Samsung lance le traqueur Galaxy SmartTag2

Samsung a sorti le Galaxy SmartTag2, une version améliorée de son traqueur Bluetooth qui aide les utilisateurs à suivre leurs objets de valeur. Le nouveau design et les nouvelles fonctionnalités donnent aux utilisateurs plus de contrôle sur leur expérience de suivi et leur offrent plus de tranquillité d’esprit. Dans cet article, nous explorerons les nouvelles fonctionnalités du Galaxy SmartTag 2 et comment il peut aider les utilisateurs à suivre leurs objets importants.

Qu’est-ce que le Samsung Galaxy SmartTag2 ?

Le Samsung Galaxy SmartTag2 est un traqueur Bluetooth qui peut être attaché à un objet et suivi à l’aide de l’application SmartThings. Il est conçu pour aider les utilisateurs à suivre leurs objets de valeur, tels que les clés, les portefeuilles et les sacs, et peut être utilisé pour localiser les objets perdus. Le SmartTag 2 est une version améliorée du SmartTag original, avec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de design qui donnent aux utilisateurs plus de contrôle sur leur expérience de suivi.

En termes d’apparence, le Galaxy SmartTag2 adopte un nouveau design ovale pour remplacer le design en forme de diamant de la génération précédente du SmartTag. Le trou de la serrure est également plus grand que la génération précédente. De plus, cet appareil est équipé d’un anneau en métal pour éviter l’usure. Le nouveau produit est disponible en noir et blanc et bénéficie d’une protection contre l’eau et la poussière IP67.

De plus, ce produit utilise une conception de pile à bouton cachée. Les utilisateurs peuvent remplacer la pile (numéro de modèle CR2032). Samsung affirme que le SmartTag 2 a une autonomie de batterie pouvant aller jusqu’à 500 jours et une autonomie de batterie pouvant aller jusqu’à 700 jours en mode économie d’énergie.

En termes de fonctionnalités, il prend en charge le mode de vue de réalité augmentée. En d’autres termes, les utilisateurs peuvent ouvrir l’appareil photo de contrôle lorsqu’ils recherchent des objets liés au SmartTag2. Cet appareil prend en charge les sonneries, affiche la distance des objets et permet de vérifier la localisation via l’application propre de Samsung.

Nouvelles fonctionnalités du Samsung Galaxy SmartTag2

Le Samsung Galaxy SmartTag 2 est fourni avec plusieurs nouvelles fonctionnalités qui facilitent le suivi des objets de valeur par les utilisateurs. Certaines des nouvelles fonctionnalités comprennent :

Design amélioré : Le SmartTag 2 possède un design amélioré qui facilite son attachement aux objets. La boucle du SmartTag 2 est plus grande que celle de son prédécesseur, ce qui facilite son attachement aux porte-clés et autres objets.

Connectivité ultra-large bande** : Le SmartTag 2 est doté de la connectivité ultra-large bande (UWB), qui permet un suivi plus précis. Cette fonctionnalité est également disponible sur le SmartTag+.

Utilisation améliorée** : Le SmartTag 2 offre une meilleure convivialité, avec de nouvelles fonctionnalités qui donnent aux utilisateurs plus de contrôle sur leur expérience de suivi. Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser le son d’alerte sur leur SmartTag 2 et configurer une notification pour les alerter lorsqu’ils laissent un objet derrière eux.

Compatibilité** : Le SmartTag 2 est compatible avec les téléphones et tablettes Galaxy utilisant la dernière version de l’application SmartThings. Jusqu’à 200 SmartTags peuvent être ajoutés à un seul téléphone ou tablette, mais il peut y avoir des limitations de connexion car le SmartTag est un appareil de communication sans fil.

Comment utiliser le Samsung Galaxy SmartTag2

Pour utiliser le Samsung Galaxy SmartTag2, les utilisateurs doivent l’attacher à l’objet qu’ils veulent suivre et le coupler avec leur téléphone ou leur tablette à l’aide de l’application SmartThings. Voici les étapes pour configurer le SmartTag 2 :

1. Ouvrez l’application SmartThings sur votre téléphone ou tablette Galaxy.

2. Appuyez sur Appareils, puis sur Ajouter (le signe plus), puis sur Ajouter un appareil.

3. Appuyez sur l’onglet Par marque, puis choisissez Samsung.

4. Appuyez sur Balise/Traqueur, puis sur Galaxy SmartTag.

5. Sélectionnez le cercle, puis appuyez sur Accepter.

6. Appuyez sur Démarrer.

7. Si vous y êtes invité, choisissez votre emplacement et votre version souhaités pour l’appareil.

8. Appuyez sur le bouton au centre du SmartTag. L’appareil émettra un son pour confirmer qu’il est en mode de couplage.

Une fois le SmartTag 2 appairé avec le téléphone ou la tablette, les utilisateurs peuvent suivre leurs objets à l’aide de l’application SmartThings. Ils peuvent également utiliser la fonction de recherche en réalité augmentée pour localiser le SmartTag 2 dans un rayon de 15 mètres autour de leur téléphone ou tablette. Le SmartTag 2 sera officiellement mis sur le marché le 11 octobre et coûte 30 $.

Actualité mobile et vidéo du moment