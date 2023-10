Lenovo affirme que 80% des appareils seront réparables d’ici 2025.

Luca Rossi, vice-président principal de Lenovo et président du groupe de dispositifs intelligents, a prononcé un discours lors du Forum Canalys EMEA 2023. Il a fait certaines déclarations au cours de son discours qui ont attiré l’attention des auditeurs. Selon Rossi, d’ici 2050, l’entreprise mettra en place une politique d’émission nette zéro. Il a également déclaré qu’à partir de 2025, 80 % de ses appareils seront réparables.

L’importance de la réparabilité

M. Rossi a déclaré que plus de 80% de nos équipements seront réparables par les utilisateurs. Il affirme également que la société réalisera cela grâce à une conception améliorée pour faciliter la réparation.

La question des déchets électroniques préoccupe de plus en plus dans le monde entier. Selon le Global E-waste Monitor 2020, le monde a généré 53,6 millions de tonnes métriques de déchets électroniques en 2019. Ce chiffre devrait atteindre 74,7 millions de tonnes métriques d’ici 2030. Les déchets électroniques sont non seulement néfastes pour l’environnement, mais ils présentent également des risques pour la santé des humains et des animaux en raison des substances chimiques toxiques qu’ils contiennent.

L’une des façons de réduire les déchets électroniques est de rendre les appareils électroniques plus réparables. Lorsque les appareils sont conçus pour être facilement réparables, ils peuvent être réparés et réutilisés au lieu d’être jetés. Cela réduit non seulement la quantité de déchets électroniques, mais cela permet également d’économiser des ressources et de l’énergie qui auraient été utilisées pour fabriquer de nouveaux appareils.

L’engagement de Lenovo en faveur de la réparabilité

L’engagement de Lenovo à rendre 80% de ses appareils réparables d’ici 2025 est une grande avancée pour réduire les déchets électroniques. La société a déjà progressé dans ce domaine, certains de ses produits ayant obtenu des scores élevés dans les évaluations de réparabilité d’iFixit. Par exemple, le Lenovo ThinkPad X1 Carbon a obtenu un score de 10 sur 10, ce qui indique qu’il est très facile à réparer.

Pour atteindre son objectif de 80% de réparabilité, Lenovo prévoit d’utiliser des conceptions plus modulaires et des versions standard dans ses produits. Cela permettra aux utilisateurs de remplacer facilement les versions défectueuses sans avoir à remplacer l’appareil entier. Lenovo prévoit également de fournir des guides de réparation et des versions de rechange aux utilisateurs, ce qui leur facilitera la réparation de leurs appareils eux-mêmes.

Notre avis

L’engagement de Lenovo à rendre 80% de ses appareils réparables d’ici 2025 est une étape importante vers la réduction des déchets électroniques et la promotion de la durabilité dans l’industrie technologique. En rendant les appareils plus réparables, Lenovo réduit non seulement la quantité de déchets électroniques, mais il économise également des ressources et de l’énergie. Il s’agit d’une tendance positive que nous espérons voir davantage à l’avenir, alors que le monde s’efforce d’atteindre une économie plus durable et circulaire.

