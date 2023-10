Google repousse la mise à jour automnale sur le Pixel Fold, la tablette et les autres téléphones

En plus de la sortie de la série Pixel 8 et de la Pixel Watch 2, Google pousse actuellement de nouvelles mises à jour de fonctionnalités pour les modèles Pixel existants. Google a récemment annoncé la sortie de mises à jour de fonctionnalités d’automne pour son Pixel Fold, sa tablette et ses autres téléphones. Ces mises à jour apportent de nouvelles fonctionnalités et améliorations aux appareils, les rendant plus utiles et conviviaux pour les utilisateurs.

Pixel Fold

Le Pixel Fold est le premier téléphone pliable de Google, qui combine l’assistance de Pixel avec un design qui se déplie en une tablette compacte, offrant encore plus de façons aux utilisateurs de rester productifs et divertis. Les mises à jour de fonctionnalités d’automne pour le Pixel Fold comprennent :

Mode interprète à double écran : Cette fonctionnalité apporte les sous-titres à la réalité, facilitant ainsi les conversations en face à face dans différentes langues. Avec la prise en charge de l’écran double, les traductions apparaissent sur l’écran extérieur du Pixel Fold, facilitant ainsi la communication avec des personnes parlant différentes langues.

Ratio d’aspect plein écran des applications : Cette fonctionnalité permet aux applications de profiter pleinement de l’écran lorsque l’appareil est déplié, offrant une expérience plus immersive aux utilisateurs.

Fonctionnalités améliorées de l’appareil photo : Le Pixel Fold dispose de nombreuses expériences photographiques auxquelles vous vous attendez d’un Pixel, notamment le zoom Super Res avec un zoom optique 5x, le Réglage de tonalité, la Vision de nuit et la photographie en mode Portrait, ainsi que des modes de niveau professionnel du Pixel 7 Pro.

Tablette

La tablette de Google est un appareil polyvalent qui peut être utilisé pour le travail, le divertissement et tout le reste. Les mises à jour de fonctionnalités d’automne pour la tablette comprennent :

Amélioration du multitâche : La tablette prend désormais en charge le multitâche en écran divisé, ce qui permet aux utilisateurs de travailler sur deux applications côte à côte.

Fonctionnalités améliorées de productivité : La tablette dispose désormais de fonctionnalités de productivité améliorées, notamment une nouvelle application de prise de notes et un écran d’accueil repensé qui facilite l’accès aux applications fréquemment utilisées.

Meilleure autonomie de la batterie : La tablette dispose désormais d’une meilleure autonomie de batterie grâce à des fonctionnalités de gestion de l’alimentation améliorées.

Autres téléphones

Les autres téléphones de Google, notamment le Pixel 7, le Pixel 7 Pro et le Pixel 7a, ont également reçu des mises à jour de fonctionnalités d’automne. Ces mises à jour comprennent :

Fonctionnalités améliorées de l’appareil photo : Les téléphones disposent désormais de fonctionnalités améliorées de l’appareil photo. Cela comprend le zoom Super Res avec un zoom optique 5x, le Réglage de tonalité, la Vision de nuit et la photographie en mode Portrait. Il apporte également le mode de niveau professionnel du Pixel 7 Pro.

Fonctionnalités améliorées de productivité : Les téléphones disposent désormais de fonctionnalités de productivité améliorées. Cela comprend une nouvelle application de prise de notes ainsi qu’un écran d’accueil repensé. Le nouvel écran d’accueil facilite l’accès aux applications fréquemment utilisées.

Meilleure autonomie de la batterie : Les téléphones disposent également d’une meilleure autonomie de batterie grâce à des fonctionnalités de gestion de l’alimentation améliorées.

Mots finaux

Les mises à jour de fonctionnalités d’automne de Google apportent de nouvelles fonctionnalités et améliorations à son Pixel Fold, sa tablette et ses autres téléphones. Cette mise à jour les rend plus utiles et conviviaux pour les utilisateurs. Ces mises à jour comprennent des fonctionnalités améliorées de l’appareil photo, des fonctionnalités de productivité améliorées, une meilleure autonomie de la batterie, et bien plus encore. Avec ces mises à jour, Google continue d’innover et d’améliorer ses appareils, offrant aux utilisateurs la meilleure expérience possible.

