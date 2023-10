Voici comment obtenir l’Easter-egg Android 14

Google prévoit de sortir une nouvelle version du système d’exploitation Android chaque année, et chacune d’entre elles contient un Easter-egg. Il existe une tradition ancestrale des Easter-eggs cachés dans chaque nouveau système d’exploitation Android, remontant aux jours où chaque version était baptisée d’après une douceur sucrée. L’Android 14, également connu sous le nom de Gâteau Renversé, ne fait pas exception à la règle. Cet article vous expliquera ce qu’est un Easter-egg et comment obtenir l’Easter-egg Android 14. Jetons un coup d’œil à la mystérieuse surprise d’Android 2023.

Qu’est-ce qu’un Easter-egg Android ?

Un Easter-egg est une fonctionnalité cachée qui existe généralement dans le système d’exploitation Android et qui vise à être une surprise amusante pour les utilisateurs à découvrir. Les développeurs incluent fréquemment des Easter-eggs comme forme de divertissement ou pour mettre en valeur l’aspect créatif du système d’exploitation Android de Google. Ils peuvent se présenter sous la forme de jeux cachés, d’animations ou d’autres éléments interactifs.

Comme mentionné précédemment, les Easter-eggs Android ont tendance à évoluer avec chaque nouvelle version du système d’exploitation, de sorte que les utilisateurs peuvent s’attendre à de nouvelles surprises à chaque mise à niveau d’Android. Ces Easter-eggs ajoutent une touche fantaisiste et un plaisir à l’expérience Android, ainsi qu’un moyen divertissant pour les utilisateurs d’interagir avec leurs appareils en dehors de leurs fonctions normales.

Quel est l’Easter-egg Android 14 ?

L’Easter-egg Android 14 est tout au sujet de l’espace. C’est un mini-jeu amusant qui vous permet de voyager à travers l’univers dans une petite fusée. L’objectif ultime est de découvrir l’espace tout en évitant les collisions avec celui-ci. C’est très amusant, bien que faire quoi que ce soit soit un cauchemar ; par conséquent, concentrez-vous sur passer du temps à explorer les profondeurs de l’espace.

Comment obtenir l’Easter-egg Android 14 ?

L’Easter-egg Android 14 est assez facile à obtenir ou à trouver sur votre appareil exécutant le système d’exploitation Android 14. Oui, votre téléphone doit être équipé de la dernière version d’Android 14. Voici comment trouver l’Easter-egg Android 14 :

Étape 1 : Ouvrez l’application Paramètres sur votre appareil.

Étape 2 : Faites défiler jusqu’à l’option À propos du téléphone et appuyez pour l’ouvrir.

Étape 3 : Cliquez sur la Version Android.

Étape 4 : Ensuite, appuyez sur Android Version 14 trois fois très rapidement.

Étape 5 : Appuyez longuement sur le logo Android 14 pour commencer.

Étape 6 : Le mini-jeu se chargera quelques secondes plus tard (environ 15-20 secondes), même s’il semblera que votre téléphone a planté à l’écran de démarrage.

Au lieu de réagir à un échec embarrassant du téléphone, jouez au jeu en contrôlant la petite fusée au centre de l’écran. Vous pouvez le faire en touchant l’écran et en déplaçant votre doigt dans la direction souhaitée. Au nom de l’empire puissant de Google, vous devez localiser et atterrir sur les planètes.

Le nombre de planètes dans la région est indiqué dans le coin supérieur gauche, ainsi que votre position relative et votre vitesse en bas.

Comment jouer au jeu de l’Easter-egg Android 14 ?

Dès que vous démarrez l’Easter-egg, vous verrez des commandes pour un petit vaisseau flottant dans l’espace.

La position de votre vaisseau (coordonnées) et sa vitesse sont affichées en bas à gauche. Vous pouvez vous déplacer dans l’espace en maintenant le vaisseau enfoncé et en déplaçant votre doigt. Vous verrez beaucoup de détails dans le coin supérieur gauche, y compris le nom de l’étoile la plus proche de votre position, sa classe, son rayon, sa masse et bien d’autres choses.

Vous pouvez guider votre vaisseau vers l’étoile en utilisant les détails disponibles à l’écran. Il vous suffit de le contrôler sur les coordonnées (0, 0). Vous pouvez même entrer en collision avec l’étoile si vous le souhaitez. Vous pouvez également chercher autour de l’orbite de l’étoile des corps célestes et ensuite entrer en collision avec eux.

Remarquez qu’il n’y a pas de victoire dans ce jeu, car le jeu ne donne aucune indication sur où aller.

Voilà donc ce qu’est un Easter-egg et comment vous pouvez trouver ou obtenir un Easter-egg Android 14. J’espère que cet article vous aidera à trouver et à jouer au jeu de l’Easter-egg Android 14. Veuillez partager toute autre demande d’informations supplémentaires concernant l’Easter-egg dans la section des commentaires. Partagez également ces informations avec vos amis et votre famille afin qu’ils puissent découvrir le jeu de l’Easter-egg d’Android 14.

