des écouteurs et des écouteurs Bluetooth. Pour les smartphones Android sans prise casque, il existe des adaptateurs USB-C disponibles qui vous permettent de connecter vos écouteurs filaires pour la lecture de musique. Les iPhones, quant à eux, utilisent le port Lightning pour transmettre le son.

Lors de l’utilisation d’un smartphone sans prise casque, vous avez deux options principales :

Écoute filaire avec USB-C ou Lightning : Vous pouvez continuer à utiliser vos écouteurs ou écouteurs filaires en les connectant via le port USB-C ou Lightning de votre appareil. Cela implique généralement d’utiliser un adaptateur ou un câble prenant en charge le protocole audio USB.

Écoute sans fil avec Bluetooth : Pour passer complètement au sans fil, vous pouvez investir dans des écouteurs ou des écouteurs Bluetooth. Ces appareils sans fil se connectent à votre smartphone via la technologie Bluetooth, offrant une expérience d'écoute sans câble.

Ces options offrent une flexibilité en fonction de vos préférences, que vous préfériez la familiarité des écouteurs filaires ou la commodité et la mobilité des appareils audio Bluetooth.

Solutions pour les smartphones sans prise casque

Écouteurs Bluetooth

Peut-être la solution la plus simple lorsque votre smartphone n’a pas de prise casque est de passer au sans fil avec des écouteurs Bluetooth. Nous avons un guide des meilleurs écouteurs sans fil, et voici quelques options hautement recommandées :

Sony WH-1000XM4

Le Sony WH-1000XM4, que nous avons eu l’occasion de tester, dispose d’un serre-tête réglable et de coussinets d’oreille qui peuvent se replier à plat pour un rangement facile. Il est livré avec des commandes tactiles pour gérer diverses fonctions, notamment la réduction active du bruit, et offre une impressionnante autonomie de jusqu’à 40 heures.

C’est sans aucun doute l’un des meilleurs écouteurs sans fil disponibles sur le marché. Le WH-1000XM4 fonctionne de manière transparente non seulement avec votre smartphone, mais aussi avec tous vos appareils. Vendu à environ 300 €, c’est un excellent investissement. Notez qu’il existe un modèle plus récent, le WH-1000XM5, qui ne présente pas de changements significatifs mais est vendu à un prix beaucoup plus élevé.

Apple AirPods Max

Apple, bien sûr, a tiré parti de l’absence de la prise casque en développant sa gamme de dispositifs sans fil. Les écouteurs sans fil Apple AirPods Max sont conçus en pensant aux audiophiles. Bien qu’ils offrent une excellente qualité sonore, leur prix de vente réduit considérablement leur rapport qualité-prix.

Ces écouteurs sont vendus à environ 500 € et sont particulièrement attrayants pour les propriétaires d’iPhone, à condition d’avoir le budget nécessaire.

Sennheiser HD 350 BT

Si vous recherchez des écouteurs de haute qualité mais abordables, les Sennheiser HD 350 BT sont un excellent choix. Ces écouteurs sont connus pour leur construction robuste et leur prise en charge des codecs AAC, AptX et AptX Low Latency.

L’une de leurs caractéristiques exceptionnelles est leur autonomie exceptionnelle, offrant jusqu’à 30 heures d’utilisation avec une seule charge, ce qui les rend idéaux pour les sessions d’écoute prolongées. Vendus à moins de 100 €, ils représentent le meilleur rapport qualité-prix de leur catégorie.

Ces options d’écouteurs Bluetooth répondent à diverses préférences et budgets, vous assurant de profiter d’une expérience audio sans fil avec votre smartphone.

Écouteurs sans fil

Sony WF-1000XM4

Sony propose l’un des meilleurs paires d’écouteurs sans fil actuellement disponibles. Ces écouteurs offrent une qualité sonore exceptionnelle, et leur réduction de bruit active est parmi la meilleure.

Les Sony WF-1000XM4 sont fournis dans un étui compact qui sert également de station de charge. Avec deux charges complètes dans l’étui, vous pouvez profiter jusqu’à six heures d’utilisation. Vendus à 249 €, ces écouteurs sont hautement recommandés.

Jabra Elite 85T

Naviguer dans le monde des écouteurs peut être déroutant, mais vous pouvez éviter toute confusion en optant pour la polyvalence avec les Jabra Elite 85T. Ces écouteurs excellent en matière d’adaptabilité, ce qui les rend efficaces dans diverses situations.

Ils offrent un confort pendant une utilisation prolongée, et leur connectivité Bluetooth les rend compatibles avec les smartphones sans prise casque. La qualité sonore est chaleureuse, garantissant une expérience d’écoute agréable.

Nothing Ear (1)

Bien que relativement nouveaux sur le marché, Nothing a fait une grande impression avec ses écouteurs sans fil Ear (1). Ces écouteurs se distinguent par leur réduction de bruit active très efficace, une caractéristique remarquable pour un produit vendu à moins de 100 €. Ils offrent une excellente qualité sonore avec une sortie finale bien équilibrée.

Nothing fait sensation et a récemment lancé son premier smartphone, le Phone (1). Les écouteurs Ear (1) se distinguent par un design transparent qui révèle leurs composants internes, une caractéristique de la marque. De plus, ils sont certifiés IPX4 pour la résistance à l’eau. Ces écouteurs sont la meilleure option disponible pour moins de 100 €.

Adaptateurs USB de type C

Dans le marché audio, les écouteurs filaires deviennent de plus en plus discrets. Même si de nombreux bons produits sont encore dotés d’une prise casque, il peut arriver que vous ayez besoin d’un adaptateur jack vers USB-C pour les utiliser pleinement. Voici quelques modèles bon marché à considérer :

Adaptateur de type C avec chargeur : Cet adaptateur 2-en-1 sert à deux fins : il compense l’absence d’une prise casque tout en ne bloquant pas votre port USB-C. Cela signifie que vous pouvez charger votre smartphone tout en écoutant de la musique, par exemple via une batterie externe. Il offre une flexibilité aux utilisateurs qui ont besoin des deux fonctions simultanément.

Adaptateur USB/Lightning vers jack : une nécessité : Si vous possédez un iPhone et souhaitez aller au-delà des EarPods, Apple propose un adaptateur Lightning vers jack qui vous permet de le faire. Cet adaptateur garantit que vous pouvez maximiser vos options audio sans limitations.

Soyez assuré que la disparition des prises casque traditionnelles et l’adoption généralisée des ports USB de type C avec prise en charge audio USB n’ont pas perturbé l’écosystème existant grâce à ces adaptateurs.

Enceintes sans fil

Dans le domaine de l’audio à domicile, les enceintes sans fil et les enceintes intelligentes sont largement devenues le choix préféré par rapport aux enceintes filaires. Voici quelques modèles à considérer :

Sonos Roam : La enceinte intelligente Sonos Roam est idéale pour une utilisation portable. Sa forme compacte, associée à une certification IP67, la rend adaptée à une utilisation partout. La construction du produit comprend des boutons de contrôle facilement accessibles. Un autre avantage important de cette enceinte est sa compatibilité. Le Sonos Roam prend en charge AirPlay 2, Google Assistant et Amazon Alexa. Cette enceinte intelligente portable offre un son équilibré et polyvalent.

Ultimate Ears Wonderboom 3 : Le Wonderboom 3 est une excellente petite enceinte vendue à moins de 100 €. Elle est compacte, pratique et charmante dans sa simplicité. Avec une hauteur de seulement 10 cm, de grands boutons clairs et un revêtement facile à nettoyer, elle est parfaite pour être transportée avec votre smartphone. Le son à 360° est agréable et remplit efficacement l'espace. Elle est également résistante à l'eau et à la poussière, offre jusqu'à 14 heures d'utilisation et dispose d'une connectivité Bluetooth multi-appareils, ce qui la rend pratique pour connecter à la fois un téléphone et un ordinateur. Un inconvénient est qu'elle ne dispose pas d'un microphone, vous devrez donc la déconnecter pour prendre des appels. Vous pouvez trouver un test plus détaillé pour plus d'informations.

Google Nest Audio : Pour l'écoute de musique à domicile, une enceinte intelligente est le meilleur choix. Le Google Nest Audio offre un excellent rapport qualité-prix, offrant une qualité sonore plus que satisfaisante dans une forme discrète. Si vous êtes un utilisateur d'iPhone, envisagez le HomePod mini pour une compatibilité optimale.

Ces enceintes sans fil offrent diverses options pour répondre à vos besoins audio, que vous soyez en déplacement ou que vous écoutiez de la musique à la maison.

Conseils pour écouter de la musique ou jouer de l’audio sur des smartphones sans prise casque

Conseils supplémentaires pour l’utilisation d’écouteurs Bluetooth

Choisissez le bon codec Bluetooth : Les codecs Bluetooth sont des algorithmes utilisés pour compresser et décompresser les signaux audio transmis via Bluetooth. Certains codecs Bluetooth offrent une meilleure qualité sonore que d’autres. Lors du choix d’écouteurs Bluetooth, assurez-vous qu’ils prennent en charge le même codec Bluetooth que votre smartphone.

Gardez vos écouteurs Bluetooth chargés : Les écouteurs Bluetooth utilisent de l'énergie de la batterie, assurez-vous donc qu'ils sont chargés avant de commencer à les utiliser.

Rangez vos écouteurs Bluetooth dans un endroit frais et sec : Évitez de stocker vos écouteurs Bluetooth à des températures extrêmes ou dans des environnements humides.

Utilisez une application lecteur de musique dédiée : Certaines applications de lecteur de musique, telles que Poweramp et Neutron Music Player, offrent des fonctionnalités plus avancées que l'application de lecteur de musique intégrée à votre smartphone. Ces fonctionnalités peuvent inclure la prise en charge de fichiers audio haute résolution, la personnalisation de l'égaliseur (EQ) et la lecture sans interruption.

Utilisez un émetteur audio sans fil : Un émetteur audio sans fil est un appareil qui vous permet de diffuser de l'audio depuis votre smartphone vers un récepteur via Bluetooth. Cela peut être utile si vous souhaitez écouter de la musique ou jouer de l'audio sur un appareil qui n'a pas de prise en charge Bluetooth, comme un système stéréo domestique ou une chaîne stéréo de voiture.

Utilisez un hub USB-C : Si votre smartphone dispose d'un port USB-C, vous pouvez utiliser un hub USB-C pour connecter plusieurs appareils à votre téléphone, y compris des écouteurs filaires, des enceintes et un adaptateur jack vers USB-C. Cela peut être utile si vous souhaitez utiliser plusieurs appareils audio avec votre téléphone en même temps.

Prenez soin de votre équipement audio : Que vous utilisiez des écouteurs filaires, des écouteurs Bluetooth ou une enceinte sans fil, il est important de prendre soin de votre équipement audio. Nettoyez régulièrement vos écouteurs et enceintes, et évitez de les stocker dans des environnements extrêmes ou humides.

J’espère que ces conseils et astuces vous aideront à écouter de la musique ou à jouer de l’audio sur votre smartphone sans prise casque.

