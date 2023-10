La Corée du Sud envisage d’infliger une amende à Google et Apple pouvant aller jusqu’à 68 milliards de wons

La Corée du Sud envisage d’infliger une amende pouvant aller jusqu’à 68 milliards de wons (57,5 millions de dollars) à Google et Apple pour violation présumée des règles de paiement mobile. Ce n’est pas la première fois que la Corée du Sud prend des mesures contre ces géants de la technologie. Par le passé, l’autorité de la concurrence de la Corée du Sud a infligé une amende à Google pour avoir bloqué des versions personnalisées de son système d’exploitation Android et pour avoir écrasé les concurrents locaux. L’autorité de régulation des télécommunications de la Corée du Sud a déclaré aujourd’hui qu’elle impose l’amende parce que les deux marques ont violé les lois locales. Dans cet article, nous discuterons de la situation actuelle et des actions précédentes menées par la Corée du Sud contre Google et Apple.

Les affirmations de la Corée du Sud contre Google et Apple

Le régulateur des télécommunications de la Corée du Sud envisage d’infliger une amende à Google et Apple pour violation présumée des règles de paiement mobile. Le régulateur affirme que Google et Apple ont abusé de leur position dominante sur le marché des applications. Il affirme que les deux entreprises obligent les développeurs à utiliser leurs systèmes de paiement, qui facturent une commission pouvant aller jusqu’à 30%. Cette pratique est connue sous le nom de système « d’achat intégré ». Elle est un point de Discord entre les développeurs d’applications et les géants de la technologie depuis des années. Le régulateur sud-coréen affirme que cette pratique est anticoncurrentielle et nuit aux utilisateurs en augmentant les prix.

La Commission des communications de la Corée (KCC) a souligné dans une déclaration que ce système entraîne des retards injustes dans le test des applications. La KCC a déclaré qu’elle informe actuellement les deux entreprises afin qu’elles prennent des mesures correctives et qu’elle examinera les amendes.

Réponses de Google et Apple

Selon Reuters, Google a répondu en disant « la KCC a émis une ‘pré-notification’ aujourd’hui, et nous examinerons attentivement et soumettrons une réponse. Si nous recevons une décision écrite finale, nous évaluerons la prochaine étape à suivre ».

Apple a également déclaré dans sa réponse à Reuters: « Nous ne sommes pas d’accord avec les conclusions de la KCC dans le rapport. Les modifications que nous avons apportées à l’App Store sont conformes aux dispositions pertinentes de la loi sur les activités de télécommunications de la Corée du Sud. Nous resterons en contact avec la KCC et serons disponibles à tout moment pour partager des idées ».

La KCC de la Corée du Sud a déclaré en août de l’année dernière qu’elle prévoyait de lancer une enquête sur les exploitants de stores d’applications. À l’époque, elle a mentionné Apple Store, Google PlayStore et One Store. Cela est dû au fait qu’elle estime qu’ils enfreignaient les lois sur le paiement intégré.

L’année dernière, la Corée du Sud a adopté une modification de la loi sur les activités de télécommunications. Cette loi interdit aux principaux exploitants de stores d’applications tels que Google et Apple d’obliger les développeurs de logiciels à utiliser leurs systèmes de paiement. L’application de cette loi est entrée en vigueur en mars. Pour cette raison, la KCC s’attend à ce que toutes les marques technologiques se conforment à la loi.

La KCC a déclaré dans un communiqué qu’elle avait mené une inspection depuis le 17 mai pour déterminer si Google, Apple et One Store avaient enfreint la loi sur les activités de télécommunications révisée. Au final, elle a conclu que les trois stores d’applications avaient violé les règles.

Actions précédentes de la Corée du Sud contre Google

L’autorité de la concurrence de la Corée du Sud a infligé une amende à Google pour avoir bloqué des versions personnalisées de son système d’exploitation Android et pour avoir écrasé les concurrents locaux. En 2021, l’autorité de la concurrence de la Corée du Sud a infligé une amende de 177 millions de dollars à Google pour avoir bloqué des versions personnalisées de son système d’exploitation Android.

Le régulateur a affirmé que les conditions contractuelles de Google avec les fabricants d’appareils constituaient un abus de sa position dominante sur le marché qui restreignait la concurrence sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles. Google a déclaré qu’il entend faire appel de la décision, affirmant qu’elle ignore les avantages offerts par la compatibilité d’Android avec d’autres programmes et mine les avantages dont bénéficient les consommateurs.

Plus tôt cette année, la Commission sud-coréenne des échanges équitables (KFTC) a infligé à Google une amende de 32 millions de dollars pour avoir empêché les développeurs de publier des jeux vidéo mobiles sur une plateforme concurrente coréenne appelée One Store. La KFTC prétend que Google aurait exigé des sociétés de jeux vidéo coréennes de sortir exclusivement leurs nouveaux jeux dans le Play Store de juin 2016 à avril 2018.

Cela signifiait que Google interdisait aux fabricants de jeux locaux de diffuser leur contenu sur One Store. Il l’a fait en échange d’une exposition et d’un support supplémentaires de Google pour l’expansion mondiale. Google a déclaré qu’il avait coopéré avec diligence à l’enquête et au processus de délibération de la KFTC au cours des cinq dernières années et qu’il estimait qu’il n’y avait eu aucune violation de la loi.

Notre avis

