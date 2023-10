Xiaomi dévoile la mise à jour MIUI basée sur Android 14 pour la série Xiaomi 13

Android 14, le dernier système d’exploitation, a terminé sa phase de prévisualisation et est maintenant en cours de déploiement sur les appareils Pixel. Xiaomi, ne voulant pas être laissé en arrière, a également publié une nouvelle version de son MIUI basé sur Android 14. Cette mise à jour est disponible pour plusieurs modèles Xiaomi via une mise à jour Over-The-Air (OTA).

Découvrez la dernière mise à jour MIUI basée sur Android 14 pour Xiaomi 13, 13 Pro et 12T

Les modèles spécifiques Xiaomi qui recevront la mise à jour sont Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 12T. Initialement, la nouvelle version n’était accessible qu’aux testeurs bêta, mais maintenant elle devient disponible pour les utilisateurs sur les branches Global et EEA.

Si vous possédez l’un de ces modèles Xiaomi, vous pouvez vous attendre à recevoir prochainement les mises à jour OTA avec les versions de firmware suivantes :

Xiaomi 13 :

MIUI-V14.0.5.0.UMCMIXM

MIUI-V14.0.5.0.UMCEUXM

Xiaomi 13 Pro :

MIUI-V14.0.5.0.UMBMIXM

MIUI-V14.0.5.0.UMBEUXM

Xiaomi 12T :

MIUI-V14.0.6.0.ULQMIXM

MIUI-V14.0.5.0.ULQEUXM

Ces mises à jour apportent les dernières fonctionnalités et améliorations d’Android 14 aux utilisateurs de Xiaomi. Il s’agit d’un développement passionnant pour les propriétaires de dispositifs Xiaomi qui attendaient avec impatience la nouvelle version du système d’exploitation.

Android 14 introduit une gamme d’améliorations, notamment des paramètres de confidentialité améliorés, des autorisations d’application renforcées et une interface utilisateur plus intuitive. Le MIUI personnalisé de Xiaomi basé sur Android 14 améliorera encore l’expérience utilisateur en ajoutant des fonctionnalités uniques et des optimisations de Xiaomi.

Pour garantir un processus de mise à jour fluide, il est recommandé de se connecter à un réseau Wi-Fi stable et de s’assurer que votre appareil dispose d’une batterie suffisamment chargée avant d’initier la mise à jour OTA. Soyez attentif à la notification indiquant la disponibilité de la mise à jour sur votre appareil Xiaomi, et profitez des nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées par Android 14 et MIUI.

Avec l’avancée de la technologie, rester à jour avec les dernières versions de logiciels garantit une expérience utilisateur plus fluide et plus efficace. Alors, gardez un œil sur vos notifications, car la mise à jour MIUI basée sur Android 14 est sur le point d’arriver sur votre smartphone Xiaomi, offrant un monde de nouvelles fonctionnalités et améliorations à explorer.

