Samsung dévoile officiellement One UI 6 pour les téléphones Galaxy

à la sortie stable d’Android 14 pour Pixel, Samsung a officiellement annoncé One UI 6, la prochaine interface utilisateur personnalisée pour les appareils Samsung Galaxy. Elle est actuellement disponible en version bêta pour certains téléphones Galaxy.

Lors de l’événement Samsung Developer Conference, Samsung a officiellement dévoilé One UI 6 ainsi que les fonctionnalités qui l’accompagnent. La mise à jour One UI 6 devrait être déployée à partir de ce mois-ci. Nous connaissons déjà certaines fonctionnalités de One UI disponibles dans les mises à jour bêta.

Pendant l’événement, Samsung n’a pas présenté toutes les fonctionnalités de One UI 6, mais la liste complète des nouvelles fonctionnalités est disponible. One UI 6 comprend des fonctionnalités telles que la nouvelle disposition des paramètres rapides, le studio Samsung pour l’édition, plus d’outils pour la personnalisation de l’écran de verrouillage, etc. Voici les principales fonctionnalités de la liste :

Les paramètres rapides revus incluent une nouvelle disposition des boutons, une meilleure visualisation des pochettes d’album, un tri des notifications par horodatage, un réglage rapide de la luminosité, etc.

Modifier l’emplacement du widget d’horloge sur l’écran de verrouillage sans aucune limitation

Masquer automatiquement la barre des tâches et prise en charge du glisser-déposer à deux mains sur l’écran d’accueil

One UI 6 est livré avec une nouvelle police par défaut au style plus élégant et moderne

La fonction Link To Windows est désormais disponible pour les tablettes

Redesign des emojis sur le clavier Samsung

Amélioration du partage avec plus d’options lors du partage d’un contenu

L’application appareil photo bénéficie également de nombreuses nouvelles fonctionnalités avec la nouvelle One UI 6

Les utilisateurs peuvent faire glisser et déposer des images et des vidéos à deux mains, tout comme sur iOS

L’éditeur de photos bénéficie également de nombreuses améliorations et de nouveaux outils

Samsung Studio, le nouvel éditeur vidéo basé sur des projets pour un montage puissant

Un widget météo nouveau et informatif qui a également un meilleur aspect

Voici quelques-unes des principales fonctionnalités de One UI 6. Il y a de nombreuses autres fonctionnalités utiles qui seront disponibles sur les téléphones Samsung après la mise à niveau vers One UI 6 basée sur Android 14. Oui, elle comprendra également certaines fonctionnalités d’Android 14.

Désormais, quand pourrez-vous essayer One UI 6 ? Eh bien, dès maintenant, One UI 6 est disponible sur cinq ou six séries de téléphones Galaxy. La version stable de One UI 6 devrait arriver plus tard ce mois-ci et la série Galaxy S23 sera la première à la recevoir. De nombreux téléphones phares et derniers téléphones à petit budget recevront la mise à jour One UI 6 cette année, mais certains téléphones la recevront l’année prochaine, peut-être d’ici la fin du premier trimestre de l’année prochaine.

